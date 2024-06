Tata Communications annonce un accord de cinq ans avec World Athletics pour la fourniture de services de radiodiffusion hôte

Tata Communications fournira des services mondiaux de diffusion pour couvrir les événements de World Athletics, y compris les championnats du monde de Tokyo en 2025, et soutiendra la vision de World Athletics d'encourager le sport grâce à des initiatives stratégiques en Inde

MUMBAI, Inde, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications a annoncé aujourd'hui un accord mondial de cinq ans portant sur la fourniture de services de radiodiffusion hôte couvrant la série d'événements World Athletics. À partir de 2025, Tata Communications sera un fournisseur stratégique clé pour World Athletics, en vue d'élever l'innovation et l'engagement du public à de nouveaux sommets.

Cette collaboration débute au cours d'une autre année importante pour le sport, les Championnats du monde d'athlétisme en salle à Nanjing en mars, les Relais mondiaux d'athlétisme à Guangzhou en mai et les Championnats du monde d'athlétisme sur route à San Diego en septembre, ainsi que les Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo, un événement phare, étant prévus en 2025.

Les Championnats du monde d'athlétisme, qui se dérouleront du 13 au 21 septembre en 2025, sont un événement qui attire régulièrement un milliard de téléspectateurs dans le monde.

Tata Communications permettra à World Athletics de captiver une base de fans mondiale et de forger des liens durables avec le sport en amplifiant les émotions et le spectacle des compétitions mondiales d'athlétisme en direct.

La société fournira un contenu en direct personnalisé et de classe mondiale aux diffuseurs de tous les continents, afin que l'action atteigne les fans aux quatre coins de la planète. En tant que radiodiffuseur hôte, elle assumera le rôle essentiel de créer une couverture immersive pour les événements mondiaux d'athlétisme dans le monde entier. En outre, Tata Communications permettra aux diffuseurs d'améliorer l'expérience des téléspectateurs et de créer une base de fans connectés grâce à des flux régionaux localisés.

L'accord conclu avec World Athletics bénéficie de la plateforme médiatique mondiale de Tata Communications, qui s'appuie sur une plateforme périphérique et une pile d'applications vidéo natives, et offre un soutien fiable de bout en bout qui répond aux exigences de couverture du calendrier d'événements internationaux du sport, riche en action. La plateforme technologique améliorée permettra à World Athletics d'offrir une expérience de diffusion supérieure aux fans du monde entier.

World Athletics s'engage à accroître la portée de ce sport dans le monde entier. Tata Communications partage cette vision avec World Athletics et l'aidera dans cette entreprise, en mettant l'accent sur le soutien aux initiatives en Inde.

Tata Communications travaillera également avec Worth Athletics pour utiliser la puissance de la technologie afin d'améliorer et de faire progresser les efforts de durabilité de World Athletics, qui est au cœur de sa stratégie future.

Dhaval Ponda, responsable mondial des médias et du divertissement chez Tata Communications, a déclaré : « C'est une période passionnante pour les nouveaux contenus et les exigences changeantes des téléspectateurs. Tata Communications se trouve dans une position idéale en tant que fournisseur de connectivité mondiale pour aider World Athletics à réaliser son ambition d'apporter l'athlétisme et des histoires inspirantes aux fans du monde entier. Nous offrons l'empreinte mondiale et les solutions évolutives et résilientes nécessaires pour transmettre ces histoires des arènes directement aux téléspectateurs, que ce soit au Royaume-Uni, à Tokyo, aux États-Unis ou ailleurs. « Alors que nous diffusons l'athlétisme mondial sur les écrans, je suis impatient de voir ces histoires inspirer la prochaine génération d'excellence sportive indienne. »

À propos de World Athletics

World Athletics est l'organe directeur international de l'athlétisme (athlétisme et course à pied). Notre vision est d'utiliser le pouvoir et l'accessibilité de l'athlétisme et de nos athlètes pour créer un monde plus sain et plus en forme. World Athletics est au service d'un certain nombre de parties prenantes : les athlètes d'élite, leurs entraîneurs et leurs agents, ainsi que les 214 fédérations nationales d'athlétisme qui composent l'organisation, les partenaires commerciaux et les diffuseurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les fédérations nationales pour développer le sport dans le monde entier, et avec les comités d'organisation locaux pour organiser les plus grands événements internationaux d'athlétisme, qui passionnent et attirent des fans de tous âges.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com .

