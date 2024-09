A Shanghai Electric reportou uma receita de RMB 49,869 bilhões no primeiro semestre de 2024 com crescimento de 22,6% no lucro líquido anual

XANGAI, 8 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric ("a Companhia") (SEHK:2727, SSE:601727) divulgou seus resultados financeiros para o primeiro semestre de 2024, reportando uma receita de RMB 49,869 bilhões, com o lucro líquido atribuível aos acionistas alcançando RMB 602 milhões, um aumento de 2,0% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre, a Companhia também alcançou uma margem de lucro bruto de 19,2%, enquanto o caixa e equivalentes de caixa totalizaram RMB 34,102 bilhões.

Durante o período de relatório, a Shanghai Electric continuou a avançar com sua estratégia de crescimento sustentável, com despesas de vendas reduzidas para RMB 1,362 bilhão e despesas financeiras reduzidas em 30,58%, totalizando RMB 202 milhões. O investimento da empresa em pesquisa e desenvolvimento (P&D) permaneceu estável, totalizando RMB 2,327 bilhões, consistente com o mesmo período do ano passado.

O forte foco da Shanghai Electric na fabricação de equipamentos de alta tecnologia resultou em resultados positivos em suas principais áreas de atuação. Para o setor de equipamentos de energia, a empresa gerou uma receita de RMB 24,654 bilhões, com uma margem de lucro bruto de 20,10%. A divisão de equipamentos industriais relatou uma receita de RMB 18,959 bilhões, alcançando uma margem de lucro bruto de 17,40%, enquanto o setor de serviços integrados registrou uma receita de RMB 7,961 bilhões, com uma margem de lucro bruto de 16,60%. No geral, a Shanghai Electric garantiu novos pedidos no valor de RMB 83,66 bilhões no primeiro semestre do ano, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado.

Inovação contínua e crescimento impulsionados por um portfólio diversificado de energia

No segmento de energia térmica, a empresa garantiu novos pedidos para equipamentos a carvão totalizando RMB 21,99 bilhões, incluindo um projeto com a China United Gas Turbine Technology para projetar uma plataforma de manufatura integrada com a montagem da primeira turbina a gás de 300 MW.

bilhões, incluindo um projeto com a China United Gas Turbine Technology para projetar uma plataforma de manufatura integrada com a montagem da primeira turbina a gás de 300 MW. A empresa expandiu seu portfólio de armazenamento de energia com novas soluções de ponta, incluindo baterias de fluxo de vanádio , sistemas de ar comprimido e tecnologia de armazenamento de sal fundido para energia solar concentrada. A estação de armazenamento de energia de ar comprimido de 300 MW na China estabeleceu três recordes mundiais por sua potência unitária , escala do projeto e eficiência de conversão após sua conexão à rede elétrica.

, e para energia solar concentrada. A estação de armazenamento de energia de ar comprimido de 300 MW na estabeleceu três recordes mundiais por sua , e após sua conexão à rede elétrica. No setor de hidrogênio, a Shanghai Electric se estabeleceu como um fornecedor de soluções completas, que inclui produção, armazenamento, reabastecimento e utilização. O mais recente eletrólito alcalino da série Z da empresa exibe eficiência de ponta, com uma única unidade capaz de produzir até 3.000 Nm³/h de hidrogênio.

Uma força pioneira impulsionando a transição energética global

Oriente Médio : em Dubai , a empresa é responsável pelo maior projeto de Energia Solar Concentrada (CSP) e Fotovoltaica (PV) independente do mundo, com o projeto de 950 MW de energia renovável previsto para reduzir as emissões de carbono em 1,6 milhão de toneladas anualmente.

: em , a empresa é responsável pelo maior projeto de Energia Solar Concentrada (CSP) e Fotovoltaica (PV) independente do mundo, com o projeto de 950 MW de energia renovável previsto para reduzir as emissões de carbono em 1,6 milhão de toneladas anualmente. Europa : na França, o projeto de produção de hidrogênio fotovoltaico Wunberg de 5 MW marca a primeira incursão da Shanghai Electric no mercado de equipamentos de hidrogênio no exterior, após a exportação de produtos de armazenamento de energia com baterias de fluxo de vanádio para a Espanha.

: na França, o projeto de produção de hidrogênio fotovoltaico Wunberg de 5 MW marca a primeira incursão da Shanghai Electric no mercado de equipamentos de hidrogênio no exterior, após a exportação de produtos de armazenamento de energia com baterias de fluxo de vanádio para a Espanha. Sudeste e Leste Asiáticos: a Shanghai Electric Wind Power garantiu pedidos na Coreia do Sul, Vietnã e Indonésia, consolidando ainda mais sua presença no mercado asiático.

Para mais informações sobre a Shanghai Electric, acesse https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric