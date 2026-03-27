Tazapay recauda un total de 36 millones de dólares en una ronda de financiación de serie B para expandir sus sistemas de pago de última generación a nivel mundial; Circle Ventures lidera la ronda

Un proveedor de infraestructura de pagos moderna aprovecha la tecnología de liquidación nativa digital para habilitar canales transfronterizos en Asia, Latinoamérica y Oriente Medio

SINGAPUR, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tazapay, un proveedor líder de infraestructura de pagos de última generación para mercados emergentes, anunció hoy el cierre de la extensión de su ronda de financiación de serie B, liderada por Circle Ventures, lo que eleva el total de la financiación de serie B a 36 millones de dólares. Los nuevos inversionistas CMT Digital y Coinbase Ventures se unen a Circle Ventures, Peak XV Partners, GMO Venture Partners y January Capital en la extensión de la ronda de financiación de serie B, junto con Ripple, Norinchukin Capital, ARC180 y RTP Global, que ya formaban parte del grupo de inversionistas de la empresa.

Tazapay's founding team marks the close of its Series B extension. Left to right: Aayush Singhania (CPO), Kanupriya Sharda (CBO), and Rahul Shinghal (CEO).

Esta extensión refleja el apoyo de los inversionistas a la infraestructura regulada de última milla de Tazapay, que aprovecha la tecnología moderna de liquidación digital para facilitar los pagos transfronterizos de las empresas que operan en los mercados emergentes, y que sustituye los canales bancarios tradicionales por alternativas más rápidas y eficientes en términos de capital.

Built on Compliance. Designed for Scale (Creada en base al cumplimiento normativo. Diseñada para la escalabilidad).

Tazapay se ha consolidado como una plataforma de infraestructura regulada de última milla para empresas que operan en la región de Asia-Pacífico y en mercados emergentes. La base de esta posición es un marco normativo y de cumplimiento líder en el sector, que abarca múltiples licencias, jurisdicciones y canales de pago, que permite a los socios y a las empresas transferir dinero con confianza en aquellos casos en que la infraestructura tradicional resulta insuficiente. Los modernos canales de pago de Tazapay y su modelo de financiación por transacción, impulsados por una tecnología de liquidación nativa digital, permiten una liquidación en tiempo real y eficiente en términos de capital a gran escala.

La empresa ha registrado un crecimiento constante y exponencial: ha duplicado sus ingresos durante tres años consecutivos y, en la actualidad, presta servicios a más de 1000 empresas y empresas de tecnología financiera en 30 países. Esta trayectoria refleja la creciente demanda por parte de las empresas de una infraestructura de pagos regulada y de última generación en mercados de alto crecimiento, una infraestructura que aproveche la velocidad y la eficacia de los canales digitales modernos sin dejar de cumplir plenamente con la normativa.

Tazapay cuenta con licencias y registros en Singapur, Canadá, Australia y Estados Unidos, y en este momento tiene solicitudes en trámite en los Emiratos Árabes Unidos, la Unión Europea y Hong Kong.

Destino de los fondos

La extensión de la ronda de financiación de serie B se destinará a:

La expansión de las licencias en múltiples jurisdicciones a nivel mundial, lo que reforzará la presencia regulatoria de Tazapay y permitirá el acceso a nuevos canales de alto crecimiento.

en múltiples jurisdicciones a nivel mundial, lo que reforzará la presencia regulatoria de Tazapay y permitirá el acceso a nuevos canales de alto crecimiento. La aceleración de la estrategia de comercialización (GTM) en Asia, Latinoamérica, Oriente Medio y las Américas, mercados en los que una infraestructura de pagos moderna y conforme a la normativa es fundamental para el comercio transfronterizo.

en Asia, Latinoamérica, Oriente Medio y las Américas, mercados en los que una infraestructura de pagos moderna y conforme a la normativa es fundamental para el comercio transfronterizo. Infraestructura de pagos agentica: los canales flexibles y el motor de reglas de Tazapay están diseñados específicamente para respaldar la próxima generación de pagos autónomos impulsados por IA, lo que permite a los desarrolladores y a las empresas crear flujos de pago agenticos sobre una infraestructura robusta, con licencia y que cumple con toda la normativa.

Declaraciones

Kanupriya Sharda, directora comercial de Tazapay:

"La demanda que estamos observando por parte de las empresas y las empresas de tecnología financiera en Asia, Latinoamérica y Oriente Medio es inconfundible; las empresas quieren transferir dinero de manera más rápida, más económica y con plena confianza regulatoria. La infraestructura de Tazapay se construyó precisamente para este momento. Con el respaldo de Circle Ventures y la incorporación de CMT Digital y Coinbase Ventures, ahora contamos con el combustible necesario para expandir nuestra estrategia de comercialización en los canales donde esto es más importante".

Brian Schultz, vicepresidente de Circle Ventures:

"La adopción de las monedas estables en el comercio transfronterizo depende de una infraestructura regulada y confiable desde un punto de vista operativo. Tazapay ha desarrollado esa capacidad en los principales mercados emergentes. Su presencia en materia de licencias y la integración en los mercados locales satisfacen un requisito esencial para la liquidación de monedas estables a moneda fiduciaria por parte de las empresas".

Acerca de Tazapay

Tazapay es una empresa regulada de infraestructura de pagos transfronterizos que permite la liquidación de última generación en los mercados emergentes. Desarrollada sobre modernos sistemas de pago digital, la plataforma de Tazapay ofrece una liquidación en tiempo real y con una alta eficiencia de capital, con un marco de cumplimiento normativo y licencias líder en el sector. Tazapay impulsa el acceso a los pagos de última milla para empresas B2B, marketplaces, empresas de tecnología financiera, neobancos y empresas web3 en 70 mercados de todo el mundo. Para más información, visite tazapay.com.

Acerca de Circle Ventures

Circle Ventures es una filial de Circle Internet Financial, LLC.

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FUENTE Tazapay