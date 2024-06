Telehouse Canada nimmt seine ersten drei Rechenzentren in Toronto in Betrieb

Der weltweit führende Anbieter von Rechenzentren baut das Carrier-Ökosystem in den wichtigsten Rechenzentren Kanadas aus, um die Konnektivität zu erhöhen und die digitale Wirtschaft Kanadas zu beschleunigen

TORONTO, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Telehouse Canada, ein führender Anbieter von Colocation-Rechenzentren, hat offiziell seine ersten drei Rechenzentren in der Innenstadt von Toronto eröffnet. Die Ankündigung unterstreicht die Pläne von Telehouse Canada, das Carrier-Ökosystem des Landes drastisch auszubauen und seine Einrichtungen weiter zu erweitern, um die digitale Transformation Kanadas voranzutreiben und die landesweite Einführung von Hochgeschwindigkeits-Internet zu unterstützen.

Die drei neuen betreiberneutralen Rechenzentren von Telehouse Canada, die sich in 151 Front Street West, 250 Front Street West und 905 King Street West befinden, fungieren als Nervenzentrum der kanadischen Telekommunikation und als zentraler Treffpunkt für Internet Service Provider (ISPs), Application Service Provider (ASPs) und Kanadas größte Telekommunikationsnetzbetreiber. Indem sie verschiedene Netze und Anbieter miteinander verbinden, spielen die Rechenzentren eine entscheidende Rolle dabei, dass die Kanadier die digitale Welt als weitläufig, nahtlos, schnell und vernetzt erleben.

Mehr als die Hälfte (50 Prozent) aller kanadischen Carrier, Service Provider (xSPs) und Content Provider sind in den Rechenzentren von Telehouse Canada vertreten. Damit ist dieser vernetzte Knotenpunkt das wichtigste Tor für den kanadischen Internet-Verkehrsfluss und hilft den Kanadiern, sich digital miteinander und mit dem Rest der Welt zu verbinden.

„Wir sind der erste globale Marktführer mit spezialisiertem Fachwissen über Rechenzentren, der diese Einrichtungen besitzt und betreibt, und wir bringen mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung darin ein, Unternehmen beim Wachstum zu helfen", sagte Satoshi Adachi, President und CEO von Telehouse Canada. „Wir sind gut gerüstet, um Kanadas digitale Wirtschaft zu beschleunigen und kanadische Unternehmen bei der Ausweitung ihrer digitalen Aktivitäten und der Erschließung neuer globaler Märkte zu unterstützen."

Die Nachfrage nach fortschrittlichen Konnektivitätsdiensten steigt in Kanada aufgrund des Übergangs zu 5G, der Verbreitung der IoT-Technologie und der Konnektivitätsstrategie der kanadischen Regierung, die den Hochgeschwindigkeits-Internetzugang bis 2030 auf alle Kanadier ausweiten wird, rapide an. Telehouse Canada beherbergt derzeit rund 200 Konnektivitätspartner in seinen drei Rechenzentren. Das Unternehmen möchte dieses Ökosystem deutlich ausbauen und die steigende Nachfrage durch die Modernisierung der Anlagen, die Erweiterung der Kapazitäten und die Sondierung von Möglichkeiten zum Ausbau der Präsenz in Kanada befriedigen.

„Wir sind uns der Bedeutung dieser Rechenzentren für die digitale Infrastruktur Kanadas bewusst und wissen, wie wir dazu beitragen können, Kanadas Technologieführerschaft und Wettbewerbsvorteile in einer zunehmend vernetzten Welt auszubauen", sagte Adachi. „Unsere Verpflichtung zur Netzbetreiberneutralität bedeutet, dass Unternehmen die Flexibilität haben, mit Netzanbietern zusammenzuarbeiten, die ihren Anforderungen am besten entsprechen, um Kosten zu minimieren und die Leistung zu maximieren. Letztendlich ist es unser Ziel, dieses vielfältige Ökosystem durch die Förderung einer unterstützenden und kooperativen Partnerschaftsumgebung erheblich zu vergrößern."

Da Unternehmen aller Branchen ihre digitale Transformation vorantreiben und KI-Technologien und Cloud-Dienste einführen, werden die Rechenzentren auch ihr Wachstum durch hoch belastbare Colocation- und digitale Konnektivitätsdienste unterstützen. Mit Blick auf die Zukunft prüft Telehouse Canada Möglichkeiten, das globale Know-how von KDDI und Telehouse zu nutzen, um die wachsende kanadische Nachfrage nach einer KI-unterstützenden Rechenzentrumsinfrastruktur zu decken.

Telehouse Canada, das weltweit mehr als 3.000 Unternehmen zuverlässig unterstützt, bietet kanadischen Unternehmen die Möglichkeit, ihre globale Präsenz durch den Zugang zu über 45 miteinander verbundenen Rechenzentren in mehr als 10 Ländern auszubauen.

Der offizielle Start erfolgte, nachdem Telehouse zusammen mit der Muttergesellschaft und dem japanischen Telekommunikationsmarktführer KDDI eine Vereinbarung zum Erwerb von drei Rechenzentren in Toronto im Juni 2023 unterzeichnet hat. Die erweiterten, Carrier-neutralen Rechenzentren sind nun voll einsatzfähig und bieten eine IT-Last von mehr als 30 Megawatt.

Informationen zu Telehouse

Telehouse ist ein führender globaler Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen innerhalb der KDDI-Gruppe, der mehr als 3.000 Geschäftspartner zusammenbringt, darunter Carrier, Mobilfunk- und Content-Anbieter, Unternehmen, Cloud-Anbieter und Finanzdienstleister. Telehouse wurde 1989 gegründet und bietet zuverlässiges, sicheres und flexibles Colocation an, das es Unternehmen ermöglicht, die Markteinführung zu beschleunigen und Geschäftsmöglichkeiten durch schnelle, effiziente und sichere Verbindungen zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.telehouse.ca/

Informationen zu KDDI Corporation

Die KDDI-Gruppe wurde 1953 auf Initiative der japanischen Regierung gegründet, um ihr internationales Netz von Japan aus zu entwickeln, und hat sich zu einem führenden globalen Telekommunikationsunternehmen entwickelt, das in mehr als 60 Städten und an 100 Standorten auf der ganzen Welt tätig ist. KDDI hat große internationale Infrastrukturen aufgebaut, darunter das Global Network, ein digitalisiertes firmeneigenes Glasfasernetz, das Europa, Nordamerika, Asien und Australien miteinander verbindet. Mit einem Kundenportfolio von über 50 Millionen Abonnenten in Japan bietet KDDI Mobilfunkdienste, Netzdienste und IT-Lösungen für seine weltweiten Kunden an. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.kddi.com/english/

