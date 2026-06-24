A Supermicro amplia seu portfólio de soluções de IA na borda com plataformas baseadas na tecnologia Intel, otimizadas para inferência de baixa latência e aplicações industriais.

Acelere a adoção da IA na borda com sistemas de baixa latência e baixo consumo de energia, otimizados para os setores de varejo, manufatura, segurança e logística.

Implante modelos de IA mais robustos na borda com até 32 GB de VRAM, escalabilidade multiGPU e arquiteturas de memória de alta largura de banda.

O portfólio flexível combina NPUs integradas, aceleração por GPU discreta e formatos compactos para reduzir o custo total de propriedade (TCO) e simplificar a implementação de soluções de IA.

SAN JOSE, Califórnia, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas em IA, computação corporativa, armazenamento e 5G/Edge, que oferece as Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje a ampliação do suporte às soluções de computação de borda otimizadas para IA e baseadas em tecnologias Intel, incluindo novos sistemas com processadores Intel Core Ultra Series 3, processadores Intel Core Series 2 e GPUs Intel Arc Pro série B. Os sistemas variam desde modelos compactos e sem ventoinhas, ideais para aplicações industriais, até servidores de rack 1U de profundidade reduzida, perfeitos para ambientes com espaço limitado, além de uma minitorre para ambientes de escritório. Projetado para ser uma solução de custo otimizado para inferência de IA de baixa latência e automação inteligente, o portfólio expandido ajuda organizações dos setores de varejo, manufatura, segurança física, transporte e logística a implantarem IA escalável e de baixo consumo de energia na borda da rede.

Soluções de infraestrutura para IA de borda, impulsionadas pela tecnologia Intel. (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"Com a aceleração da adoção de IA ativa, as organizações precisam de infraestrutura de borda que possa fornecer inferência em tempo real, desempenho de baixa latência e eficiência energética próximo ao local onde os dados são gerados", disse Mory Lin, vice-presidente de IoT/Embarcado e Computação de Borda da Supermicro. "Nossos mais recentes sistemas de ponta com tecnologia Intel, além de nosso portfólio DCBBS, oferecem aos clientes maior controle de custos e flexibilidade para implantar e dimensionar cargas de trabalho de IA em ambientes de borda exigentes."

Para obter mais informações sobre as soluções Edge AI da Supermicro com tecnologia Intel, visite www.supermicro.com/intel-edgeAI participe do webinar conjunto da Intel e da Supermicro em 25 de junho e confira o resumo em vídeo.

"As cargas de trabalho de IA na borda exigem uma combinação de computação de alto desempenho, eficiência energética, aceleração escalável e um custo total de propriedade (TCO) adequado", disse Dan Rodriguez, vice-presidente corporativo e gerente geral do Edge Computing Group da Intel. "Ao combinar os processadores Intel Core Ultra e as GPUs Arc Pro com os sistemas otimizados para edge computing da Supermicro, os clientes podem implementar soluções de IA de forma mais rápida e eficiente em uma ampla gama de ambientes do mundo real."

O SYS-E103-14P sem ventoinha traz os processadores Intel Core Ultra Series 3 para uma plataforma de borda compacta, com montagem em trilho DIN, otimizada para cargas de trabalho de inferência de IA, como visão computacional e automação industrial. Com uma GPU e uma NPU integradas, que oferecem até 180 TOPS de desempenho combinado em IA, o sistema permite o processamento eficiente de cargas de trabalho de IA com agentes na borda, sem a necessidade de uma GPU dedicada. A Supermicro aprimorou ainda mais a plataforma, que conta com até 128 GB de memória DDR5, ampla conectividade de E/S e suporte para temperaturas de operação entre 0 °C e 45 °C. Com isso, ela se torna ideal para implantações de borda robustas e com baixo consumo de energia.

A Supermicro também está lançando o SYS-521AD-LN2, um minitorre de IA fino, alimentado por processadores Intel Core de segunda geração. Com até 12 núcleos P de alto desempenho, 64 GB de memória DDR5 e suporte para aceleradores de GPU compactos, o sistema é projetado para inferência de IA localizada, desenvolvimento de modelos e ajuste fino em ambientes de escritório e de borda. A torre compacta suporta aceleradores, incluindo a GPU Intel Arc Pro B50 e a GPU NVIDIA RTX Pro™ Blackwell 2000, oferecendo aos clientes opções flexíveis para otimizar o desempenho em uma ampla gama de cargas de trabalho de IA.

Os sistemas de borda compactos 1U SYS-111AD-WN2R e SYS-E300-13AD5 da Supermicro também foram atualizados para suportar processadores Intel Core Série 2, permitindo que os clientes aumentem o desempenho de IA e computação, mantendo as áreas de implantação e os investimentos em infraestrutura já existentes. As plataformas atualizadas também são compatíveis com a memória DDR5, ajudando os clientes a ampliarem a largura de banda e a capacidade de resposta do sistema, além de atenderem à crescente demanda por tecnologias de memória de última geração.

A Supermicro agora também oferece suporte a uma ampla linha de GPUs Intel Arc Pro série B em seu portfólio de servidores de IA de ponta, líder do setor. Com isso, é possível proporcionar um novo nível de aceleração gráfica profissional para cargas de trabalho de IA e computação visual.

A placa Intel Arc Pro B70 oferece até 367 TOPS, ampliando o desempenho e expandindo os recursos de memória para o processamento de pipelines de IA exigentes e de alto desempenho, com até 32 GB de VRAM.

A GPU Intel Arc Pro B60 oferece até 197 TOPS, com largura de banda de memória expandida e escalabilidade multi-GPU para cargas de trabalho de IA mais complexas.

A GPU Intel Arc Pro B50 de baixo consumo oferece até 170 TOPS para implantações de borda e estações de trabalho com espaço restrito.

O Supermicro DCBBS oferece infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, permitindo uma implementação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e nível de centro de dados, incluindo software e serviços. A Supermicro continua liderando o setor com seu abrangente portfólio de soluções de infraestrutura de IA, possibilitando que organizações ao redor do mundo implementem centros de dados de IA escaláveis, eficientes e ambientalmente responsáveis.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutadores, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em desenvolver placas mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, que possibilita a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes em todo o mundo. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

©Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas empresas afiliadas.Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999398/Super_Micro_Computer_Inc_Intel_Edge_AI.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/6012327/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.