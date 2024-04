A Supermicro expande o portfólio de computação de borda para acelerar as cargas de trabalho de IoT e IA de borda com a nova geração de soluções incorporadas

A Supermicro aproveita as novas CPUs Intel® Atom® x7000RE para um desempenho distribuído eficiente e econômico na Intelligent Edge (borda inteligente)

SAN JOSÉ, Califórnia e NUREMBERG, Alemanha, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge (borda), anuncia uma nova geração de IoT e sistemas incorporados projetados para melhorar o desempenho e aumentar a eficiência energética para aplicativos inteligentes na borda remota. Com a adição desses novos modelos, incluindo suporte para o novo processador Intel® Atom® x7000RE, a Supermicro aprimora ainda mais suas diversas soluções de infraestrutura para fornecer computação e desempenho de IA para a borda inteligente.

"Continuamos a expandir nossa linha de produtos de sistema, que agora inclui servidores otimizados para a borda e que podem lidar com as exigentes cargas de trabalho em que são geradas grandes quantidades de dados", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa arquitetura de blocos de construção nos permite projetar e fornecer uma ampla variedade de servidores de IA que oferecem às empresas as soluções de que precisam, desde a borda até a nuvem. Nossos novos sistemas de borda baseados em Intel Atom contêm até 16 GB de memória, portas LAN duplas de 2,5 GbE e um slot para cartão SIM NANO, que permite a inferência de IA na borda, onde a maioria dos dados do mundo é gerada."

Saiba mais sobre os servidores de borda e incorporados da Supermicro em: https://www.supermicro.com/en/products/embedded/servers

"As empresas têm uma variedade de casos de uso e requisitos na borda à medida que incorporam mais recursos de computação, mídia, gráficos e IA para obter melhores resultados de negócios", disse Dan Rodriguez, vice-presidente corporativo e gerente-geral do Network and Edge Solutions Group da Intel. "Elas dependem do nosso ecossistema para fornecer soluções para ambientes de baixa potência, sensíveis ao preço e com restrições de espaço, que possam atender à ampla variedade de cargas de trabalho em toda a borda".

Os novos sistemas da Supermicro incluem o SYS-E100, o SYS-E102, o SYS-E111AD e um SYS-E403 atualizado. Projetados especificamente para aplicações de borda, esses servidores oferecem desempenho aumentado usando os mais recentes processadores Intel Atom e Intel Core e estão disponíveis em formatos muito pequenos e compactos.

O novo SYS-E100-14AM e o SYS-E102-14AM da Supermicro estão equipados com processadores Intel Atom x7000RE contendo até 8 núcleos, o dobro do seu antecessor. Os servidores SYS-E100 e SYS-E102 são formatos ultracompactos projetados para amplificar a força de baixo consumo de energia (menos de 12W) do processador Intel Atom e o alto desempenho de computação eficiente. Embora o SYS-E102 tenha um formato de apenas 190x44x120 mm, esses sistemas de tamanho de caixa oferecem até 16 GB de DDR5-SODIMM, duas portas LAN 2.5 GbE independentes, duas portas HDMI independentes, 3 portas USB 3.2 e um slot M.2 B/E/M com um slot para cartão SIM NANO.

O formato do SYS-E100 é alguns milímetros maior e tem o benefício adicional de ser um sistema sem ventoinha, com uma faixa de temperatura aumentada de -20°C até 70°C, o que reduz o número de peças móveis e melhora a resistência à sujeira e poeira. O sistema sem ventoinha também está disponível em um modelo que pode ser montado em trilho DIN, o SYS-E100-14AM-IA. Esse recurso é particularmente adequado para implantações em ambientes industriais, onde o sistema pode ser facilmente integrado a configurações com outros equipamentos e módulos. Todos os três modelos funcionam com fonte de alimentação variável de 9-36V, otimizando a entrada de energia para seu ambiente de implantação específico.

Atendendo à necessidade de uma solução econômica para executar cargas de trabalho de inferência de IA na borda, a Supermicro também introduz o SYS-111AD-WRN2 de 1U. Como um sistema de 1U com uma profundidade de apenas 429mm, este sistema é o menor servidor capaz de abrigar um cartão GPU de largura dupla e comprimento total ou 3 slots de expansão PCIe e pode acomodar um cartão GPU FHFL. O sistema apresenta um processador Intel Core™ de 14ª/13ª geração, até 128 GB de RAM e vários slots de expansão. O novo sistema foi projetado para atender às necessidades de aplicativos distribuídos, como processamento de vídeo, streaming ou robótica.

Projetada para cargas de trabalho de IA na borda exigentes, a plataforma SYS-E403-13E maior e mais poderosa oferece níveis de desempenho de centro de dados na borda, com um processador Intel Xeon® Scalable de 5ª/4ª geração e espaço para até 3 placas aceleradoras. Além disso, a geração X13 E403 da Supermicro oferece até 2TB de RAM DDR5-5600, duas portas 10 GbE e uma variedade de opções de personalização com 3 slots PCIe 5.0 x16. O fator de forma compacto, 406x267x117 mm, permite que o sistema seja implantado em espaços pequenos, como em um armário montado na parede ou como um dispositivo portátil.

Os novos sistemas da Supermicro e outros estarão em exibição na Embedded World, de 9 a 11 de abril, em Nuremberg, Alemanha. Os visitantes interessados podem encontrar o estande da Supermicro no Hall 1, estande número 208, para saber mais sobre esses novos sistemas, conversar com especialistas e ver uma variedade de casos de uso para indústrias inteligentes e outras verticais.

