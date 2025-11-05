Tata Communications e NiCE formam parceria para transformar centrais de atendimento globais usando interação com o cliente baseada em IA

Uma parceria estratégica une as plataformas Tata Communications Kaleyra e NiCE CXone Mpower para oferecer uma experiência de cliente perfeita e baseada em IA em grande escala

MUMBAI, Índia, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Tata Communications anunciou hoje uma parceria estratégica com a NiCE com o intuito de revolucionar as operações das centrais de atendimento corporativas. Esta colaboração reúne o Customer Interaction Suite da Tata Communications Kaleyra, com tecnologia de IA, e a plataforma CXone Mpower CX AI da NiCE, líder do setor, para oferecer aos clientes uma experiência inteligente, automatizada e hiperpersonalizada.

Graças aos robustos canais digitais da Tata Communications, à infraestrutura de voz e rede em conformidade com os padrões globais, à profunda experiência em migração para a nuvem, aos recursos de IA autônoma e aos serviços gerenciados abrangentes, a solução oferece experiências seguras, escaláveis e personalizadas aos clientes em mais de 190 países e territórios.

A NiCE reforça esta parceria com todas as capacidades da sua plataforma CXone Mpower, uma solução CX AI completa que combina o aumento da força de trabalho orientada por IA, a automação inteligente e a orquestração perfeita do fluxo de trabalho numa solução unificada. Com a CXone Mpower como base, as empresas conseguem modernizar rapidamente suas centrais de atendimento, garantir excelência consistente em todos os canais e transformar a interação com o cliente em um motor mensurável para o crescimento, a eficiência operacional e a fidelidade a longo prazo.

Juntas, a Tata Communications e a NiCE vão acelerar a transformação digital das operações de atendimento ao cliente, garantindo agilidade, conformidade e inovação em escala, ao mesmo tempo em que as transformam de unidades de suporte reativas em motores de crescimento dinâmicos alimentados por IA que antecipam as necessidades dos clientes, capacitam os agentes e promovem um atendimento proativo.

Para aprimorar ainda mais essa experiência, existe o Tata Communications Kaleyra TX Hub — uma camada de orquestração modular que conecta a pilha CX atual dos clientes e as ferramentas corporativas em uma experiência de agente unificada, inteligente e completa. O Kaleyra TX Hub oferece implantação do tipo arrastar e soltar, visualizações personalizadas para agentes, análise de sentimentos integrada e uma interface unificada para agentes e supervisores de centrais de atendimento. Isso simplifica a jornada de migração das empresas, facilitando a transição para plataformas modernas de CX AI, como a NiCE CXone Mpower, ao mesmo tempo em que preserva a continuidade e minimiza as interrupções.

Gaurav Anand, vice-presidente e diretor global — Customer Interaction Suite, Tata Communications, afirmou: "Em uma era em que cada interação com o cliente influencia a fidelidade, nossa parceria com a NiCE permite que as empresas ofereçam experiências inteligentes, integradas e centradas no agente em suas centrais de atendimento. Isso estabelece um novo padrão para a transformação dos serviços — onde a IA se une à automação, a migração é facilitada e todas as interações são mais inteligentes e conectadas."

Darren Rushworth, Presidente, NiCE International, afirmou: "Esta parceria une duas empresas líderes do setor com uma visão conjunta: a de ajudar as empresas a oferecer experiências mais inteligentes e personalizadas aos clientes, gerando assim um impacto mensurável." Respaldados pelo alcance global e pela experiência confiável da Tata Communications, estamos transformando cada interação em uma oportunidade para agregar valor, fidelizar clientes e conquistar vantagem competitiva.

Sobre a NiCE

A NiCE (NASDAQ: NICE) está transformando o mundo usando a IA e colocando as pessoas em primeiro lugar. Nossas plataformas desenvolvidas especificamente com tecnologia de IA automatizam as interações em ações proativas, seguras e inteligentes, permitindo que indivíduos e organizações inovem e ajam, desde a interação até a resolução. Adotadas por organizações em mais de 150 países em todo o mundo, as plataformas da NiCE são amplamente utilizadas em diversos setores, conectando pessoas, sistemas e fluxos de trabalho para operar de forma mais inteligente em grande escala, elevando o desempenho em toda a organização e proporcionando resultados comprovados e mensuráveis.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e de advertência

Certas palavras e declarações contidas neste comunicado sobre a Tata Communications, suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento do setor e projeções de tendências, que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as conquistas da Tata Communications, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as conquistas reais sejam substancialmente diferentes de tais declarações prospectivas incluem, entre outros, o fracasso em aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; o fracasso em desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; o fracasso em concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha na estabilização ou redução da taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha na integração de aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos deles fora do controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limitada.

Os Relatórios Anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem a obrigação e expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

*TX = Total Experience

