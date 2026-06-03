A Supermicro apresenta os projetos DCBBS para NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX™ Rubin NVL8, projetados para escalar de 5 MW a 1 GW em uma solução completa de ponta a ponta.

Projeto completo e escalável, de 5 MW a 1 GW de potência, com infraestrutura completa para instalações, destinado a implantações de um ou múltiplos locatários.

com infraestrutura completa para instalações, destinado a implantações de um ou múltiplos locatários. Resfriamento a líquido direto DLC-2: Projetado para captura quase total de calor, eficiência energética e baixo nível de ruído, com integração completa de placas frias, unidades de distribuição de líquido refrigerante (CDUs), manifolds, permutadores de calor na porta traseira, torres de resfriamento e fluido refrigerante de ultra-alta impedância elétrica SMC PG25-A.

Projetado para captura quase total de calor, eficiência energética e baixo nível de ruído, com integração completa de placas frias, unidades de distribuição de líquido refrigerante (CDUs), manifolds, permutadores de calor na porta traseira, torres de resfriamento e fluido refrigerante de ultra-alta impedância elétrica SMC PG25-A. Pacote de software de gerenciamento: O software SuperCloud de ponta a ponta oferece controle unificado da infraestrutura, automação de implantação, ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento de nuvem GPU para múltiplos locatários.

O software SuperCloud de ponta a ponta oferece controle unificado da infraestrutura, automação de implantação, ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento de nuvem GPU para múltiplos locatários. Soluções de infraestrutura em rack, em linha e no local, abrangendo todas as camadas de implantação, desde a integração em rack até CDUs em linha e configurações de Supercluster, incluindo a infraestrutura completa em nível de site.

abrangendo todas as camadas de implantação, desde a integração em rack até CDUs em linha e configurações de Supercluster, incluindo a infraestrutura completa em nível de site. Uma equipe dedicada de especialistas da Supermicro gerencia todo o ciclo de vida da implantação, do planejamento à operação: Levantamento do local, projeto, integração, implementação e suporte operacional contínuo

gerencia todo o ciclo de vida da implantação, do planejamento à operação: Levantamento do local, projeto, integração, implementação e suporte operacional contínuo Suporta a mais recente arquitetura de referência da NVIDIA, integrando a Plataforma de Armazenamento de Memória de Contexto NVIDIA, a Ethernet NVIDIA Spectrum™-X e a Plataforma NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand.

SAN JOSE, Califórnia e TAIPEI, Taiwan, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, apresenta os projetos de soluções de blocos de construção para data centers (DCBBS) baseados nas plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8. Os projetos foram concebidos para a implementação de data centers de IA em escala de gigawatts, partindo de blocos de construção de uma única unidade escalável de 1.152 GPUs, que pode ser expandida para praticamente qualquer tamanho. Os projetos DCBBS da Supermicro incluem o projeto e a entrega de uma solução completa de ponta a ponta, com uma equipe dedicada de especialistas que cobre todo o ciclo de vida da implantação. Os sistemas DCBBS fornecem os recursos necessários de computação, armazenamento, rede, resfriamento a líquido avançado, distribuição de energia e infraestrutura do local, acelerando o tempo de entrada em operação de fábricas de IA de grande porte com resfriamento a líquido.

Projetos DCBBS (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"A plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL72 estabelece um novo padrão para o desempenho de centros de processamento de IA, e nossos projetos DCBBS oferecem aos clientes um caminho comprovado e completo para construção em qualquer escala — de 5 MW a 1 GW", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Entregamos algumas das primeiras e maiores infraestruturas de IA com resfriamento a líquido, e essa experiência está incorporada em cada projeto — para que nossos clientes possam passar da fase de projeto à operação completa mais rapidamente do que nunca."

Os projetos DCBBS da Supermicro abordam os desafios práticos de implementar a infraestrutura de IA mais avançada do mundo. A plataforma NVIDIA Vera Rubin melhora significativamente a densidade de desempenho do centro de processamento de, duplicando as velocidades em vários domínios de computação. A mais recente arquitetura de referência da NVIDIA define com precisão o que uma unidade escalável ideal de 1.152 GPUs deve conter, e o projeto DCBBS da Supermicro apresenta as etapas para alcançar o sucesso na implementação. A Supermicro tem um histórico comprovado na implantação das maiores fábricas de IA com resfriamento a líquido do mundo, com mais de 100 mil GPUs.

Para obter informações adicionais sobre DCBBS, visite https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs

O projeto DCBBS da Supermicro aborda a realidade da implementação do centro de processamento de.

Os clientes que planejam construir centros de processamento de IA ou modernizá-las partem de uma restrição fixa. potência disponível. O projeto DCBBS para a NVIDIA Vera Rubin NVL72 apresenta uma lista de materiais equilibrada para um consumo de energia determinado, que varia de 5 MW a 1 GW, e fornece a proporção ideal de capacidade de resfriamento, fornecimento de energia, nós de computação, nós de gerenciamento, nós de armazenamento de alto desempenho, nós da plataforma de armazenamento de memória contextual e rede, de modo a garantir o desempenho ideal e evitar gargalos, como sobrecarga de rede, limitações de capacidade de energia, limitação térmica ou outros impedimentos.

Os projetos abrangem toda a sequência de ponta a ponta utilizada com sucesso pela Supermicro para concluir projetos de IA em larga escala em velocidades recordes.

As inspeções das instalações são realizadas pela equipe dedicada da Supermicro para analisar o local físico em relação aos requisitos de implantação. Os levantamentos incluem avaliação do acesso à doca de carga, medidas e folgas do data center, planta baixa, capacidade de carga do piso, entre outros. O local é avaliado em relação à infraestrutura de energia e refrigeração existente, para que a proposta do projeto da Supermicro seja elaborada com precisão e adaptada a cada projeto do cliente.

são realizadas pela equipe dedicada da Supermicro para analisar o local físico em relação aos requisitos de implantação. Os levantamentos incluem avaliação do acesso à doca de carga, medidas e folgas do data center, planta baixa, capacidade de carga do piso, entre outros. O local é avaliado em relação à infraestrutura de energia e refrigeração existente, para que a proposta do projeto da Supermicro seja elaborada com precisão e adaptada a cada projeto do cliente. O projeto e as propostas incluem todos os detalhes críticos em um plano de construção específico, personalizado segundo os requisitos do cliente e as restrições das instalações. A Supermicro oferece a combinação ideal de componentes DCBBS, incluindo a solução de resfriamento (CDUs em linha de até 1,8 MW para instalações totalmente compatíveis com refrigeração líquida direta; unidades laterais de resfriamento a líquido-ar para instalações sem infraestrutura de água; opções de CDU em rack baseadas em uma configuração de rack de 52U, que estão atualmente em desenvolvimento; e opções de permutador de calor na porta traseira, que estão disponíveis como uma opção suplementar para ambientes com temperaturas mais altas). Os clientes recebem uma proposta completa com uma lista de materiais transparente e um cronograma de implementação claro.

incluem todos os detalhes críticos em um plano de construção específico, personalizado segundo os requisitos do cliente e as restrições das instalações. A Supermicro oferece a combinação ideal de componentes DCBBS, incluindo a solução de resfriamento (CDUs em linha de até 1,8 MW para instalações totalmente compatíveis com refrigeração líquida direta; unidades laterais de resfriamento a líquido-ar para instalações sem infraestrutura de água; opções de CDU em rack baseadas em uma configuração de rack de 52U, que estão atualmente em desenvolvimento; e opções de permutador de calor na porta traseira, que estão disponíveis como uma opção suplementar para ambientes com temperaturas mais altas). Os clientes recebem uma proposta completa com uma lista de materiais transparente e um cronograma de implementação claro. Integração de soluções com serviço completo no local: O processo de integração das soluções da Supermicro começa muito antes da entrega no local, com a maior parte do trabalho sendo realizada nas instalações de fabricação da empresa nos EUA. Isso inclui os processos de instalação, empilhamento e cabeamento dentro de cada rack. A Supermicro verifica a funcionalidade por meio de um processo de teste que excede os padrões da indústria, incluindo testes de múltiplos nós nos níveis de sistema (L10) e de cluster (L11). A equipe dedicada da Supermicro gerencia a logística de componentes no local, como CDUs, torres de resfriamento e infraestrutura de energia, incluindo a coordenação com quaisquer fornecedores terceirizados escolhidos pelo cliente. O serviço de integração e integração no local inclui a instalação de racks, conexões de energia e refrigeração, cabeamento de rede, comissionamento do sistema, instalação da pilha de software e validação da solução no local.

O processo de integração das soluções da Supermicro começa muito antes da entrega no local, com a maior parte do trabalho sendo realizada nas instalações de fabricação da empresa nos EUA. Isso inclui os processos de instalação, empilhamento e cabeamento dentro de cada rack. A Supermicro verifica a funcionalidade por meio de um processo de teste que excede os padrões da indústria, incluindo testes de múltiplos nós nos níveis de sistema (L10) e de cluster (L11). A equipe dedicada da Supermicro gerencia a logística de componentes no local, como CDUs, torres de resfriamento e infraestrutura de energia, incluindo a coordenação com quaisquer fornecedores terceirizados escolhidos pelo cliente. O serviço de integração e integração no local inclui a instalação de racks, conexões de energia e refrigeração, cabeamento de rede, comissionamento do sistema, instalação da pilha de software e validação da solução no local. Suporte, Serviços e Software fornecem uma variedade de opções contínuas no local para sucesso a longo prazo, incluindo tempos de resposta no local de até 4 horas para requisitos de tempo de atividade de missão crítica. A integração com o conjunto de ferramentas de gerenciamento de infraestrutura da Supermicro está disponível, incluindo o SuperCloud Composer® e o SuperCloud Director, que proporcionam controle unificado da infraestrutura, desde o gerenciamento bare-metal até a orquestração de cargas de trabalho multilocatário (multi-tenant), além da pilha completa de software de IA da NVIDIA, que inclui o NVIDIA AI Enterprise e o NVIDIA Run:AI. Os recursos de rastreamento de ativos garantem que as informações sobre ativos físicos e os dados dos sensores de cada CDU e de outros componentes estejam prontamente disponíveis.

Os projetos DCBBS da Supermicro estão alinhados à arquitetura de referência da NVIDIA para o NVIDIA Vera Rubin NVL72.

A plataforma NVIDIA Vera Rubin tem o potencial de proporcionar avanços transformadores de desempenho entre gerações, mas exige uma abordagem repetível e confiável para ser implementada com sucesso. A Supermicro garante o alinhamento com a mais recente arquitetura de referência da NVIDIA, proporcionando aos clientes a confiança de que sua implementação está alinhada ao ecossistema de parceiros de nuvem da NVIDIA.

As unidades escaláveis no núcleo dos projetos Supermicro DCBBS fornecem 1.152 GPUs NVIDIA Rubin, com 331 TB de memória HBM4 dedicada às GPUs. A geração Vera Rubin duplica a largura de banda da memória da GPU, a largura de banda NVLink de GPU para GPU e a largura de banda de rede por GPU em relação à geração Blackwell, da NVIDIA, fornecendo a base arquitetônica para o treinamento e a inferência de modelos de IA de ponta com múltiplos trilhões de parâmetros.

O conjunto conta com tecnologia avançada de resfriamento líquido direto (DLC-2) , incluindo torres de resfriamento de 5 MW, quatro unidades de distribuição de resfriamento em linha (com capacidade de até 1,8 MW cada), 16 coletores de distribuição de resfriamento montados verticalmente e 576 placas frias de cobre diretamente no chip (uma por módulo de processador host). Com o fluido refrigerante Supermicro SMC PG25-A, desenvolvido para oferecer excepcional estabilidade química e térmica. Haverá opções de resfriamento a líquido-ar para suportar a implantação do Vera Rubin NVL72 em instalações sem infraestrutura de resfriamento a líquido, incluindo uma opção de 200 kW para um rack e uma de 500 kW para dois racks.

, incluindo torres de resfriamento de 5 MW, quatro unidades de distribuição de resfriamento em linha (com capacidade de até 1,8 MW cada), 16 coletores de distribuição de resfriamento montados verticalmente e 576 placas frias de cobre diretamente no chip (uma por módulo de processador host). Com o fluido refrigerante Supermicro SMC PG25-A, desenvolvido para oferecer excepcional estabilidade química e térmica. Haverá opções de resfriamento a líquido-ar para suportar a implantação do Vera Rubin NVL72 em instalações sem infraestrutura de resfriamento a líquido, incluindo uma opção de 200 kW para um rack e uma de 500 kW para dois racks. Infraestrutura de distribuição de energia, de transformadores de média tensão à distribuição de baixa tensão, prateleiras de alimentação em nível de rack e unidades de bateria de reserva (BBUs). Cada rack Vera Rubin NVL72 inclui quatro prateleiras de energia de 110 kW, com unidades de alimentação redundantes de 18,3 kW. O portfólio DCBBS oferece suporte a data centers de missão crítica e inclui o Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) da Supermicro, que fornece energia de reserva com comutação instantânea.

de transformadores de média tensão à distribuição de baixa tensão, prateleiras de alimentação em nível de rack e unidades de bateria de reserva (BBUs). Cada rack Vera Rubin NVL72 inclui quatro prateleiras de energia de 110 kW, com unidades de alimentação redundantes de 18,3 kW. O portfólio DCBBS oferece suporte a data centers de missão crítica e inclui o Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) da Supermicro, que fornece energia de reserva com comutação instantânea. Opções de gabinete de rack 48U e 52U otimizadas para resfriamento a líquido direto de alta densidade.

otimizadas para resfriamento a líquido direto de alta densidade. 16 racks de computação otimizados para as plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8.

otimizados para as plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8. 6 racks de rede (4 de computação, 2 convergentes) oferecem suporte ao NVIDIA Spectrum-X Ethernet ou ao NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand até 1,6 TB/s para a estrutura de computação. Haverá opções para redes de fotônica de silício com óptica co-embalada (CPO), que melhoram os custos operacionais, a eficiência energética e a resiliência, sem a necessidade de transceptores plugáveis.

oferecem suporte ao NVIDIA Spectrum-X Ethernet ou ao NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand até 1,6 TB/s para a estrutura de computação. Haverá opções para redes de fotônica de silício com óptica co-embalada (CPO), que melhoram os custos operacionais, a eficiência energética e a resiliência, sem a necessidade de transceptores plugáveis. 4 racks de armazenamento de alto desempenho baseados na plataforma de servidores Supermicro Petascale, destinados ao armazenamento de aplicações em camada NVMe, salvamento de checkpoints de treinamento de modelos e outras cargas de trabalho.

2 plataformas de armazenamento de memória de contexto otimizadas para atender às necessidades de inferência com contexto de longa duração, memória de trabalho para agentes de IA e cargas de trabalho de recuperação de informações.

Para informações adicionais, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin.

O modelo DCBBS da Supermicro oferece a vantagem de ter

um único fornecedor responsável.Uma implementação típica de infraestrutura de IA envolve mais de uma dúzia de relacionamentos distintos com fornecedores de computação, armazenamento, rede, racks, distribuição de resfriamento, torres de resfriamento, infraestrutura de energia, backup de bateria, cabeamento, transceptores e serviços. Quando esses relacionamentos são gerenciados entre vários fornecedores, cada transferência de responsabilidade introduz riscos de cronograma e lacunas de responsabilidade, o que atrasa as implementações e complica os processos de solução de problemas.

Os projetos DCBBS para NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8 já estão disponíveis para engajamento com clientes, com implantações programadas para o segundo semestre de 2026, alinhadas à disponibilidade geral da NVIDIA Vera Rubin. A Supermicro demonstrará as plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8 no estande N0824 da Computex, que ocorrerá entre os dias 2 e 6 de junho de 2026, em Taipei, Taiwan, com demonstrações adicionais na NVIDIA GTC Taipei.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e telecomunicações / borda 5G. Estamos nos transformando em um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, enquanto fornecemos produtos avançados de placas-mãe, energia e chassis de alto volume. As soluções da Supermicro são projetadas e fabricadas internamente (nos EUA, em Taiwan e na Holanda), aproveitando suas operações globais para alcançar escala e eficiência, além de serem otimizadas para reduzir o custo total de propriedade (TCO) e minimizar o impacto ambiental (Computação Verde). O premiado portfólio de Soluções de Blocos de Construção para Servidores permite que os clientes otimizem suas soluções para cargas de trabalho e aplicações específicas, selecionando entre uma ampla variedade de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis. Esses blocos oferecem suporte a um conjunto abrangente de formatos, processadores, memória, GPUs, armazenamento, redes, alimentação de energia e soluções de resfriamento (a ar, por ar externo ou a líquido).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991903/PR_Image_NVIDIA_Vera_Rubin_CM_r1.jpg

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FONTE Super Micro Computer, Inc.