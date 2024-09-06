Shanghai Electric: выручка 49,869 млрд и рост прибыли на 22,6% в 1-м полугодии 2024 года
Sep 06, 2024, 22:22 ET
Shanghai Electric сообщает о выручке в размере 49,869 млрд юаней и росте прибыли на 22,6% г/г в 1-м полугодии 2024 года
ШАНХАЙ, 7 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric («Компания») (SEHK:2727, SSE:601727) опубликовала финансовые результаты своей деятельности за первое полугодие 2024 года, сообщив о выручке в размере 49,869 млрд юаней и чистой прибыли без учета доли миноритариев в размере 602 млн юаней, что на 2,0% больше по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии компания достигла валовой рентабельности 19,2%, а объем денежных средств и их эквивалентов составил 34,102 млрд юаней.
В течение отчетного периода Shanghai Electric продолжала реализацию стратегии устойчивого роста, сократив расходы на продажу до 1,362 млрд юаней, а финансовые расходы — на 30,58%, до 202 млн юаней. Инвестиции компании в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) остались на прежнем уровне, составив в общей сложности 2,327 млрд юаней, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.
Курс Shanghai Electric на производство высотехнологичного оборудования принес положительные результаты по всем основным направлениям деятельности. В сегменте энергетического оборудования выручка компании составила 24,654 млрд юаней, а валовая рентабельность — 20,10%. Согласно отчету, выручка подразделения промышленного оборудования составила 18,959 млрд юаней при валовой рентабельности 17,40%, а выручка подразделения комплексных услуг — 7,961 млрд юаней при валовой рентабельности 16,60%. В целом, в первом полугодии объем новых заказов Shanghai Electric достиг в стоимостном выражении 83,66 млрд юаней, что больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Непрерывные инновации и рост, обусловленные разнообразием энергетического портфеля
- В сегменте теплоэнергетики компания получила новые заказы на оборудование с угольным отоплением на общую сумму 21,99 млрд юаней, включая проект для China United Gas Turbine Technology по созданию интегрированной производственной платформы со сборкой первой газовой турбины мощностью 300 МВт.
- Компания расширила свой портфель накопителей энергии новыми передовыми решениями, включая ванадиевые проточные батареи, системы сжатого воздуха и технологию хранения расплавленной соли для концентрированной солнечной энергии. Станция хранения энергии на сжатом воздухе мощностью 300 МВт в Китае установила три мировых рекорда — по единичной мощности, масштабу проекта и КПД преобразования после подключении к сети.
- В секторе водородной энергетики Shanghai Electric зарекомендовала себя как поставщик решений полного спектра, охватывающих производство, хранение, заправку и утилизацию. Новейший щелочной электролизер серии Z, выпущенный Компанией, демонстрирует лучшую в отрасли эффективность: одна установка способна производить до 3000 Нм³/ч водорода.
Сила инноваций, способствующая глобальному энергетическому переходу
- Ближний Восток : в Дубае Компания реализует крупнейший в мире автономный проект по производству концентрированной солнечной энергии (CSP) и фотоэлектрической энергии (PV), а ее проект по использованию возобновляемых источников энергии мощностью 950 МВт призван сократить выбросы углерода на 1,6 млн тонн в год.
- Европа : проект по производству водорода на фотоэлектрических установках Wunberg мощностью 5 МВт во Франции знаменует собой первый международный опыт Shanghai Electric по продаже водородного оборудования после экспорта решений для хранения энергии на ванадиевых проточных батареях в Испанию.
- Юго-Восточная и Восточная Азия : компания Shanghai Electric Wind Power получила заказы в Южной Корее, Вьетнаме и Индонезии, что еще больше укрепило ее присутствие на азиатском рынке.
За дополнительной информацией о Shanghai Electric обращайтесь на веб-сайи https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg
Share this article