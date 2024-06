A série The Vantage View descola com "O futuro da economia espacial" no seu quarto episódio

PORT VILA, Vanuatu, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets, corretora líder multimercado, tem o prazer de anunciar o seu aguardado quarto episódio da The Vantage View, uma série de vídeos inaugurais que partilham sofisticadas dicas e análises financeiras. Produzido em parceria com a Bloomberg Media Studios, este último episódio (O Futuro da Economia Espacial) convida os espectadores a embarcarem numa jornada pela evolução e pelas oportunidades de investimento da economia espacial.

A série The Vantage View deslancha com "O futuro da economia espacial" em seu quarto episódio

Simon Gwozdz, CEO e fundador da Equatorial Space Systems, personagem de destaque no setor espacial, conduzirá o debate. Simon traz uma visão do cenário económico da tecnologia espacial, destacando os retornos significativos de longo prazo, apesar dos períodos de maturidade mais longos e da democratização do espaço.

Ele vislumbra um futuro de turismo espacial acessível e de prospecção de recursos no espaço, expandindo os limites da exploração e oferecendo aos espectadores uma visão abrangente do potencial do setor.

Este episódio traz também projeções convincentes para a economia espacial, incluindo o mercado de serviços de dados via satélite, que deverá atingir £ 25,3 mil milhões até 2030, e o mercado de mineração espacial, que deverá atingir £ 12,1 mil milhões até 2037, evidenciando um imenso potencial de crescimento assim como potenciais oportunidades lucrativas para investidores e demais interessados.

"Estamos ansiosos para apresentar este episódio esclarecedor da série The Vantage View, que explora a trajetória futura da economia espacial", diz Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Trading da Vantage. "Uma vez que a exploração e o comércio espaciais continuam a ganhar impulso, é fundamental entender a dinâmica e as oportunidades de investimento crescentes neste setor que se está a expandir rapidamente."

Para ter uma visão incomparável dos empolgantes desenvolvimentos e possibilidades da economia espacial, visite The Vantage View.

