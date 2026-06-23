A Supermicro apresenta o projeto completo DCBBS NVIDIA Vera Rubin NVL4 com desempenho FP64 nativo para infraestrutura convergente de HPC e IA.

A solução completa inclui até 1.152 GPUs NVIDIA Rubin e 576 CPUs NVIDIA Vera em racks com refrigeração líquida — a unidade escalável de 3,2 MW oferece desempenho de última geração para cargas de trabalho de IA e simulação FP64, escalável para clusters de pesquisa de qualquer tamanho.

O sistema de resfriamento líquido direto DLC-2 suporta 362 kW por rack com 3 CDUs em linha por Unidade Escalável, além de placas frias, coletores e agente refrigerante SMC PG25-A de altíssima impedância elétrica.

A solução completa acelera a implementação da infraestrutura de IA e HPC para pesquisa científica, desde o planejamento do projeto e levantamento do local, passando pela fabricação e testes, até a implantação no local.

SAN JOSÉ, Califórnia e HAMBURGO, Alemanha, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: A SMCI, provedora de soluções completas em IA, empresas, armazenamento e 5G/borda, apresenta o Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) Blueprint para HPC baseado na plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL4, anunciado na ISC 2026. Após os projetos DCBBS da Supermicro para NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8, apresentados na Computex, o projeto para HPC e IA aplica a mesma metodologia de ponta a ponta à computação científica. O projeto está baseado no DCBBS da Supermicro, que fornece os recursos necessários de computação, rede, refrigeração líquida avançada, distribuição de energia e infraestrutura local, entregues por uma equipe de especialistas em DCBBS da Supermicro para acelerar o tempo de entrada em operação de instituições de pesquisa e centros de supercomputação.

NVIDIA Vera Rubin NVL4

"A descoberta científica sempre foi impulsionada pelas ferramentas disponíveis aos pesquisadores, e a IA tornou-se uma parte essencial do processo de pesquisa", disse Charles Liang, Presidente e Diretor Executivo da Supermicro. "As instituições que acelerarem a implantação de infraestrutura irão liderar a próxima geração de inovações." Com nossos projetos DCBBS para NVIDIA Vera Rubin NVL4, as organizações de pesquisa podem implantar com confiança infraestrutura de HPC e IA em qualquer escala, sabendo que ela é respaldada pela comprovada experiência da Supermicro na formação de alguns dos maiores clusters com refrigeração líquida do mundo."

Clique aqui para mais informações sobre o DCBBS.

Os pesquisadores dependem cada vez mais de uma abordagem convergente para a computação, combinando a simulação tradicional de dupla precisão FP64 com computação acelerada e métodos de IA, revolucionando o tempo de descoberta em pesquisas climáticas, descoberta de medicamentos, ciência dos materiais e energia. A plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL4 foi criada para esta convergência, e o DCBBS Blueprint para HPC define os passos para implantá-la com sucesso, com o respaldo da comprovada experiência da Supermicro em formar os maiores clusters de supercomputadores com refrigeração líquida do mundo, com mais de 100.000 GPUs.

O Blueprint descreve toda a sequência de processos que a Supermicro utilizou para concluir projetos de grande escala com refrigeração líquida em velocidades recordes. As vistorias no local realizadas pelos especialistas da Supermicro avaliam o acesso às docas de carga, as medidas e folgas do centro de dados, a capacidade de carga do piso e a infraestrutura de energia e refrigeração existente, para elaborar uma proposta de projeto personalizada para cada projeto. A integração da solução começa muito antes da entrega, com a montagem em racks, o empilhamento, a cablagem e testes a nível de sistema (L10) e a nível de cluster (L11) realizados nas instalações de fabricação da Supermicro a nível mundial. O serviço de entrega de alta qualidade e a integração no local abrangem a instalação do rack, conexões de energia e refrigeração, cabeamento de rede, entrada em funcionamento e validação da solução no local, com opções de suporte contínuo, incluindo tempos de resposta no local de até 4 horas para garantir a operação de sistemas cruciais.

Uma solução escalável de IA e HPC para modernizar a infraestrutura de computação para pesquisa científica.

O projeto Supermicro DCBBS para HPC e IA baseado na unidade escalável NVIDIA Vera Rubin NVL4 contém os seguintes componentes, que podem ser multiplicados para implantar clusters de qualquer tamanho, de 3,2 MW a 1 GW:

Oito racks de computação com refrigeração líquida em gabinetes personalizados de 52U e 750 mm de largura, cada um abrigando 36 nós NVIDIA Vera Rubin NVL4 em um volume de 362 kW, totalizando 288 nós, até 1.152 GPUs NVIDIA Rubin e 576 CPUs NVIDIA Vera por unidade escalável.

A tecnologia avançada de resfriamento líquido direto (DLC-2) inclui 3 unidades de distribuição de resfriamento em linha (até 1,8 MW cada) por unidade escalável em uma configuração redundante 2+1, placas frias de cobre diretamente no chip e coletores de distribuição de resfriamento montados verticalmente, com agente refrigerante Supermicro SMC PG25-A, desenvolvido para oferecer excepcional estabilidade química e térmica.

A arquitetura de computação NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand, distribuída em racks de comutadores de rede dedicados com opções de refrigeração líquida completa, oferece interconexão de alta largura de banda e escalável para cargas de trabalho científicas e de IA distribuídas.

Alimentação e gerenciamento de racks: Oito módulos de alimentação de 72 kW por rack de computação, fornecendo energia ao barramento que suporta a capacidade de 362 kW do rack, com dois comutadores de gerenciamento ToR por rack para controle fora de banda.

Configurações para HPC e IA baseadas na NVIDIA GB200 NVL4 também estão disponíveis para implementação imediata.

O Supermicro DCBBS oferece infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, permitindo uma implementação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e nível de centro de dados, incluindo software e serviços. A Supermicro continua liderando o setor com seu abrangente portfólio de soluções de infraestrutura de IA, possibilitando que organizações ao redor do mundo implementem centros de dados de IA escaláveis, eficientes e ambientalmente responsáveis.

A Supermicro irá apresentar suas soluções de infraestrutura de HPC e IA na ISC 2026, no pavilhão H, estande B10. Para mais informações, acesse www.supermicro.com.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutadores, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em desenvolver placas mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, que possibilita a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes em todo o mundo. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou refrigeração líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997969/Super_Micro_Computer_Inc__Introduces_DCBBS.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.