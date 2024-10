Supermicro（スーパーマイクロ）、AIデータセンター向けにAMD EPYC™ 9005シリーズCPUとAMD Instinct™ MI325X GPUを搭載した新しいサーバーと GPUアクセラレーションシステムを発表

Supermicroの新しいH14ファミリーは、CPUあたり最大192コア、TDP(熱設計電力)最大500Wを可能にする最新の第5世代AMD EPYC™プロセッサーを搭載しています。 Supermicroは、より高い熱要件に対応できるHyperおよびFlexTwin™システムを含む新しいH14システムを設計しました。H14ファミリーには、AMD EPYC™ 9005シリーズCPUをホストプロセッサーとして搭載し、最大10基のGPUをサポートするAIトレーニングおよび推論ワークロード用の3つのシステムと、AMD Instinct™ MI325X GPUをサポートする2つのシステムが含まれます。

Supermicroの社長兼最高経営責任者(CEO)であるチャールズ・リアン(Charles Liang)は、次のように述べています。「SupermicroのH14サーバーは、EPYC™ 9005 64コアCPUを使用して、第2世代EPYC™ 7002シリーズCPUを使用したSupermicroのH11システムと比較して、SPECrate®2017_fp_base performance1 が2.44倍高速になっています。この大幅なパフォーマンスの向上により、お客様はデータセンターの少なくとも3分の2の総設置面積削減2しながら、新たなAI処理機能を追加することで、データセンターの電力効率を高めることができます。H14サーバーファミリーは、Supermicroの液冷および空冷オプション、幅広いシステム設計の選択肢、実績のあるビルディング・ブロック・ソリューションを通じて、最高のパフォーマンス、密度、電力効率を提供します。」

Supermicro H14製品ファミリーの詳細については、こちらをご覧ください: www.supermicro.com/aplus

AMDのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼データセンター・ソリューションズ・グループ・ジェネラル・マネージャーのフォレスト・ノロッド(Forrest Norrod)氏は、次のように述べています。「Supermicroの ビルディング・ブロック・ソリューション は、さまざまな優れたシステム設計において、AMDを搭載したタイムトゥマーケットのソリューションを一貫して提供することを可能にしてきました。Supermicroとの協業は、世界各地にあるSupermicroの社内エンジニアリング設計および製造能力と、空冷および液冷システムの両方に対応するラックスケールの統合能力を組み合わせることで、あらゆる規模のお客様がAMD EPYC™ CPUおよびInstinct™ GPUから価値を生み出すまでの時間を短縮することを可能にします。」

SupermicroのH14サーバーラインナップは、以下の製品ファミリーで構成されています:

Hyper - Supermicroのフラッグシップエンタープライズサーバーは、500WでCPUあたり最大192コアのEPYC 9005 CPUを2基搭載し、24個のDIMMスロットに最大9TBのメモリーを搭載して最大限のパフォーマンスをサポートします。 最大12個の2.5インチNVMe/SATAベイを備えた1U筐体、または最大24個の2.5インチNVMe/SATAベイを備えた2U筐体により、Hyperの高度な冷却設計は、要求の厳しいAI推論、エンタープライズ、またはクラウドのワークロードで使用される最高性能のCPUに対応します。

CloudDC - この汎用性の高いシステムは、クラウドデータセンターでの利用に最適化されており、シングルEPYC 9005 CPUと最大12個の2.5インチNVMe/SATAドライブベイを1U筐体に搭載しています。OCP(Open Compute Platform)DC-MHS仕様(Data Center Modular Hardware System)を採用し、OCP標準との互換性を保証します。

GrandTwin™ - GrandTwin™は、非常に高密度な2UフォームファクターでシングルEPYC 9005 CPUを使用した4ノードコンピュートプラットフォームです。このシステムは、オブジェクトストレージ、仮想化、HPCアプリケーションなどのマルチサーバクラスタアプリケーションでよく使用されます。

FlexTwin™ - FlexTwin™は、1ノードあたりデュアルEPYC™ 9005 CPUを搭載した2U 4ノードの高性能高密度コンピュートシステムです。高度な液体冷却により高い電力効率を実現し、HPC、EDA、およびその他の要求の厳しいワークロードで使用される最高性能のEPYC™ 9005 CPUの稼働を可能にします。

5U GPUシステム - SupermicroのEPYC™ CPUベースの5U PCIe GPUシステムは、設計および可視化アプリケーション向けに最大10基のダブルワイドアクセラレーターをサポートします。

4U GPUシステム(液冷) - 高密度なEPYC™ CPUベース8-wayアクセラレータープラットフォームは、高度な液冷を使用して、最もコンパクトな4UフォームファクターでOAMアクセラレーターをサポートします。 高性能なAIおよびHPCアプリケーション向けに設計されています。

8U GPUシステム - 8-wayアクセラレーター・システムは、EPYC™ 9005 CPUと、AMD Instinct™ MI325X GPUを使用し、大規模なLLM AIトレーニングに対応します。8U 筐体により、あらゆる空冷データセンターへの導入が可能です。

AMD EPYC™ CPUを搭載したSupermicro H14製品は、SupermicroのJumpStartプログラムを通じて、本日からお客様のテストにご利用いただけます。

2024年10月10日にサンフランシスコのモスコーン・センターで開催されるAMD Advancing AI Dayで新しいH14ソリューションを発表予定です。

1 Supermicro A+ Server 2023US-TR4および2つのAMD EPYC 7702 64コアCPUを使用したSPECrate®2017_fp_baseが485(https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q1/cpu2017-20200204-20866.html、2024年10月2日取得)であったのに対し、Supermicro AS-2126HS-TNおよび2つのAMD EPYC 9555 64コアCPUを使用したSPECrate®2017_fp_baseは1670であった。 9555 CPUを搭載したAS-2126HS-TNの結果は、2024年10月10日にwww.spec.org/cpu2017/resultsで公開されます。

2脚注1のSPECrate®2017_fp_base比較に基づき、9555 CPUを搭載したAS-2126HS-TNと7702 CPUを搭載した2023US-TR4を使用した場合のシステム数の削減率は70.9%でした。

Super Micro Computer, Inc. について

Supermicro(NASDAQ: SMCI)は、アプリケーションに最適化したハードウェアとトータルITソリューションのグローバルリーダーです。米国カリフォルニア州サンノゼで設立し、本社を置くSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、HPC、IoT/Edgeを含むITインフラストラクチャ市場に、いち早くイノベーションを提供することに取り組んでいます。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、ネットワークスイッチ、ソフトウェア、保守サービスを提供する、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシに至る設計の専門知識は、自社開発および生産の向上を可能にし、世界中のお客様に、クラウドからエッジまでの次世代のイノベーションを提供しています。当社の製品は、生産規模と効率のため、グローバルな運用を活用して米国、アジア、オランダにおいて、設計および製造しており、TCOの改善、環境への影響を減らすグリーンコンピューティングを目指した最適化を促進しています。数々の受賞歴をもたらしている当社独自のServer Building Block Solutions®は、様々なフォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPUなどのアクセラレーター、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却方式(空冷や液冷)の組み合わせの中から、お客様に合った最適な構成を構築することが可能であり、アプリケーションとワークロードの最適化を実現します。

Supermicro、Server Building Block Solutions、We Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc. の商標および/または登録商標です。その他すべてのブランド、名称、および商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2527926/Supermicro_H14_Family.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2527923/Supermicro_AS_8126GS.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2527924/Supermicro_AS_1116CS.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2527925/Supermicro_AS_2116GT.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2527927/Supermicro_AS_2126HS.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2527928/Supermicro_AS_5126GS.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2527929/Supermicro_AS_4125GS.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2527930/Supermicro_AS_2126FT.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.