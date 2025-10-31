"La tecnologia dovrebbe essere al servizio dei cittadini": la Giornata mondiale delle città a Chongqing mette sotto i riflettori il futuro urbano globale

CHONGQING, Cina, 31 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Un servizio giornalistico da iChongqing:

Anacláudia Rossbach, sottosegretaria generale delle Nazioni Unite e direttrice esecutiva di UN-Habitat, ha elogiato i progressi fatti da Chongqing nella creazione di un futuro urbano sostenibile all'apertura della Giornata mondiale delle città in Cina del 2025, il 28 ottobre a Chongqing, definendo stimolante l'uso che Chongqing fa della tecnologia digitale per migliorare l'edilizia abitativa, la governance, le infrastrutture e i servizi pubblici.

At an exhibition of the 2025 World Cities Day China Observance, a foreign visitor explored the robots and learned about their features and performance. (Photo/Luo Huxin)

Rossbach ha affermato che l'esperienza di Chongqing offre lezioni preziose alle megalopoli di tutto il mondo per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la Nuova agenda urbana, che facilitano uno sviluppo urbano inclusivo, resiliente e sostenibile attraverso una pianificazione intelligente, infrastrutture migliori e servizi incentrati sulle persone.

All'insegna del tema "Città intelligenti incentrate sulle persone verso il futuro", l'evento di due giorni segna la prima volta che la celebrazione si tiene nelle regioni centrali e occidentali della Cina.

In un'intervista con Bridging News, Kazuko Ishigaki, direttore regionale del ROAP di UN-Habitat, ha sottolineato che la tecnologia è solo uno strumento e che una città intelligente "non può essere intelligente senza le persone".

"La tecnologia dovrebbe essere al servizio dei cittadini", ha spiegato, aggiungendo che lo sviluppo di Chongqing e il tema di questa conferenza sono strettamente in linea con la visione di UN-Habitat di città intelligenti incentrate sulle persone.

Vuyo Mhlakaza-Manamela, vicepresidente della legislatura provinciale di Gauteng in Sudafrica, ha affermato che l'attenzione del suo Paese verso l'urbanizzazione sostenibile è in linea con l'impegno della Cina verso lo sviluppo verde e l'innovazione delle città intelligenti.

Mhlakaza-Manamela ha osservato che oltre il 68% della popolazione mondiale vive oggi nelle città, una quota in continua crescita. Ha aggiunto che gli insegnamenti tratti dalle città cinesi, in particolare dagli investimenti infrastrutturali e dall'integrazione di tecnologie intelligenti di Chongqing, sono inestimabili.

Durante la cerimonia di apertura, Chongqing ha pubblicato le Recensioni locali volontarie di Chongqing e l'Iniziativa di Chongqing per la celebrazione della Giornata mondiale delle città in Cina del 2025. Il rapporto annuale 2025 del Manuale di Shanghai: è stata inoltre promossa una Guida per lo sviluppo urbano sostenibile nel XXI secolo, che sottolinea ulteriormente il contributo della Cina al progresso della sostenibilità urbana globale.

Nel corso della celebrazione si è svolta una serie di attività – il forum principale, forum paralleli e tematici, la mostra dei risultati ottenuti e visite sul campo.

La Giornata mondiale delle città, la prima giornata internazionale delle Nazioni Unite dedicata alle città e la prima istituita dalla Cina, ha avuto origine dall'Expo mondiale di Shanghai del 2010 e si celebra ogni anno il 31 ottobre per promuovere il dialogo urbano globale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808375/image_5002897_50639231.jpg