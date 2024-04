Supermicro ने नई पीढ़ी के अंतर्निहित समाधानों के साथ IoT और Edge AI के वर्कलोड में गति लाने के लिए Edge कंप्यूट पोर्टफोलियो का विस्तार किया

Supermicro ने इंटेलिजेंट Edge पर कुशल, लागत-प्रभावी वितरित प्रदर्शन के लिए नए Intel® Atom® x7000RE CPU का उपयोग किया

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और नूर्मबर्ग, जर्मनी, 9 अप्रैल 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), जो AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता है, ने दूरस्थ Edge पर इंटेलिजेंट एप्लीकेशनों के प्रदर्शन और पावर-दक्षता में वृद्धि करने के लिए डिज़ाइन किए गए IoT की एक नई पीढ़ी और अंतर्निहित सिस्टम की घोषणा की है। नए Intel® Atom® x7000RE प्रोसेसर को सपोर्ट करने के साथ-साथ इन नए मॉडलों को जोड़ने से, इंटेलिजेंट Edge के लिए कंप्यूटिंग और AI प्रदर्शन दिखाने के लिए Supermicro अपने विविध इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों में भी विस्तार कर रहा है।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO Charles Liang ने कहा, "हम अपनी सिस्टम उत्पाद लाइन में विस्तार करना जारी रख रहे हैं, जिसमें अब ऐसे सर्वर सम्मिलित हैं जो Edge के लिए अनुकूलित हैं तथा भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न करने वाले चुनौतीपूर्ण कार्यभार को संचालित कर सकते हैं।" "हमारा बिल्डिंग ब्लॉक आर्किटेक्चर, उद्यमों को उनकी Edge से लेकर Cloud तक की आवश्यकताओं के लिए समाधान प्रस्तुत करने हेतु AI सर्वरों की एक विस्तृत श्रृंखला को डिज़ाइन तथा वितरित करने में हमारी सहायता करता है। हमारे नए Intel Atom-आधारित Edge सिस्टम में 16GB तक की मेमोरी, दोहरे 2.5 GbE LAN पोर्ट और एक NANO SIM कार्ड स्लॉट है, जो विश्व के अधिकांश डेटा उत्पन्न करने वाले Edge पर AI द्वारा निष्कर्ष निकालने हेतु दक्षता प्रदान करता है।"

Supermicro Edge और अंतर्निहित सर्वर के बारे में अधिक जानकारी यहां से प्राप्त करें: https://www.supermicro.com/en/products/embedded/servers

Intel के नेटवर्क और Edge समाधान ग्रुप के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक Dan Rodriguez ने कहा, "बेहतर व्यावसायिक परिणामों के लिए अधिक कंप्यूटिंग, मीडिया, ग्राफिक्स और AI क्षमताओं का उपयोग करने के कारण उद्यमों के पास Edge पर उपयोग के मामलों और आवश्यकताओं की एक शृंखला है।" "वे Edge पर विभिन्न प्रकार के कार्यभार को सपोर्ट करने हेतु कम-बिजली खपत, कम-लागत और स्थान-बाधित वातावरण के लिए उचित समाधान प्रदान करने के लिए हमारे इकोसिस्टम पर निर्भर हैं।"

Supermicro के नए सिस्टम में SYS-E100, SYS-E102, SYS-E111AD और अपडेटड SYS-E403 सम्मिलित हैं। विशेष रूप से Edge एप्लिकेशनों के लिए डिज़ाइन किए गए ये सर्वर नवीनतम Intel Atom और Intel Core CPUs का उपयोग करके बेहतर प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं और अत्यंत छोटी तथा कॉम्पैक्ट फॉर्म जैसी उपयोगिताओं में उपलब्ध हैं।

Supermicro के नए SYS-E100-14AM और SYS-E102-14AM, दोनों 8 कोर तक के Intel Atom x7000RE प्रोसेसर से लैस हैं, जो इसके पूर्ववर्ती सिस्टम की तुलना में दोगुना है। SYS-E100 और SYS-E102 सर्वर की अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट फॉर्म उपयोगिताएं हैं, जिन्हें Intel Atom प्रोसेसर की कम-पावर क्षमता (12W से कम) और उच्च-दक्षता वाले कम्प्यूट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यद्यपि SYS-E102 केवल 190x44x120 mm की एक फॉर्म उपयोगिता में आता है, ये बॉक्स-आकार के सिस्टम DDR5-SODIMM के 16GB तक, दोहरे 2.5 GbE LAN पोर्ट, दो आत्मनिर्भर HDMI पोर्ट, 3 USB 3.2 पोर्ट और एक NANO SIM कार्ड स्लॉट के साथ M.2 B/E/M-कुंजी प्रदान करते हैं।

SYS-E100 फॉर्म उपयोगिता कुछ मिलीमीटर ही बड़ी होती है और इसमें -20°C से 70°C तक की बढ़ी हुई तापमान रेंज के साथ-साथ पंखा-रहित प्रणाली होने की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त है, जो गतिमान पुर्जों की संख्या को कम करती है और गंदगी तथा धूल के प्रतिरोध को बेहतर बनाती है। पंखा-रहित प्रणाली DIN रेल पर लगाए जा सकने वाले SYS-E100-14AM-IA जैसे मॉडल में भी उपलब्ध है। सिस्टम को अन्य उपकरणों और मॉड्यूल के साथ सेटअप में आसानी से एकीकृत कर सकने के लिए, यह विशेषता औद्योगिक वातावरण में उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। विशिष्ट डिप्लॉयमेंट वातावरण के लिए विद्युत खपत को अनुकूलित करते हुए, सभी तीन मॉडल 9-36V की परिवर्तनीय विद्युत सप्लाई पर काम करते हैं।

किफायती समाधान की आवश्यकता को पूरा करते हुए, AI द्वारा निष्कर्ष निकालने के कार्यभार को Edge पर संचालित करने के लिए, Supermicro ने 1U SYS-111AD-WRN2 भी प्रस्तुत किया है। केवल 429mm की गहराई वाले 1U सिस्टम के रूप में, यह सबसे छोटा सिस्टम सर्वर है जो एक दोगुनी-चौड़ाई, पूर्ण-लंबाई वाले GPU कार्ड या 3 PCIe विस्तार स्लॉट को समायोजित करने में दक्ष होने के साथ-साथ एक FHFL GPU कार्ड को समायोजित कर सकता है। सिस्टम में 14वीं/13वीं पीढ़ी का Intel Core™ प्रोसेसर, 128 GB तक RAM और कई विस्तार स्लॉट उपलब्ध हैं। वीडियो प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग या रोबोटिक्स जैसे वितरित एप्लिकेशनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई प्रणाली बनाई गई है।

Edge AI कार्यभार की मांग के लिए डिज़ाइन किया गया, बड़ा और अधिक शक्तिशाली SYS-E403-13E प्लेटफ़ॉर्म 5वीं/4वीं पीढ़ी के Intel Xeon® स्केलेबल प्रोसेसर और 3 एक्सेलरेटर कार्डों तक के लिए स्थान के साथ, Edge पर डेटा केंद्र का प्रदर्शन स्तर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, Supermicro X13 पीढ़ी E403 2TB तक के DDR5-5600 RAM, दोहरे 10 GbE पोर्ट और 3 PCIe 5.0 x16 स्लॉट के साथ अनुकूलन विकल्पों की एक शृंखला भी प्रदान करता है। इस प्रणाली को कॉम्पैक्ट फॉर्म उपयोगिता, 406x267x117mm, दीवार पर लगे कैबिनेट या पोर्टेबल डिवाइस जैसे छोटे स्थानों में, लगाने को आसान बनाती है।

Supermicro की नई प्रणालियां तथा अन्य उत्पाद 9-11 अप्रैल को जर्मनी के नुर्मबर्ग में आयोजित होने वाले Embedded World में प्रदर्शित किए जाएंगे। इच्छुक आगंतुक Supermicro के हॉल 1, बूथ संख्या 208 में इन नई प्रणालियों के बारे में अधिक जानने, विशेषज्ञों से बात करने, तथा स्मार्ट उद्योगों और अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोग के विभिन्न मामलों को देखने के लिए आ सकते हैं।

