A Tata Communications anuncia contrato de cinco anos de serviços de transmissão com a World Athletics

A Tata Communications prestará serviços globais de transmissão para cobrir os eventos da World Athletics Series, incluindo o Campeonato Mundial em Tóquio em 2025, e apoiar a visão da World Athletics de incentivar o esporte por meio de iniciativas estratégicas em toda a Índia

MUMBAI, Índia, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Tata Communications anunciou hoje um acordo global de cinco anos de serviços de transmissão para a cobertura dos eventos da World Athletics Series. A partir de 2025, a Tata Communications será um dos principais fornecedores estratégicos da World Athletics, com o objetivo de levar a inovação e o envolvimento do público a novos patamares.

A colaboração começa em outro grande ano para o esporte, com 2025 incluindo o Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta em Nanjing, em março, o Mundial de Revezamentos em Guangzhou, em maio, e o Campeonato Mundial de Maratona da World Athletics em San Diego, em setembro, bem como o Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio.

O Campeonato Mundial de Atletismo, que será realizado de 13 a 21 de setembro de 2025, é um evento que atrai regularmente um público global de um bilhão de pessoas.

A Tata Communications capacitará a World Athletics a cativar uma base global de fãs e a criar conexões duradouras com o esporte, amplificando a emoção e o drama das competições globais de atletismo ao vivo.

A empresa fornecerá conteúdo ao vivo personalizado e de alta qualidade para emissoras de todos os continentes para garantir que a ação chegue aos fãs em todos os cantos do mundo. Como emissora anfitriã, ela assumirá o papel fundamental de criar uma cobertura envolvente para os eventos da World Athletics em todo o mundo. Além disso, a Tata Communications ajudará as emissoras a melhorar a experiência do espectador e a criar uma base de fãs conectada por meio de feeds regionais localizados.

O acordo com a World Athletics aproveita as vantagens da plataforma de mídia global da Tata Communications, sustentada por uma plataforma de borda nativa de vídeo e uma pilha de aplicativos, oferecendo suporte confiável de ponta a ponta para atender às demandas de cobertura do calendário de eventos internacionais repleto de ação do esporte. A plataforma tecnológica aprimorada permitirá que a World Athletics ofereça uma experiência de transmissão excepcional para os torcedores em todo o mundo.

A World Athletics está comprometida em aumentar o alcance do esporte em todo o mundo. A Tata Communications compartilha essa visão com a World Athletics e a apoiará nessa jornada, com ênfase no apoio a iniciativas na Índia.

A Tata Communications também trabalhará com a World Athletics para usar o poder da tecnologia no aprimoramento e progresso dos esforços de sustentabilidade da World Athletics, o que é fundamental para sua estratégia futura.

Dhaval Ponda, diretor global de negócios de mídia e entretenimento da Tata Communications, afirmou: "Estamos em um momento empolgante de novos conteúdos e mudanças nas demandas dos espectadores. A Tata Communications está em uma posição ideal como fornecedora de conectividade global para ajudar a World Athletics a satisfazer sua ambição de levar o atletismo e histórias inspiradoras aos torcedores de todo o mundo. Oferecemos a presença global e as soluções escalonáveis e resilientes necessárias para levar essas histórias das arenas diretamente para os espectadores, estejam eles no Reino Unido, em Tóquio, nos EUA ou em outros países. Ao levarmos para as telas a vibração do atletismo global, fico ansioso para ver essas histórias inspirarem a próxima geração de excelência esportiva indiana."

Sobre a World Athletics

A World Athletics é o órgão internacional que rege o atletismo (eventos de pista, campo e corrida). Nossa missão é usar o poder e a acessibilidade do atletismo e de nossos atletas para criar um mundo mais saudável e em boa forma física. A World Athletics atende a uma série de interessados: atletas de elite, seus técnicos e seus agentes, além das 214 federações nacionais de atletismo que compõem a organização, parceiros comerciais e emissoras. Trabalhamos em estreita colaboração com as federações nacionais para desenvolver o esporte em todo o mundo e com os comitês organizadores locais para organizar os maiores eventos internacionais de atletismo, atraindo e envolvendo fãs de todas as idades.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para obter mais informações, acesse www.tatacommunications.com .

