Supermicro ने नए 4U और 2-OU (OCP) लिक्विड-कूल्ड NVIDIA HGX B300 समाधानों के साथ उच्च-मात्रा शिपमेंट के लिए तैयार NVIDIA Blackwell पोर्टफोलियो का विस्तार किया

उच्च घनत्व वाले हाइपरस्केल और AI फैक्ट्री परिनियोजनों के लिए क्रमशः DLC-2 और DLC तकनीक के साथ Supermicro Data Center Building Block Solutions ® द्वारा समर्थित 4U और 2-OU (OCP) लिक्विड-कूल्ड NVIDIA HGX B300 सिस्टम प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 11 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता Super Micro Computer, Inc. (SMCI) ने आज नए 4U और 2-OU (OCP) लिक्विड-कूल्ड NVIDIA HGX B300 सिस्टमों की शुरुआत और शिपमेंट उपलब्धता के साथ अपने NVIDIA Blackwell आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो के विस्तार की घोषणा की है। ये नवीनतम परिवर्धन Supermicro के Data Center Building Block Solutions (DCBBS) का एक महत्वपूर्ण भाग हैं जो हाइपरस्केल डेटा सेंटरों और AI फैक्ट्री परिनियोजनों के लिए अभूतपूर्व GPU घनत्व और ऊर्जा दक्षता प्रदान करते हैं।

B300 liquid cooled systems

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "वैश्विक स्तर पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में वृद्धि के साथ, हमारे नए लिक्विड-कूल्ड NVIDIA HGX B300 सिस्टम प्रदर्शन घनत्व और ऊर्जा दक्षता प्रदान करते हैं, जिसकी आज हाइपरस्केलरों और AI फैक्ट्रियों को आवश्यकता है। अब हम उद्योग के सबसे कॉम्पैक्ट NVIDIA HGX B300 समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं - जो हमारी प्रमाणित डायरेक्ट लिक्विड-कूलिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊर्जा की खपत और कूलिंग लागत को कम करते हुए एक ही रैक में 144 GPU तक की क्षमता प्रदान करते हैं। हमारे DCBBS के माध्यम से, Supermicro इस प्रकार अपने ग्राहकों को बड़े पैमाने पर AI का परिनियोजन करने में सक्षम बनाता है: तेजी से मार्केट में प्रवेश, प्रति वाट अधिकतम प्रदर्शन, तथा डिज़ाइन से लेकर परिनियोजन तक शुरू-से-अंत-तक एकीकरण।"

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia पर जाएँ।

21-इंच OCP Open Rack V3 (ORV3) विनिर्देश के अनुसार बनाए गए 2-OU (OCP) लिक्विड-कूल्ड NVIDIA HGX B300 सिस्टम, 144 GPUs प्रति रैक तक सक्षम बनाता है, जिससे हाइपरस्केल और क्लाउड प्रदाताओं के लिए अधिकतम GPU घनत्व प्रदान किया जा सकता है, जिन्हें सेवाक्षमता से समझौता किए बिना स्थान-प्रभावी रैकों की आवश्यकता होती है। रैक-स्केल डिज़ाइन में ब्लाइंड-मेट मैनिफोल्ड कनेक्शन, मॉड्यूलर GPU/CPU ट्रे आर्किटेक्चर और अत्याधुनिक कम्पोनेन्ट लिक्विड कूलिंग समाधान होते हैं। यह सिस्टम रैक फुटप्रिंट और ऊर्जा की खपत में नाटकीय रूप से कमी करते हुए आठ NVIDIA Blackwell Ultra GPUs के साथ AI कार्यभारों को 1,100W TDP तक बढ़ाती है। एक सिंगल ORV3 रैक कुल 144 GPUs के साथ 18 नोड्स तक को सपोर्ट करता है, जो NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand स्विचों और Supermicro के 1.8MW इन-रो कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स (CDUs) के साथ सहजता से स्केलिंग करता है। संयुक्त रूप से, आठ NVIDIA HGX B300 कंप्यूट रैक, तीन NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand नेटवर्किंग रैक, और दो Supermicro इन-रो CDUs 1,152 GPUs के साथ एक SuperCluster स्केलेबल यूनिट बनाते हैं।

2-OU (OCP) मॉडल के पूरक के रूप में, 4U Front I/O HGX B300 Liquid-Cooled System बड़े पैमाने पर AI फैक्ट्री परिनियोजनों के लिए पारंपरिक 19-इंच EIA रैक फॉर्म फैक्टर में एक जैसा कंप्यूट प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। 4U सिस्टम Supermicro की DLC-2 टेक्नोलॉजी का लाभ उठाता है, जो लिक्विड कूलिंग के माध्यम से सिस्टम द्वारा उत्पन्न1 हीट को 98% तक ग्रहण करता है, जिससे सघन प्रशिक्षण और इंफरेंस क्लस्टरों के लिए कम शोर और बेहतर सेवाक्षमता के साथ बेहतर ऊर्जा दक्षता प्राप्त होती है।

Supermicro NVIDIA HGX B300 सिस्टम, सिस्टम स्तर पर बड़े आकारों के मॉडलों को संभालने के लिए 2.1 TB HBM3e GPU मेमोरी प्रति सिस्टम के साथ, पर्याप्त प्रदर्शन गति प्रदान करता है। इन सबसे ऊपर, दोनों 2-OU (OCP) और 4U प्लेटफ़ॉर्म, NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand या NVIDIA Spectrum-4 Ethernet के साथ उपयोग किए जाने पर एकीकृत NVIDIA ConnectX®-8 SuperNICs के माध्यम से कंप्यूट फैब्रिक नेटवर्क थ्रूपुट को 800Gb/s तक दोगुना करके क्लस्टर स्तर पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन लाभ प्रदान करते हैं। ये सुधार AI के एजेंटिक AI एप्लीकेशनों, फाउंडेशन मॉडल प्रशिक्षण, तथा AI फैक्ट्रियों में मल्टीमॉडल बड़े पैमाने पर इंफरेंस जैसे भारी कार्यभारों को गति प्रदान करते हैं।

TCO, सेवाक्षमता और दक्षता के लिए Supermicro ने इन प्लेटफार्मों को प्रमुख ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया है। DLC-2 टेक्नोलॉजी स्टैक के साथ, डेटा सेंटर 40 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत1 प्राप्त कर सकते हैं, 45°C गर्म पानी के संचालन के माध्यम से पानी की खपत को कम कर सकते हैं और डेटा सेंटरों में ठंडे पानी और कंप्रेसरों की आवश्यकता को खत्म कर सकते हैं। Supermicro DCBBS नए सिस्टमों को शिपमेंट से पहले L11 और L12 समाधानों के रूप में पूरी तरह से प्रमाणित, परीक्षण किए गए रैक के रूप में डिलीवर करता है, जिससे हाइपरस्केल, एंटरप्राइज और संघीय ग्राहकों के लिए ऑनलाइन होने में लगने वाले समय में कमी आती है।

ये नए सिस्टम Supermicro के NVIDIA Blackwell प्लेटफार्मों के व्यापक पोर्टफोलियो का विस्तार करते हैं - जिसमें NVIDIA GB300 NVL72, NVIDIA HGX B200 और NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell सर्वर संस्करण सम्मिलित हैं। Supermicro के इन NVIDIA-प्रमाणित सिस्टमों में से प्रत्येक का परीक्षण AI एप्लीकेशनों और उपयोग मामलों के साथ-साथ NVIDIA AI एंटरप्राइज और NVIDIA Run:ai सहित NVIDIA नेटवर्किंग और NVIDIA AI सॉफ्टवेयर की एक विस्तृत रेंज के लिए इष्टतम प्रदर्शन को मान्य करने के लिए किया जाता है। इससे ग्राहकों को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में लचीलापन मिलता है, जो सिंगल नोड से लेकर पूर्ण-स्टैक AI फैक्ट्रियों तक फैला होता है।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक टोटल IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम करने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो प्रगति और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (Green Computing) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फॉर्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

