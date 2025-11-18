Supermicro anuncia novas soluções de cluster para fábricas de IA baseadas nas arquiteturas de referência corporativas da NVIDIA e na infraestrutura de IA NVIDIA Blackwell para simplificar a implementação de IA em escala.

A Supermicro oferece soluções completas e prontas para uso baseadas em NVIDIA-Certified Systems ™ com as plataformas de computação acelerada NVIDIA de última geração, aproveitando as Data Center Building Block Solutions ® (DCBBS) da Supermicro para acelerar o tempo de entrada em operação.

As soluções AI Factory da Supermicro baseiam-se nas arquiteturas de referência corporativas da NVIDIA, com validação e testes de rack único e múltiplo da Supermicro para garantir uma implementação plug-and-play perfeita.

SAN JOSE, Califórnia e ST. LOUIS, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference --A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA/ML, HPC, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anuncia novas soluções completas e prontas para uso para simplificar a implantação e acelerar o tempo de entrada em operação para fábricas de IA. Baseados nas arquiteturas de referência empresariais da NVIDIA e nas GPUs NVIDIA Blackwell, os novos clusters em escala de rack são totalmente integrados e validados pela Supermicro, sendo entregues como soluções completas, incluindo o pacote de software NVIDIA e a rede Ethernet NVIDIA Spectrum-X. As DCBBS da Supermicro podem ainda facilitar a expansão de fábricas de IA, fornecendo tudo o que é necessário para desenvolver um novo data center greenfield ou transformar um data center tradicional em uma fábrica de IA, reduzindo prazos de entrega e eliminando a necessidade de lidar com vários fornecedores ao mesmo tempo.

DCBBS sys 422GL-522GA--A22GA

"A Supermicro sempre liderou o setor em termos de tempo de colocação no mercado de novas tecnologias de GPU em escala de rack, e estamos aproveitando nossa experiência no fornecimento de infraestrutura de IA em larga escala baseada em NVIDIA GB300 NVL72 e NVIDIA HGX B300 para permitir a democratização da IA para empresas em todos os setores", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "A fábrica de IA é a base para transformar qualquer empresa em uma empresa de IA e, em conjunto com nossas Data Center Building Block Solutions, a Supermicro e a NVIDIA estão ajudando as empresas a acelerar e simplificar a implantação de fábricas de IA para o menor tempo de colocação em operação (TTO) do setor."

Para obter informações adicionais sobre as soluções de cluster Supermicro AI Factory, visite supermicro.com/aifactory

A Supermicro oferece soluções completas para fábricas de IA baseadas em sistemas Supermicro com certificação NVIDIA, equipados com GPUs NVIDIA Blackwell, otimizadas para máximo desempenho e eficiência em ambientes tradicionais onde energia, resfriamento e espaço físico são fatores limitantes comuns na implantação de infraestrutura de IA. As soluções Supermicro AI Factory incluem a rede Spectrum-X e baseiam-se nas arquiteturas de referência NVIDIA Enterprise para GPUs NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition e NVIDIA HGX™ B200.

Pré-configuradas como unidades escaláveis, as soluções de cluster Supermicro AI Factory estão disponíveis em configurações pequenas, médias e grandes, variando de 4 nós com 32 GPUs até 32 nós com 256 GPUs. Os clusters são integrados e testados até o nível L12 (cluster multirack) nas unidades de produção globais da Supermicro — incluindo a de San Jose, CA — e incluem o pacote de software NVIDIA (NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Run:ai), a rede Ethernet NVIDIA Spectrum-X e todo o cabeamento integrado, oferecendo uma solução completa, plug-and-play, pronta para começar a gerar tokens desde o primeiro dia. A Supermicro também oferece soluções de armazenamento para todas as etapas do pipeline de dados de IA, com base em um portfólio abrangente de sistemas otimizados para armazenamento. Em parceria com os principais fornecedores independentes de software (ISVs) de gerenciamento de dados, a Supermicro pode oferecer suporte ao design de referência da Plataforma de Dados de IA da NVIDIA e viabilizar fluxos de trabalho de IA dentro da fábrica de IA.

A Supermicro está aceitando encomendas de soluções de cluster de IA para fábricas em configurações de 4, 8 e 32 nós com GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ou NVIDIA HGX B200, otimizadas para cargas de trabalho de IA e HPC em qualquer escala.

Clusters universais de IA, HPC e computação visual com GPUs – NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition– Baseadas nos sistemas de GPU PCIe 4U e 5U da Supermicro, com 8 GPUs por nó em uma configuração 2-8-5-200 (CPU-GPU-NIC-Largura de banda), essas soluções de cluster são capazes de lidar com inferência de IA, HPC empresarial e cargas de trabalho de gráficos e renderização, permitindo que as empresas aproveitem a infraestrutura comum para múltiplos aplicações.

Clusters de IA e HPC de alto desempenho com GPUs NVIDIA HGX – Baseados nas plataformas de GPU modulares 10U da Supermicro, cada nó inclui NVIDIA HGX B200 8-GPU e é compatível com NVIDIA NVLink® para comunicação máxima GPU-GPU. Esses clusters são otimizados para o ajuste fino e treinamento de modelos de IA, além de cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC).

