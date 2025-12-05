A Tata Communications adquire participação majoritária na Commotion Inc., acelerando a transformação digital impulsionada por inteligência artificial em toda a sua infraestrutura digital

MUMBAI, Índia, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, um dos principais players globais de tecnologia de comunicação, anunciou hoje que adquiriu 51% de participação na Commotion Inc., uma empresa líder em plataformas SaaS empresariais nativas de IA, com operações nos EUA e na Índia.

Esta aquisição representa um importante passo na aceleração da integração da IA nas ofertas Digital Fabric da Tata Communications, especialmente em sua Suíte de Interação com Clientes, que inclui a Tata Communications Kaleyra, para oferecer experiências contextuais e convergentes impulsionadas por IA tanto para clientes quanto para funcionários. O mecanismo de orquestração da Commotion irá se integrar aos componentes centrais da Kaleyra — incluindo canais, Kaleyra TX Hub e CCaaS — para automatizar e orientar de forma inteligente as jornadas dos clientes de ponta a ponta, transformando o engajamento de respostas reativas em interações preditivas e generativas.

A Commotion impulsiona empresas globais com três pilares multiplicadores de força:

Automação omnicanal de CX para engajamento hiperpersonalizado em tempo real, orientado por dados

Soluções de IA por voz baseadas em modelos de fala para fala com latência ultrabaixa

Agentes digitais autônomos prontos para negócios, que são entidades de IA, inteligentes, atentas às políticas e em conformidade, que operam continuamente em funções corporativas e voltadas ao cliente e internas da empresa

A plataforma unifica a IA de voz, IA agêntica e orquestração de jornada omnicanal, permitindo que marcas automatizem trabalhos complexos e ofereçam engajamento personalizado em tempo real em larga escala, ao mesmo tempo em que transformam operações empresariais por meio de suporte digital impulsionado por IA.

A aquisição da Commotion e a integração de seus recursos ao Digital Fabric da Tata Communications irão acelerar ainda mais a própria adoção de IA pela empresa e avançar em sua jornada para se tornar uma organização focada na IA. Este desenvolvimento se baseia em seus esforços contínuos para ajudar as empresas a passarem da experimentação em IA para uma transformação escalável e crítica para os negócios.

A. S. Lakshminarayanan, MD & CEO, Tata Communications, disse: "Esta aquisição representa um importante passo em nossa jornada para redefinir a experiência do cliente na era da IA. Com os recursos da Commotion já integradas à Tata Communications Kaleyra, estamos observando uma tração fenomenal de clientes. Esperamos que esse impulso acelere ainda mais nossa evolução para nos tornarmos uma organização focada na IA tornando nosso Digital Fabric mais inteligente, adaptativo e preparado para o futuro."

Murali Swaminathan, CEO, Commotion Inc., acrescentou: "Estamos empolgados em anunciar este marco significativo em nossa jornada. Isso não se trata apenas de capital. Trata-se de convicção, propósito compartilhado e do poder de combinar nossa velocidade de inovação com o alcance global, a marca confiável e a expertise digital da Tata Communications. Juntos, vamos desbloquear todo o potencial da IA em muitos setores da indústria, construindo soluções que escalam de forma responsável e transformam a maneira como o mundo funciona. O futuro não está apenas chegando – ele já está aqui, e é global."

A transação será executada como uma aquisição exclusivamente em dinheiro, em base totalmente diluída, por meio de um Contrato de Compra de Ações.

Para explorar isso em mais detalhes, clique no link: https://www.tatacommunications.com/kaleyra/commotion

Sobre a Tata Communications

Parte do Grupo Tata, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais, impulsionando a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações acesse www.tatacommunications.com

