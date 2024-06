"The Vantage View" Meluncurkan "The Future of the Space Economy" pada Episode Keempat

PORT VILA, Vanuatu, 7 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets , broker multiaset terkemuka, meluncurkan episode keempat dari "The Vantage View", serial unggulan yang mengulas tren dan analisis finansial terkini. Berkolaborasi dengan Bloomberg Media Studios, episode terbaru yang berjudul "The Future of the Space Economy" membahas perkembangan dan peluang investasi ekonomi luar angkasa (space economy).