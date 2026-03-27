A Tazapay arrecadaria US$ 36 milhões em financiamento total da Série B para ampliar os trilhos de pagamento de próxima geração globalmente; Circle Ventures lidera a extensão

Provedor moderno de infraestrutura de pagamento usa tecnologia de liquidação nativa digital para desbloquear corredores transfronteiriços na Ásia, América Latina e Oriente Médio

SINGAPURA, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Tazapay, fornecedora líder de infraestrutura de pagamento de última geração para mercados emergentes, anunciou hoje o encerramento de sua extensão da Série B liderada pela Circle Ventures, elevando o total de financiamento da Série B para US$ 36 milhões. Novos investidores CMT Digital e Coinbase Ventures se juntam à Circle Ventures, Peak XV Partners, GMO Venture Partners e January Capital na extensão da Série B, com Ripple, Norinchukin Capital, ARC180 e RTP Global como apoiadores existentes da empresa

Tazapay's founding team marks the close of its Series B extension. Left to right: Aayush Singhania (CPO), Kanupriya Sharda (CBO), and Rahul Shinghal (CEO).

A extensão reflete o alinhamento dos investidores em torno da infraestrutura regulada de última milha da Tazapay, que utiliza tecnologia moderna de liquidação digital para alimentar pagamentos internacionais para empresas que atuam em mercados emergentes — substituindo os canais bancários tradicionais por alternativas mais rápidas e eficientes em termos de capital.

Baseada em conformidade. Projetada para Escala.

A Tazapay se estabeleceu como uma camada regulamentada de infraestrutura de última milha para empresas que operam na APAC e em mercados emergentes. No centro dessa posição está um marco regulatório e de conformidade líder do setor — abrangendo várias licenças, jurisdições e corredores de pagamento — que permite que parceiros e empresas movimentem dinheiro com confiança onde a infraestrutura tradicional é insuficiente. Os modernos trilhos de pagamento e o modelo de financiamento por transação da Tazapay, alimentados por tecnologia de liquidação nativa digital, permitem liquidação em tempo real e eficiente em capital em larga escala.

O negócio demonstrou crescimento consistente e composto — dobrando a receita por três anos consecutivos, agora atendendo a mais de 1.000 empresas e fintechs em 30 países. Essa trajetória reflete a crescente demanda corporativa por infraestrutura de pagamento regulamentada e de última geração em mercados de alto crescimento — infraestrutura que aproveita a velocidade e eficiência dos trilhos digitais modernos, mantendo total conformidade regulatória.

A Tazapay possui licenças e registros em Singapura, Canadá, Austrália e Estados Unidos, com aplicações ativos em andamento nos Emirados Árabes Unidos, UE e Hong Kong.

Uso dos Recursos

A extensão da Série B suportará:

Expansão de licenciamento em várias jurisdições em todo o mundo — aprofundando a presença regulatória da Tazapay e permitindo o acesso a novos corredores de alto crescimento

em várias jurisdições em todo o mundo — aprofundando a presença regulatória da Tazapay e permitindo o acesso a novos corredores de alto crescimento Aceleração do GTM na Ásia, América Latina, Oriente Médio e Américas — mercados onde a infraestrutura de pagamento moderna e compatível é a camada crítica que falta no comércio internacional

na Ásia, América Latina, Oriente Médio e Américas — mercados onde a infraestrutura de pagamento moderna e compatível é a camada crítica que falta no comércio internacional Infraestrutura de pagamento Agêntica — Os trilhos flexíveis e o mecanismo de regras da Tazapay são projetados especificamente para suportar a próxima fronteira de pagamentos autônomos e orientados por IA permitindo que desenvolvedores e empresas construam fluxos de pagamento agênticos sobre uma infraestrutura totalmente compatível, robusta e licenciada

Citações

Kanupriya Sharda, Diretora de Negócios, Tazapay:

"A demanda que estamos vendo de empresas e fintechs em toda a Ásia, América Latina e Oriente Médio é inconfundível; as empresas querem movimentar dinheiro de forma mais rápida, mais barato e com total confiança regulatória. A infraestrutura da Tazapay foi construída justamente para esse momento. Com o apoio da Circle Ventures e a adição da CMT Digital e Coinbase Ventures, agora temos o combustível para expandir nosso go-to-market nos corredores onde isso mais importa."

Brian Schultz, vice-presidente da Circle Ventures:

"A adoção de stablecoin no comércio transfronteiriço depende de uma infraestrutura regulamentada e operacionalmente confiável. A Tazapay construiu essa capacidade nos principais mercados emergentes. Sua presença de licenciamento e integração no mercado local atendem a um requisito essencial para a liquidação de stablecoins empresariais para moeda fiduciária."

Sobre a Tazapay

A Tazapay é uma empresa regulada de infraestrutura de pagamentos transfronteiriços que permite a liquidação de próxima geração em mercados emergentes. Construída sobre trilhos modernos de pagamento digital, a plataforma da Tazapay oferece liquidação em tempo real e eficiente em termos de capital com uma estrutura de conformidade e licenciamento líder do setor. A Tazapay possibilita o acesso ao pagamento de última milha para empresas B2B, mercados, fintechs, neobancos e empresas web3 em 70 mercados em todo o mundo. Para mais informações, acesse tazapay.com.

Sobre a Circle Ventures

A Circle Ventures é uma afiliada da Circle Internet Financial, LLC.

Contato com a mídia

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943051/Series_B_Tazapay.jpg

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FONTE Tazapay