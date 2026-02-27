A Supermicro lança o MicroBlade® com processadores AMD EPYC™ Série 4005, oferecendo a maior densidade do setor para cargas de trabalho em nuvem, edge e SaaS

Oferece escalabilidade, flexibilidade e eficiência energética sem precedentes

SAN JOSE, Califórnia, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora líder de soluções completas de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anuncia o lançamento da primeira plataforma de servidores blade do setor a oferecer a maior densidade de processadores, equipada com os mais recentes processadores AMD EPYC™ Série 4005. Projetada com uma arquitetura blade flexível e otimizada para alta densidade, a nova plataforma MicroBlade da Supermicro foi concebida para oferecer maior longevidade e versatilidade operacional. Ao incluir os mais recentes processadores AMD EPYC Série 4005, juntamente com as gerações anteriores, o sistema oferece escalabilidade contínua e proteção do investimento a longo prazo, permitindo que as organizações expandam e atualizem sua infraestrutura conforme as demandas de computação evoluem.

"Nossa arquitetura blade flexível permite que os clientes combinem diferentes tipos de nós, com diferentes CPUs, em um único gabinete e comporte até 320 nós de servidor em um rack padrão de 48U", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "A Supermicro continua a liderar o setor no fornecimento de plataformas avançadas e energeticamente eficientes para o mercado, que maximizam a escalabilidade, reduzem o custo total de propriedade e protegem os investimentos em data centers no longo prazo."

O novo sistema 6U suporta até 40 nós em um único gabinete, oferecendo densidade computacional, eficiência energética e excelente relação custo-benefício para ambientes scale-out e multi-locatários. A plataforma é otimizada para uma ampla gama de cargas de trabalho eficientes e de alta densidade, incluindo:

Nuvem e virtualização: Ideal para hospedagem web multi-locatário e pequenas instâncias de Servidor Virtual Privado (VPS).

Ideal para hospedagem web multi-locatário e pequenas instâncias de Servidor Virtual Privado (VPS). Infraestrutura moderna: Plataformas Kubernetes e de microsserviços, incluindo serviços de API e interfaces web.

Plataformas Kubernetes e de microsserviços, incluindo serviços de API e interfaces web. Empresas e Edge: Nuvens privadas departamentais e implantações de edge computing que exigem alta densidade em espaços limitados.

Nuvens privadas departamentais e implantações de edge computing que exigem alta densidade em espaços limitados. Serviços de dados : Gateways de armazenamento de objetos e processamento de dados de alta eficiência.

: Gateways de armazenamento de objetos e processamento de dados de alta eficiência. Computação especializada: Simulações de divisão de tarefas, plataformas de comércio eletrônico e aplicações de cibersegurança.

Cada nó suporta um único processador AMD EPYC série 4005, com dois slots DDR5 ECC UDIMM operando a até 5600 MT/s, juntamente com dois SSDs PCIe Gen5 E1.S e um SSD no formato M.2 por nó. A conectividade de rede integrada oferece duas portas 25GbE via Broadcom BCM57414, com recursos avançados de segurança e gerenciamento, incluindo TPM 2.0, firmware assinado, raiz de confiança em hardware, IPMI 2.0, KVM sobre IP e suporte à API Redfish. O novo sistema MicroBlade permite, de forma exclusiva, configurações flexíveis e combináveis em nós de largura simples e dupla, evidenciando ainda mais a versatilidade da plataforma blade tudo-em-um da Supermicro. A conectividade amplia ainda mais suas capacidades, com dois switches Ethernet 25G integrados, com uplinks de 100G na parte traseira do gabinete, garantindo rede confiável e de alta velocidade, além de reduzir o custo total de propriedade (TCO) por meio da diminuição do cabeamento.

O módulo de gerenciamento de chassi MicroBlade (CMM) oferece controle remoto completo de blades de servidor individuais, fontes de alimentação, ventiladores de resfriamento e switches de rede. Os administradores de sistema podem controlar o consumo máximo de energia por servidor usando a limitação de energia e gerenciar a alocação de energia no MicroBlade CMM para cada servidor blade. Estão disponíveis recursos de controle remoto de energia para reiniciar e/ou redefinir o servidor, como também acesso remoto à configuração do BIOS e às informações do console do sistema operacional via SOL (Serial over LAN) ou recursos KVM integrados. Como o controlador é um processador separado, todas as funções de monitoramento e controle operam perfeitamente, independentemente da operação da CPU ou do status de energia do sistema.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

