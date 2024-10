Supermicro ने AI Ready Data Centers के लिए AMD EPYC™ 9005 सीरीज़ CPUs और AMD Instinct™ MI325X GPUs के साथ नए सर्वर और GPU एक्सेलेरेटेड सिस्टम प्रस्तुत किए

Supermicro का नया H14 परिवार नवीनतम 5वीं पीढ़ी के AMD EPYC प्रोसेसर का उपयोग करता है, जो 500W TDP (थर्मल डिज़ाइन पावर) के साथ प्रति CPU 192 कोर तक सक्षम करता है। Supermicro ने उच्च तापीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाले Hyper और FlexTwin™ सिस्टमों सहित नए H14 सिस्टम डिज़ाइन किए हैं। H14 परिवार में AI प्रशिक्षण और इंफरेंस कार्यभारों के लिए तीन सिस्टम भी शामिल हैं, जो 10 GPU तक का समर्थन करते हैं, जिसमें AMD EPYC 9005 सीरीज़ CPU को होस्ट प्रोसेसर के रूप में शामिल किया गया है, और जिनमें से दो AMD Instinct MI325X GPU को सपोर्ट करती हैं।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro के H14 सर्वर में EPYC 9005 64 कोर CPU का उपयोग करते हुए SPECrate®2017_fp_base प्रदर्शन1 2.44 गुना अधिक तेज है, जबकि Supermicro के H11 सिस्टम में दूसरी पीढ़ी के EPYC 7002 सीरीज़ CPU का उपयोग किया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रदर्शन सुधार ग्राहकों को कुल डेटा सेंटर फ़ुटप्रिंट को कम से कम दो-तिहाई2 तक कम करके अपने डेटा सेंटर को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए सक्षम बनाता है, तथा नई AI प्रोसेसिंग क्षमताओं को भी जोड़ता है। H14 सर्वर परिवार Supermicro के लिक्विड और एयर-कूलिंग विकल्पों, सिस्टम डिजाइनों के विस्तृत चयन और प्रमाणित बिल्डिंग ब्लॉक समाधानों के माध्यम से उपलब्ध उच्चतम प्रदर्शन, घनत्व और ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है।"

उत्पादों के Supermicro H14 परिवार के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: www.supermicro.com/aplus

AMD के डेटा सेंटर समाधान ग्रुप के कार्यकारी उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, Forrest Norrod, ने कहा, "Supermicro के 'Building Block Solutions' ने इसे विभिन्न आकर्षक सिस्टम डिजाइनों में AMD द्वारा संचालित बाजार में जाने के लिए उपलब्ध समाधान प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया है। Supermicro के साथ हमारा सहयोग, तथा उनकी इन-हाउस इंजीनियरिंग डिज़ाइन और विश्वव्यापी उत्पादन क्षमताएं, दोनों वायु और लिक्विड-कूल्ड सिस्टमों के लिए उनकी रैक-स्केल एकीकरण क्षमता के साथ मिलकर किसी भी पैमाने के ग्राहकों को AMD EPYC CPUs और Instinct GPUs से समय-से-मूल्य उत्पन्न करने में सक्षम बनाती हैं।"

Supermicro के H14 सर्वर लाइनअप में निम्न उत्पाद परिवार सम्मिलित हैं:

Hyper - Supermicro का प्रमुख एंटरप्राइज़ सर्वर दो EPYC 9005 CPUs से अधिकतम प्रदर्शन को सपोर्ट करता है, जिसमें 500W पर प्रति CPU अधिकतम 192 कोर और 24 DIMM स्लॉट में 9TB तक मेमोरी होती है। 1U चेसिस के साथ 12 तक 2.5" NVMe/SATA बे या 24 तक की क्षमता के साथ 2U चेसिस 2.5" NVMe/SATA बे के साथ, Hyper का उन्नत कूलिंग डिज़ाइन, चुनौतीपूर्ण AI इंफ़रेंस, एंटरप्राइज़ या क्लाउड वर्कलोडों में उपयोग के लिए उच्चतम प्रदर्शन CPU को समायोजित करता है।

CloudDC - यह बहुमुखी सिस्टम Cloud Data Centers में उपयोग के लिए अनुकूलित है और इसमें 12 तक के सिंगल EPYC 9005 CPU की सुविधा है, 1U चेसिस में 2.5" NVMe/SATA ड्राइव बे। इसे OCP (Open Compute Platform) DC-MHS विनिर्देश (Data Center Modular Hardware System) का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है जो OCP मानकों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करता है।

GrandTwin™ - GrandTwin एक 4-नोड कंप्यूट प्लेटफ़ॉर्म है जो बहुत सघन 2U फॉर्म-फ़ैक्टर में सिंगल EPYC 9005 CPU का उपयोग करता है। इस सिस्टम का अक्सर ऑब्जेक्ट स्टोरेज, वर्चुअलाइज़ेशन और HPC जैसी बहु-सर्वर क्लस्टर एप्लीकेशनों में उपयोग किया जाता है।

FlexTwin™ - FlexTwin एक प्रति नोड दोहरे EPYC 9005 CPU युक्त 2U 4-नोड उच्च-प्रदर्शन उच्च-घनत्व कंप्यूट सिस्टम है। उन्नत लिक्विड-कूलिंग उच्च ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है और HPC, EDA और अन्य चुनौतीपूर्ण कार्यभारों में उपयोग के लिए उच्चतम प्रदर्शन वाले EPYC 9005 CPUs के संचालन को संभव बनाता है।

5U GPU System – Supermicro का EPYC CPU-आधारित 5U PCIe GPU सिस्टम डिज़ाइन और विज़ुअलाइज़ेशन एप्लीकेशनों के लिए 10 डबल-चौड़ाई वाले एक्सीलरेटर तक को सपोर्ट करता है।

4U GPU System (Liquid Cooled) - यह अत्यंत सघन EPYC CPU-आधारित 8-तरफ़ा एक्सेलेरेटर प्लेटफ़ॉर्म उन्नत लिक्विड-कूलिंग का उपयोग करके सबसे कॉम्पैक्ट 4U फॉर्म-फैक्टर में OAM एक्सेलरेटरों को सपोर्ट करता है। इसे उच्च-प्रदर्शन AI और HPC एप्लीकेशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

8U GPU System - यह 8-तरफ़ा एक्सेलरेटर सिस्टम बड़े पैमाने पर LLM AI प्रशिक्षण के लिए EPYC 9005 CPU के साथ AMD Instinct MI325X GPU का उपयोग करता है। 8U चेसिज़ किसी भी एयर-कूल्ड डेटा सेंटर में उपयोग की जा सकती है।

AMD EPYC CPUs के साथ Supermicro H14 उत्पाद आज Supermicro के JumpStart प्रोग्राम के माध्यम से ग्राहक परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

10 अक्टूबर, 2024, को Supermicro द्वारा San Francisco Moscone Center में AMD Advancing AI Day पर नए H14 समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे।

Supermicro A+ Server 2023US-TR4 और दो AMD EPYC 7702 64 कोर CPUs का उपयोग करके 485 की 1SPECrate®2017_fp_base (https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q1/cpu2017-20200204-20866.html 2 अक्टूबर 2024 को पुनःप्राप्त) तुलना Supermicro AS-2126HS-TN और दो AMD EPYC 9555 64 कोर CPU का उपयोग करके 1670 के SPECrate®2017_fp_base से की गई। 9555 CPU के साथ AS-2126HS-TN के परिणाम 10 अक्टूबर, 2024 को www.spec.org/cpu2017/results पर प्रकाशित किए जाएंगे।

2फुटनोट (1) में SPECrate®2017_fp_base की तुलना के आधार पर, 9555 CPU के साथ AS-2126HS-TN बनाम 7702 CPU के साथ 2023US-TR4 का उपयोग करने वाले सिस्टम की संख्या में कमी 70.9% है।

Supermicro (NASDAQ: SMCI) Application-Optimized Total IT Solutions की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro Enterprise, क्लाउड, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं।

