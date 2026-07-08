A Supermicro simplifica as implementações de IA na borda com soluções Kubernetes validadas em parceria com a Red Hat e a Everpure.

SAN JOSE, Califórnia, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI em IA, empresas, armazenamento e 5G/Edge, que oferece Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje o lançamento de appliances de IA de borda para Kubernetes em colaboração com a Red Hat e a Everpure. A Supermicro validou uma solução completa de Kubernetes para a borda, alimentada pela plataforma líder do setor para aplicações em nuvem híbrida baseada em Kubernetes, o Red Hat OpenShift, e pela primeira plataforma de gerenciamento de dados para Kubernetes adaptada às cargas de trabalho de IA, o Portworx by Everpure. Este sistema completo, pronto para uso, com software e hardware pré-instalados, é disponibilizado aos clientes pela Supermicro.

Simplifique as implementações de IA na borda com soluções validadas para Kubernetes

"A inferência de IA na borda exige mais do que apenas hardware: exige uma plataforma validada e escalável que os clientes possam implementar com confiança", disse Vik Malyala, diretor comercial da Supermicro. "Em parceria com a Red Hat e a Everpure, estamos oferecendo um dispositivo de IA para a borda baseado em Kubernetes, pronto para uso, que simplifica a implantação, acelera o retorno sobre o investimento e permite que os clientes dimensionem com eficiência as cargas de trabalho de IA em ambientes de borda distribuídos."

Para obter mais detalhes sobre a solução completa e validada de Kubernetes para a borda, desenvolvida em parceria com a Red Hat e a Everpure, clique aqui.

Ao combinar o Red Hat OpenShift com a infraestrutura de computação de borda da Supermicro e a plataforma de gerenciamento de dados Portworx, da Everpure, para cargas de trabalho de IA, as organizações podem implantar, gerenciar, dimensionar e proteger aplicativos de IA com mais facilidade em ambientes de borda distribuídos.

À medida que as aplicações baseadas em IA remodelam a forma como as empresas operam na borda da rede, torna-se fundamental ter uma plataforma robusta, consistente e escalável. O Red Hat OpenShift oferece essa base, fornecendo um ambiente comum de aplicação em nuvem híbrida que simplifica a complexidade de implantar, orquestrar e gerenciar cargas de trabalho de IA. "Em colaboração com a Supermicro e a Everpure, estamos comprometidos em oferecer aos clientes uma solução integrada, de alto desempenho e totalmente suportada, que acelera o retorno sobre o investimento em inferência de IA na borda", disse Kelly Switt, diretora sênior de Edge Inteligente e Líder de Negócios Industriais da Red Hat.

O Portworx, da Everpure, fornece a camada nativa de armazenamento e gerenciamento de dados do Kubernetes para os dispositivos Edge AI da Supermicro. Isso permite que as empresas executem inferência de IA, contêineres e máquinas virtuais em locais de borda, com os mesmos serviços de dados de nível empresarial disponíveis em seus data centers principais. Diferentemente das soluções de armazenamento baseadas em arrays, que exigem hardware dedicado em cada local, o Portworx oferece armazenamento local agregado e definido por software em servidores de borda compactos da Supermicro, formando uma plataforma de dados resiliente, com capacidade de autorrecuperação e que opera de forma autônoma, mesmo durante interrupções de rede. O resultado é alta disponibilidade e proteção de dados de nível empresarial em todos os pontos de extremidade, com políticas de armazenamento consistentes e uma experiência operacional unificada, que se estende perfeitamente da borda ao núcleo e à nuvem.

"As empresas que implementam IA na borda enfrentam uma lacuna crítica de infraestrutura: precisam de armazenamento e proteção de dados de nível empresarial, mas não podem executar sistemas de armazenamento tradicionais em ambientes como lojas de varejo ou fábricas", disse Greg Muscarella, gerente-geral da Portworx by Everpure. "Em parceria com a Supermicro e a Red Hat, estamos oferecendo uma solução completa e validada que combina os serviços da Portworx em que os clientes confiam, como gerenciamento consistente, resiliência integrada e simplicidade operacional para expandir a solução para milhares de locais, sem a necessidade de conhecimento especializado em TI no local."

A Supermicro é líder em infraestrutura de computação de borda, com um dos maiores, mais eficientes e mais diversificados portfólios de servidores e dispositivos de borda em uma gama completa de formatos. Isso permite que a Supermicro desenvolva soluções personalizadas para cada caso de uso do cliente, com custo inicial de aquisição e custo total de propriedade (TCO) otimizados.

O Supermicro DCBBS oferece infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, permitindo uma implementação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e nível de centro de dados, incluindo software e serviços. A Supermicro continua liderando o setor com seu abrangente portfólio de soluções de infraestrutura de IA, possibilitando que organizações ao redor do mundo implementem centros de dados de IA escaláveis, eficientes e ambientalmente responsáveis.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutadores, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em desenvolver placas mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, que possibilita a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes em todo o mundo. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

FONTE Super Micro Computer, Inc.