A Tianlong promove a sustentabilidade ambiental e o monitoramento da higiene com sua série de sistemas portáteis de monitoramento de higiene ATP Biolum

XI'AN, China, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, a Tianlong, uma inovadora empresa de P&D especializada em produtos de diagnóstico molecular, demonstra sua dedicação à sustentabilidade ambiental e à limpeza por meio do lançamento da série de sistemas portáteis de monitoramento de higiene de ATP Biolum. Utilizando tecnologia avançada, a Tianlong está transformando a maneira como os padrões de higiene são monitorados e preservados em vários ambientes.

O Sistema Portátil de Monitoramento de Higiene de ATP Biolum da Tianlong, uma ferramenta poderosa para aplicar e supervisionar programas de monitoramento de higiene, alcançou um desempenho excepcional, recebendo a certificação do prestigioso programa Performance Tested Methods (PTM) do Instituto de Pesquisa AOAC. O Programa PTM, desenvolvido há mais de 30 anos, fornece revisão e certificação independentes de terceiros para o desempenho de métodos de teste exclusivos e tem sido fundamental para as preocupações emergentes com a saúde, fornecendo uma certificação amplamente aceita em um contexto de rápida inserção no mercado.

Essa certificação oferece aos usuários uma avaliação confiável do desempenho do produto, garantindo que ele atenda aos mais altos padrões para a finalidade pretendida e protegendo esses usuários por meio de métodos e produtos de teste confiáveis. Essa validação evidencia o compromisso da Tianlong com a excelência e a qualidade, estabelecendo uma referência de confiabilidade e eficácia em sistemas de monitoramento de higiene.

Com uma dedicação incansável à inovação, a Tianlong apresentou o Biolum Pro, o sistema de monitoramento de higiene de última geração. O Biolum Pro estabelece um novo padrão de eficiência e precisão com a sua capacidade de gerar resultados em apenas 10 segundos e uma notável sensibilidade de detecção de até 10-16 mol de ATP. O design intuitivo de smartphone com tela sensível ao toque de 5 polegadas à prova de estilhaçamento garante uma operação fácil. O gerenciamento de dados na nuvem permite que os usuários monitorem, rastreiem e analisem as tendências dos resultados dos testes em várias instalações, tornando o gerenciamento de riscos mais fácil do que nunca. O Biolum Pro inova e facilita tudo, maximizando seu valor para a empresa.

Na Rússia, a série Biolum da Tianlong tem sido amplamente utilizada nos setores de serviços de alimentação. Os clientes dos setores de laticínios, carnes, pescados e confeitaria adotaram a série Biolum para realizar testes rigorosos a fim de monitorar os padrões de limpeza durante os processos de produção e transporte, um aspecto essencial para garantir a qualidade e a segurança dos produtos. O desempenho excepcional da série Biolum da Tianlong, caracterizada por sua interface de fácil utilização, flexibilidade de aplicação e precisão notável, tem sido fundamental para ajudar o setor a manter altos padrões de limpeza e higiene. A entrega consistente de resultados confiáveis não apenas reforçou a confiança do cliente no produto, mas também aumentou a eficiência operacional e as medidas de controle de qualidade na indústria.

A série Biolum define um novo padrão para a aferição da limpeza, garantindo não apenas a eficiência, mas também uma abordagem sustentável para o cuidado com o meio ambiente. Com a integração da inovação tecnológica e o compromisso com a limpeza e a sustentabilidade, a Tianlong está abrindo caminho para um futuro mais saudável e ambientalmente correto para todos.

Sobre a Tianlong

A Tianlong é uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em detecção genética e produtos de diagnóstico molecular na China. Desde sua fundação em 1997, a Tianlong tem se dedicado a fornecer soluções laboratoriais de PCR integradas para profissionais de todo o mundo.

