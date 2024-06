A Telehouse Canada lança seus três primeiros data centers em Toronto

O Líder mundial em data centers aumenta o ecossistema de operadoras nos data centers mais críticos do Canadá para aumentar a conectividade e acelerar a economia digital canadense

TORONTO, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Telehouse Canada, provedora líder de serviços de data center de colocation, lançou oficialmente seus três primeiros data centers no centro de Toronto. O anúncio marca os planos da Telehouse Canada de aumentar drasticamente o ecossistema de operadoras do país e continuar a expandir suas instalações para alimentar a transformação digital do Canadá e apoiar o lançamento da Internet de alta velocidade em todo o país.

Os três novos data centers neutros para operadoras da Telehouse Canada, localizados em 151 Front Street West, 250 Front Street West e 905 King Street West, atuam como um centro nervoso das telecomunicações canadenses e um ponto de encontro central para provedores de serviços de Internet (ISPs), provedores de serviços de aplicativos (ASPs) e as maiores redes de operadoras de telecomunicações do Canadá. Ao conectar diferentes redes e provedores, os data centers desempenham um papel fundamental para facilitar a experiência dos canadenses no mundo digital como vasto, contínuo, rápido e interconectado.

Mais da metade (50%) de todas as operadoras, provedores de serviços (xSPs) e provedores de conteúdo do Canadá estão presentes nos data centers da Telehouse Canada, tornando este hub interconectado a principal porta de entrada para o fluxo de tráfego de internet do Canadá, ajudando os canadenses a se conectarem digitalmente entre si e com o resto do mundo.

"Somos o primeiro líder global com experiência em data centers especializados a possuir e operar essas instalações, e estamos trazendo mais de três décadas de experiência ajudando as organizações a crescer", disse Satoshi Adachi, presidente e CEO da Telehouse Canada. "Estamos bem equipados para ajudar a acelerar a economia digital do Canadá e apoiar as empresas canadenses à medida que escalam suas operações digitais e buscam alcançar novos mercados globais."

A demanda por serviços avançados de conectividade está crescendo rapidamente no Canadá devido à transição para o 5G, à disseminação da tecnologia IoT e à Estratégia de Conectividade do governo canadense, que estenderá o acesso à Internet de alta velocidade a todos os canadenses até 2030. A Telehouse Canada atualmente hospeda cerca de 200 parceiros de conectividade em seus três data centers. A empresa visa aumentar significativamente esse ecossistema e atender à crescente demanda atualizando as instalações, expandindo a capacidade e explorando oportunidades para aumentar sua presença no Canadá.

"Reconhecemos a importância desses data centers para a infraestrutura digital do Canadá e como podemos contribuir para construir a liderança tecnológica e a vantagem competitiva do país em um mundo cada vez mais interconectado", disse Adachi. "Nosso compromisso com a neutralidade da operadora significa que as organizações têm a flexibilidade de fazer parcerias com provedores de rede que melhor atendam às suas necessidades para minimizar custos e maximizar o desempenho. Em última análise, o nosso objetivo é expandir significativamente o tamanho deste ecossistema diversificado ao promover um ambiente de parceria solidário e colaborativo."

À medida que as empresas de todos os setores iniciam sua transformação digital e adotam a tecnologia de IA e os serviços em nuvem, os data centers também apoiarão seu crescimento por meio de serviços de colocation e conectividade digital altamente resilientes. Olhando para o futuro, a Telehouse Canada está explorando oportunidades para alavancar a experiência global da KDDI e da Telehouse para atender à crescente demanda canadense por mais infraestrutura de data center de suporte à IA.

Ao fornecer suporte confiável para mais de 3.000 empresas em todo o mundo, a Telehouse Canada oferece às organizações canadenses a oportunidade de aumentar sua presença global com acesso a mais de 45 data centers interconectados em mais de 10 países.

O lançamento oficial ocorre depois que a Telehouse, juntamente com a controladora e líder japonesa em telecomunicações, KDDI, assinou um acordo para adquirir três data centers de Toronto em junho de 2023. Agora totalmente operacionais, os data centers aprimorados com neutralidade da operadora fornecem mais de 30 MW de carga de TI.

Sobre a Telehouse

A Telehouse é uma provedora líder mundial de serviços de data center do grupo KDDI, reunindo mais de 3.000 parceiros de negócios, incluindo operadoras, provedores móveis e de conteúdo, empresas, provedores de nuvem e empresas de serviços financeiros. Fundada em 1989, a Telehouse fornece colocation confiável, seguro e flexível, permitindo que as organizações acelerem a velocidade do mercado e criem oportunidades de negócios por meio de interconexões rápidas, eficientes e seguras. Para mais informações, visite: https://www.telehouse.ca/

Sobre a KDDI Corporation

Criado em 1953 como uma iniciativa liderada pelo governo japonês para desenvolver sua rede internacional a partir do Japão, o KDDI Group tornou-se uma empresa líder mundial de telecomunicações, operando em mais de 60 cidades e 100 locais em todo o mundo. A KDDI implantou grandes infraestruturas internacionais, incluindo sua Rede Global, uma rede proprietária digitalizada com fibra óptica que liga a Europa, América do Norte, Ásia e Austrália. Com uma carteira de clientes de mais de 50 milhões de assinantes no Japão, a KDDI oferece serviços de telefonia móvel, serviços de rede e soluções de TI para seus clientes globais. Para mais informações, visite: https://www.kddi.com/english/

