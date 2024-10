Marketing

A Supermicro apresenta novos servidores e sistemas acelerados por GPU com CPUs AMD EPYC™ série 9005 e GPUs AMD Instinct™ MI325X para data centers prontos para IA

Super Micro Computer, Inc. 11 out, 2024, 12:33 GMT

Os novos sistemas Supermicro permitem que os clientes atualizem e consolidem os data centers para cargas de trabalho de IA SAN JOSE, Califórnia, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anuncia o lançamento de uma nova série de servidores, sistemas acelerados por GPU e servidores de armazenamento com os processadores AMD EPYC™ série 9005 e GPUs AMD Instinct™ MI325X. A nova linha de produtos H14 representa uma das famílias de servidores mais extensas do setor, incluindo os sistemas Hyper da Supermicro, os servidores de vários nós Twin e os sistemas de GPU de inferência de IA, todos disponíveis com opções de resfriamento a ar ou a líquido. A nova arquitetura de núcleo do processador "Zen5" implementa instruções vetoriais AVX-512 de caminho de dados completo para inferência de IA baseada em CPU e fornece instruções por ciclo (IPC) 17% melhores do que o processador EPYC de quarta geração anterior, permitindo mais desempenho por núcleo.

A nova família H14 da Supermicro usa os mais recentes processadores AMD EPYC de 5ª geração, que permitem até 192 núcleos por CPU com TDP (potência de design térmico) de até 500W. A Supermicro projetou novos sistemas H14, incluindo os sistemas Hyper e FlexTwin™, que podem acomodar os requisitos térmicos mais elevados. A família H14 também inclui três sistemas para treinamento de IA e cargas de trabalho de inferência que suportam até 10 GPUs que apresentam a CPU AMD EPYC 9005 Series como processador host e dois que suportam a GPU AMD Instinct MI325X.

"Os servidores H14 da Supermicro têm um desempenho SPECrate®2017_fp_base1 2,44 vezes mais rápido usando a CPU EPYC 9005 de 64 núcleos em comparação com os sistemas H11 da Supermicro usando as CPUs da série EPYC 7002 de segunda geração", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Essa melhora significativa no desempenho permite que os clientes tornem seus data centers mais eficientes em termos de energia, reduzindo a área total do data center em pelo menos 2 terços, além de adicionar novas capacidades de processamento de IA. A família de servidores H14 oferece o mais alto desempenho, densidade e eficiência energética disponíveis, por meio das opções de refrigeração líquida e a ar da Supermicro, ampla seleção de designs de sistemas e soluções comprovadas "Building Block Solutions".

Para informações adicionais sobre a família de produtos Supermicro H14, visite: www.supermicro.com/aplus

"As 'Building Block Solutions' da Supermicro permitiram à empresa entregar consistentemente soluções rápidas ao mercado, alimentadas pela AMD, em uma variedade de designs de sistemas atrativos", disse Forrest Norrod, vice-presidente executivo e gerente-geral do Grupo de Soluções de Data Center da AMD. "Nossa colaboração com a Supermicro, juntamente com suas capacidades internas de design de engenharia e fabricação mundial, combinadas com sua capacidade de integração em escala de rack para sistemas resfriados a ar e líquido, permite que clientes de qualquer porte gerem valor rapidamente com os processadores AMD EPYC e as GPUs Instinct".

A linha de servidores H14 da Supermicro consiste nas seguintes famílias de produtos:

Hyper - O principal servidor empresarial da Supermicro oferece o máximo desempenho de dois processadores EPYC 9005 com até 192 núcleos por CPU a 500W e até 9TB de memória em 24 slots DIMM. Com um chassi 1U com até 12 baias NVMe/SATA de 2,5" ou um chassi 2U com até 24 baias NVMe/SATA de 2,5", o design de resfriamento avançado do Hyper acomoda as CPUs de mais alto desempenho para uso em cargas de trabalho exigentes de inferência de IA, corporativas ou de nuvem.

CloudDC - Esse sistema versátil é otimizado para uso em data centers em nuvem e apresenta uma única CPU EPYC 9005 com até 12 baias de unidade NVMe/SATA de 2,5" em um chassi de 1U. Ele foi projetado usando a especificação DC-MHS (Data Center Modular Hardware System) da OCP (Open Compute Platform), que garante a compatibilidade com os padrões da OCP.

GrandTwin™ - O GrandTwin é uma plataforma de computação de 4 nós que usa uma única CPU EPYC 9005 em um fator de forma 2U muito denso. Esse sistema é frequentemente usado em aplicativos de cluster de vários servidores, como armazenamento de objetos, virtualização e aplicativos de HPC.

FlexTwin™ - O FlexTwin é um sistema de computação de alta densidade e alto desempenho de 4 nós 2U com duas CPUs EPYC 9005 por nó. O resfriamento a líquido avançado proporciona alta eficiência energética e permite a operação das CPUs EPYC 9005 de mais alto desempenho para uso em HPC, EDA e outras cargas de trabalho exigentes.

Sistema de GPU 5U - O sistema de GPU PCIe 5U baseado em CPU EPYC da Supermicro suporta até 10 aceleradores de largura dupla para aplicativos de design e visualização.

Sistema de GPU 4U (resfriamento a líquido) - Esta plataforma de aceleradores de 8 vias baseada em CPU EPYC altamente densa suporta aceleradores OAM no fator de forma 4U mais compacto usando resfriamento a líquido avançado. Ela foi projetada para aplicativos de IA e HPC de alto desempenho.

Sistema de GPU 8U - Esse sistema acelerador de 8 vias usa a GPU AMD Instinct MI325X junto com a CPU EPYC 9005 para treinamento de IA LLM em grande escala. O chassi 8U permite a implementação em qualquer data center resfriado a ar.

Os produtos Supermicro H14 com CPUs AMD EPYC estão disponíveis para testes de clientes hoje por meio do programa JumpStart da Supermicro.

A Supermicro apresentará as novas soluções H14 no AMD Advancing AI Day em 10 de outubro de 2024, no San Francisco Moscone Center.

1SPECrate®2017_fp_base de 485 usando o Supermicro A+ Server 2023US-TR4 e duas CPUs AMD EPYC 7702 de 64 núcleos (https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q1/cpu2017-20200204-20866.html recuperado em 2 de outubro de 2024) em comparação com o SPECrate®2017_fp_base de 1670 usando o Supermicro AS-2126HS-TN e duas CPUs AMD EPYC 9555 de 64 núcleos. Os resultados do AS-2126HS-TN com a CPU 9555 serão publicados em www.spec.org/cpu2017/results em 10 de outubro de 2024.

2Com base na comparação SPECrate®2017_fp_base na nota de rodapé (1), a redução no número de sistemas usando o AS-2126HS-TN com o processador 9555 em comparação com o 2023US-TR4 com o processador 7702 é de 70,9%.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações / borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

AMD, o logotipo de seta AMD, AMD Instinct, EPYC e suas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Outros nomes são apenas para fins informativos e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

