「科技應服務於市民」----世界城市日在重慶聚焦全球城市未來

Rossbach表示，重慶的經驗為全球特大城市推進實現可持續發展目標和《新城市議程》提供了寶貴借鑒，這些目標和議程主張通過智慧規劃、完善基礎設施和以人為本的服務，推動實現包容、有韌性、可持續的城市發展。

此次為期兩天的活動以「人民城市—智繪未來」為主題，是該主場活動首次在中國中西部地區舉辦。

聯合國人居署亞太區域辦事處(UN-Habitat ROAP)區域主任石垣和子(Kazuko Ishigaki)在接受《Bridging News陸海財經》採訪時強調，科技只是一種工具，智慧城市「若沒有人的參與，『智慧』便無從談起」。

她說：「科技應服務於市民」，並且補充表示，重慶的發展以及本次大會的主題，與聯合國人居署以人為本的智慧城市願景高度契合。

南非豪登省立法機關副議長Vuyo Mhlakaza-Manamela表示，南非對可持續城市化的關注，與中國在綠色發展和智慧城市創新方面的承諾不謀而合。

Mhlakaza-Manamela指出，目前全球超過68%的人口居住在城市，且這一比例還在持續上升。她補充說，中國城市的發展經驗，尤其是重慶在基礎設施投資和智慧技術融合方面的實踐，具有寶貴價值。

在開幕式上，重慶發佈了《重慶市城市自主貢獻報告》及《2025年世界城市日中國主場活動—重慶倡議》。同時，本次活動還對2025版《上海手冊—21世紀城市可持續發展指南》進行了推廣介紹，這進一步彰顯了中國在推動全球城市可持續發展方面所作的貢獻。

在整個主場活動期間，一系列活動得以舉辦，包括主論壇、平行論壇與專題論壇、成果展覽以及實地考察。

世界城市日是聯合國首個面向城市的國際日，也是首個由中國倡議設立的國際日，其淵源可追溯至2010年上海世博會，每年10月31日舉辦慶祝活動，旨在推動全球城市間的對話交流。

SOURCE 重慶國際傳播中心