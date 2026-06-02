A Supermicro amplia sua liderança em IA em escala de rack com a plataforma AMD Helios, acelerando a implementação de soluções e a eficiência operacional.

A plataforma AMD Helios de próxima geração da Supermicro será apresentada durante a Computex.

A arquitetura DCBBS em escala de rack permite uma implantação rápida e um escalonamento contínuo, desde racks individuais até clusters de IA em hiperescala.

O rack Helios de largura dupla com 72 GPUs, equipado com GPUs AMD Instinct™ MI455X, oferece desempenho excepcional para cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA em larga escala, garantindo maior eficiência e escalabilidade.

SAN JOSE, Califórnia e TAIPEI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas de IA, Enterprise, Storage, 5G/Edge, que apresenta Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), em estreita colaboração com a AMD, apresentará a plataforma AMD Helios de próxima geração em escala de rack na Computex. Projetado para a era da IA agente, o Helios permite que provedores de serviços em nuvem (CSPs), NeoClouds, hiperescaladores e empresas entreguem cargas de trabalho de IA em grande escala — incluindo IA soberana, treinamento LLM, inferência e ajuste fino — com eficiência e escalabilidade verdadeiramente incomparáveis.

Plataforma AMD Helios

"Com o DCBBS, a Supermicro está redefinindo o que é possível nos data centers, passando do design tradicional de servidores para uma arquitetura totalmente orientada à escala de rack", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Ao combinar o DCBBS da Supermicro com a arquitetura de GPU AMD Instinct™ MI455X, oferecemos desempenho de IA sem precedentes, eficiência energética aprimorada por meio de tecnologias avançadas de resfriamento e infraestrutura escalável para cargas de trabalho de IA de última geração."

https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd

"A próxima era da IA será definida não apenas por mais poder computacional, mas também pela eficiência com que esse poder computacional pode ser implementado, conectado e escalado", disse Ravi Pendekanti, vice-presidente corporativo do Data Center Solutions Business Group da AMD, destacando a importância de arquiteturas mais inteligentes e integradas. "O AMD Helios oferece uma arquitetura de IA aberta e em escala de rack que reúne a liderança da AMD em computação, redes e software para ajudar os clientes a acelerar o tempo de implementação, melhorar a eficiência da infraestrutura e dimensionar cargas de trabalho de IA exigentes com flexibilidade a longo prazo, reforçando um ecossistema mais coeso e preparado para futuras demandas."

A Supermicro é uma das primeiras parceiras a colaborar estreitamente com a AMD para levar a solução Helios ao mercado, reforçando sua liderança no fornecimento de soluções de infraestrutura de IA de ponta a ponta e ampliando sua capacidade de atender projetos cada vez mais complexos. Helios é um sistema de rack de largura dupla com 72 GPUs, alimentado por GPUs AMD Instinct MI455X, CPUs AMD EPYC™ de 6ª geração e tecnologias de rede AMD Pensando™, tudo integrado pela pilha de software aberta AMD ROCm™. Otimizado para implantações de IA em larga escala, o Helios oferece densidade computacional elevada e desempenho excepcional para o treinamento de modelos de ponta e a inferência de alto rendimento. Entre os principais recursos, destacam-se a escalabilidade modular, desde o nível de rack até o nível de cluster, a infraestrutura de rede aberta para IA com suporte a escalabilidade vertical e horizontal, a segurança avançada e a virtualização integrada com aceleração de software em escala de rack.

Com redes abertas, segurança avançada e o software ROCm™ integrado, o Helios ajuda os provedores a acelerar o lançamento de serviços de IA no mercado, a otimizar a utilização de recursos e a fornecer recursos de IA confiáveis e de alto desempenho em hiperescala.

A plataforma Helios exemplifica a abordagem A+A+A da Supermicro — Arquitetura, Aceleradores e Avanços —, reunindo design de sistema em escala de rack, soluções de computação de IA líderes da AMD e inovações de software integradas. Essa abordagem unificada permite que os clientes implantem infraestruturas de IA mais rapidamente, operem com mais eficiência e as escalem perfeitamente à medida que a demanda cresce.

A DCBBS oferece uma infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, que permite uma implementação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e de data center, incluindo software e serviços especializados.

A solução AMD Helios em escala de rack estará em exibição no estande da Supermicro, localizado no Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, 4F, N0602, oferecendo aos participantes uma visão em primeira mão de sua arquitetura e recursos. Os visitantes também poderão explorar a plataforma por meio da demonstração interativa A+ Superverse da Supermicro.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

AMD, o logotipo AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm e suas respectivas combinações são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991406/Super_Micro_Computer_AMD_Helios_Platform.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5995478/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.