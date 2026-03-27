Tazapay B 輪融資總額達 3,600 萬美元，以在全球規模化擴張新一代支付網絡；本輪延伸融資由 Circle Ventures 領投

以合規為本。 專為規模化而設。

Tazapay 已成功定位為受監管的最後一哩基建層，服務亞太區及新興市場的企業。 成就此定位的關鍵，在於其領先行內的監管及合規框架，當中橫跨多項牌照、司法管轄區及支付通道，使合作夥伴及企業得以在傳統基建未能覆蓋的領域，從容調配資金。 Tazapay 採用現代支付網絡及按交易融資模式，並由數碼原生結算技術驅動，從而實現大規模的實時結算，同時兼顧資本效率。

公司業務呈現持續的複合增長，連續三年收入倍增，現時服務範圍涵蓋 30 個國家，客戶超過 1,000 間企業及金融科技公司。 此發展軌跡反映高增長市場的企業對新一代受監管支付基建的需求正急升。這種基建能在確保完全合規的前提下，發揮現代數碼支付網絡的高速與高效。

Tazapay 現時持有新加坡、加拿大、澳洲及美國的牌照及註冊，同時正在阿聯酋、歐盟及香港積極申請相關牌照。

資金用途

B 輪延伸融資將用於支持：

拓展牌照 ，於全球多個司法管轄區推進——加深 Tazapay 的監管佈局，同時開拓新的高增長支付通道

，於全球多個司法管轄區推進——加深 Tazapay 的監管佈局，同時開拓新的高增長支付通道 加快開拓市場 (GTM) ，覆蓋亞洲、拉丁美洲、中東及美洲地區——在這些市場，合規的現代支付基建正是跨境商貿中缺失的重要一環

，覆蓋亞洲、拉丁美洲、中東及美洲地區——在這些市場，合規的現代支付基建正是跨境商貿中缺失的重要一環 代理型支付基礎設施——Tazapay 靈活的支付網絡及規則引擎，專為支援自主、由人工智能 (AI) 驅動的新一代支付而設，讓開發者及企業能在完全合規、穩健可靠且領有牌照的基建之上，構建代理型支付流程。

感言

Tazapay 商務總監 Kanupriya Sharda：

「據我們所見，亞洲、拉丁美洲及中東的企業與金融科技公司的需求十分明確；企業希望資金流轉更快、成本更低，且於監管合規上充滿信心。 Tazapay 的基礎設施，正是為此應運而生。 在 Circle Ventures 的支持下，加上 CMT Digital 及 Coinbase Ventures 的加入，我們現在擁有強大動力，可在最重要的支付通道上全力拓展市場。」

Circle Ventures 副總裁 Brian Schultz 表示：

「穩定幣能否在跨境商貿中廣泛應用，取決於備受監管且營運可靠的基建。 Tazapay 已在主要新興市場建立此能力， 其牌照佈局與當地市場整合，解決了企業對於穩定幣兌法定貨幣結算的關鍵需求。」

關於 Tazapay

Tazapay 是受監管的跨境支付基建公司，專為新興市場提供新一代結算方案。 Tazapay 平台構建於現代數碼支付網絡之上，配合領先行內的合規與牌照框架，提供資本高效的實時結算服務。 Tazapay 為遍佈全球 70 個市場的 B2B 企業、電商平台、金融科技公司、虛擬銀行及 web3 公司，提供最後一哩的支付通道支援。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 tazapay.com。

關於 Circle Ventures

Circle Ventures 為 Circle Internet Financial, LLC 的聯屬公司。

傳媒聯絡方式

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SOURCE Tazapay