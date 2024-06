Tianlong fördert Umweltverträglichkeit und Hygieneüberwachung mit seiner tragbaren ATP-Hygieneüberwachungsserie Biolum

XI'AN, China, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Zu Ehren des Weltumwelttages am 5. Juni demonstriert Tianlong, ein innovatives Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das auf molekulardiagnostische Produkte spezialisiert ist, sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und Sauberkeit durch die Einführung der tragbaren ATP-Hygieneüberwachungssysteme Biolum. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie verändert Tianlong die Art und Weise, wie Hygienestandards in verschiedenen Umgebungen überwacht und eingehalten werden.

Das tragbare ATP-Hygieneüberwachungssystem Biolum von Tianlong ist ein leistungsfähiges Instrument für die Umsetzung und Überwachung von Hygieneüberwachungsprogrammen. Es hat eine herausragende Leistung erzielt und die Zertifizierung des renommierten AOAC Research Institute's Performance Tested Methods (PTM) Program erhalten. Das PTM-Programm, das vor mehr als 30 Jahren entwickelt wurde, bietet eine unabhängige Überprüfung und Zertifizierung der Leistung von geschützten Testmethoden durch Dritte und hat bei neu aufkommenden Gesundheitsfragen eine entscheidende Rolle gespielt, da es eine weithin akzeptierte Zertifizierung in einem schnell zu vermarktenden Kontext bietet.

Diese Zertifizierung bietet Nutzern eine verlässliche Bewertung der Leistung des Produkts und stellt sicher, dass es die höchsten Standards für seinen Verwendungszweck erfüllt, und schützt Nutzer durch vertrauenswürdige, zuverlässige Prüfmethoden und Produkte. Diese Validierung unterstreicht das Engagement von Tianlong für Spitzenleistungen und Qualität und setzt einen Maßstab für die Zuverlässigkeit und Effektivität von Hygieneüberwachungssystemen.

Dank seines unermüdlichen Einsatzes für Innovationen hat Tianlong das Biolum Pro eingeführt – das Hygieneüberwachungssystem der nächsten Generation. Mit der Fähigkeit, Ergebnisse in nur 10 Sekunden zu generieren und einer bemerkenswerten Nachweisempfindlichkeit von bis zu 10-16 mol ATP, setzt das Biolum Pro einen neuen Standard in Effizienz und Genauigkeit. Das intuitive Smartphone-Design mit bruchsicherem 5-Zoll-Touchscreen sorgt für eine benutzerfreundliche Bedienung. Das cloudbasierte Datenmanagement ermöglicht es Nutzern, Testergebnisse über mehrere Einrichtungen hinweg zu überwachen, zu verfolgen und Trends zu erkennen, was das Risikomanagement einfacher denn je macht. Biolum Pro ist innovativ, um alles einfacher zu machen und seinen Wert für das Unternehmen zu maximieren.

In Russland hat sich die Biolum-Serie von Tianlong in der Gastronomie einen Namen gemacht. Kunden aus der Milch-, Fleisch-, Fisch- und Süßwarenindustrie haben sich für die Biolum-Serie entschieden, um strenge Tests zur Überwachung der Sauberkeitsstandards während der Produktions- und Transportprozesse durchzuführen – ein entscheidender Aspekt zur Gewährleistung der Produktqualität und -sicherheit. Die außergewöhnliche Leistung der Biolum-Serie von Tianlong, die sich durch ihre benutzerfreundliche Oberfläche, ihre Flexibilität in der Anwendung und ihre bemerkenswerte Genauigkeit auszeichnet, hat entscheidend dazu beigetragen, dass in der Industrie hohe Standards für Sauberkeit und Hygiene eingehalten werden. Die konsistente Lieferung zuverlässiger Ergebnisse hat nicht nur das Vertrauen der Kunden in das Produkt gestärkt, sondern auch die betriebliche Effizienz und die Qualitätskontrollmaßnahmen in der Branche verbessert.

Die Biolum-Serie setzt einen neuen Standard für die Bewertung der Sauberkeit und gewährleistet nicht nur Effizienz, sondern auch einen nachhaltigen Ansatz für die Umweltpflege. Durch die Verbindung von technologischer Innovation mit einem Engagement für Sauberkeit und Nachhaltigkeit ebnet Tianlong den Weg für eine gesündere und grünere Zukunft für alle.

