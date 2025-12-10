Supermicro breidt NVIDIA Blackwell Portfolio uit met nieuwe 4U en 2-OU (OCP) vloeistofgekoelde NVIDIA HGX B300 oplossingen, klaar voor grote volumes

Introductie van 4U en 2-OU (OCP) vloeistofgekoelde NVIDIA HGX B300 systemen voor high-density hyperscale en AI-fabrieksimplementaties, ondersteund door Supermicro Data Center Building Block Solutions ® met respectievelijk DLC-2 en DLC-technologie

SAN JOSE, Calif., 10 dec. 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigde vandaag de uitbreiding aan van zijn NVIDIA Blackwell architectuurportfolio met de introductie en levering van nieuwe 4U en 2-OU (OCP) vloeistofgekoelde NVIDIA HGX B300 systemen. Deze nieuwste toevoegingen zijn een belangrijk onderdeel van Supermicro's Data Center Building Block Solutions (DCBBS) die ongekende GPU-dichtheid en energie-efficiëntie leveren voor hyperscale datacenters en AI-fabrieksimplementaties.

"Nu de vraag naar AI-infrastructuur wereldwijd toeneemt, leveren onze nieuwe vloeistofgekoelde NVIDIA HGX B300 systemen de prestatiedichtheid en energie-efficiëntie die hyperscalers en AI-fabrieken vandaag de dag nodig hebben", zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "We bieden nu de meest compacte NVIDIA HGX B300-oplossingen in de branche - met maximaal 144 GPU's in één rack. Dankzij onze bewezen technologie voor directe vloeistofkoeling wordt er minder stroom verbruikt en zijn de koelingskosten lager. Via onze DCBBS stelt Supermicro onze klanten in staat om AI op schaal in te zetten: snellere time-to-market, maximale prestaties per watt en end-to-end integratie van ontwerp tot implementatie."

Het 2-OU (OCP) vloeistofgekoelde NVIDIA HGX B300 systeem is gebouwd volgens de 21-inch OCP Open Rack V3 (ORV3) specificatie. Met 144 GPU's per rack wordt maximale GPU-dichtheid geleverd voor hyperscale en cloud providers die ruimte-efficiënte racks nodig hebben zonder dat dit ten koste gaat van de bruikbaarheid. Het rack-schaal ontwerp is voorzien van blind-mate verdeelstukconnectoren, modulaire GPU/CPU-lade-architectuur en state-of-the-art component vloeistofkoelingsoplossingen. Het systeem drijft AI-workloads aan met acht NVIDIA Blackwell Ultra GPU's, elk met een TDP van maximaal 1100 W, terwijl de rack-voetafdruk en het stroomverbruik drastisch lager zijn. Een enkel ORV3 rack ondersteunt tot 18 nodes met in totaal 144 GPU's. Het is naadloos schaalbaar met NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand switches en 1,8MW in-row koelmiddeldistributie-eenheden (CDU's) van Supermicro. Gecombineerd vormen acht NVIDIA HGX B300 rekenracks, drie NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand netwerkracks en twee Supermicro in-row CDU's een SuperCluster schaalbare eenheid met 1.152 GPU's.

Als aanvulling op het 2-OU (OCP) model biedt het 4U Front I/O HGX B300 vloeistofgekoelde systeem dezelfde rekenprestaties in een traditionele 19 inch EIA rack vormfactor voor grootschalige AI-fabrieksimplementaties. Het 4U-systeem maakt gebruik van Supermicro's DLC-2 technologie om tot 98% van de door het systeem gegenereerde warmte1 op te vangen door middel van vloeistofkoeling. Dit resulteert in een superieure energie-efficiëntie met minder ruis en een grotere onderhoudsvriendelijkheid voor dichte trainings- en inferentieclusters.

Supermicro NVIDIA HGX B300 systemen laten belangrijke snelheidsverbeteringen zien. Met het 2,1 TB HBM3e GPU-geheugen per systeem kunnen grotere modellen op systeemniveau worden verwerkt. Bovendien leveren zowel de 2-OU (OCP) als de 4U-platforms aanzienlijke prestatieverbeteringen op clusterniveau. Ze verdubbelen de compute fabric netwerkdoorvoer tot 800 Gb/s via geïntegreerde NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC's wanneer ze met NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand of NVIDIA Spectrum-4 Ethernet worden gebruikt. Deze verbeteringen versnellen zware AI-werklasten zoals agentic AI-toepassingen, foundation modeltraining en multimodale grootschalige inferentie in AI-fabrieken.

Supermicro heeft deze platformen ontwikkeld om te voldoen aan de belangrijkste eisen van klanten op het gebied van TCO, onderhoudsvriendelijkheid en efficiëntie. Met de DLC-2 technologiestack kunnen datacenters tot 40 procent energie besparen1 en het waterverbruik verminderen door te werken met warm water van 45°C. Hierdoor kunnen koelwater en compressoren in datacenters worden geëlimineerd. Supermicro DCBBS levert de nieuwe systemen als volledig gevalideerde, geteste racks die klaar zijn voor verzending als L11- en L12-oplossingen. Dit versnelt de tijd om online te gaan voor hyperscale, enterprise en federale klanten.

Met de nieuwe systemen breidt Supermicro zijn brede portfolio van NVIDIA Blackwell-platforms uit, waaronder de NVIDIA GB300 NVL72, NVIDIA HGX B200 en NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Elk van deze NVIDIA-gecertificeerde systemen van Supermicro is getest om optimale prestaties te valideren voor een breed scala aan AI-toepassingen en gebruiksgevallen - samen met NVIDIA-netwerken en NVIDIA AI-software, waaronder NVIDIA AI Enterprise en NVIDIA Run:ai. Dit biedt klanten de flexibiliteit om een AI-infrastructuur te bouwen die schaalbaar is van een enkele node tot full-stack AI-fabrieken.

