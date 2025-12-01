Tianlong fortalece a segurança das transfusões com soluções inovadoras de triagem sanguínea no Dia Mundial da AIDS 2025

XI'AN, China, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- No Dia Mundial da AIDS 2025 (World AIDS Day 2025), a Tianlong reafirma seu compromisso em avançar na segurança global das transfusões ao apresentar sua solução totalmente integrada de triagem sanguínea por ácido nucleico. Combinando alta automação com reagentes NAT de alta sensibilidade, a solução possibilita a detecção precoce de infecções com baixa carga viral — um passo essencial para reduzir a transmissão do HIV por transfusões e proteger os pacientes que dependem de sangue seguro.

Fortalecendo a segurança do sangue por meio da detecção precoce

Garantir a segurança do sangue continua sendo uma das defesas mais eficazes contra infecções transmitidas por transfusões. Ao aprimorar a precisão da triagem e permitir que os laboratórios detectem HBV, HCV, HIV-1 e HIV-2 nos estágios iniciais da infecção, a Tianlong apoia os esforços globais de saúde pública e reforça a confiança em cada unidade de sangue doado.

Um fluxo de trabalho totalmente automatizado para aplicação em triagem sanguínea

No núcleo da solução da Tianlong está o Aurora PANA X6 — Sistema de Extração de Ácido Nucleico Totalmente Automatizado, desenvolvido para centros de sangue e programas de triagem em larga escala.

Quando combinado com o Gentier 96: Sistema de PCR em Tempo Real, a plataforma possibilita um verdadeiro processo da amostra ao resultado, integrando: carregamento do tubo original, identificação por código de barras, abertura/fechamento automatizado, agrupamento direto de amostras, extração de ácido nucleico, preparação da PCR e amplificação da PCR. Essa automação de ponta a ponta reduz as etapas manuais, diminui o risco de contaminação e aprimora a segurança operacional.

Alto rendimento para atender às demandas de triagem sanguínea em grande escala

O Aurora PANA X6 processa até 576 amostras por execução e 1.152 amostras por dia, oferecendo a capacidade necessária para atender às demandas de triagem em grande volume. A capacidade de carregar tubos de amostra originais com abertura/fechamento automatizado garante operações consistentes e controladas contra contaminação.

Agrupamento direto e modos flexíveis de triagem

O sistema realiza o agrupamento direto em placas de poços profundos — eliminando a necessidade de tubos de coleta extras — e oferece suporte tanto para testes individuais quanto para testes agrupados 6-em-1, permitindo que os laboratórios equilibrem eficiência e sensibilidade.

Para garantir um desempenho confiável, a plataforma conta com zonas de trabalho independentes, filtração HEPA, desinfecção por UV, fluxo de ar controlado e design anti-gotejamento, oferecendo biossegurança robusta em ambientes laboratoriais exigentes.

Reagentes NAT de alta sensibilidade para detectar infecções de baixa carga viral

O reagente NAT de alta sensibilidade da KHB complementa a plataforma automatizada da Tianlong, utilizando PCR em tempo real qualitativa em um formato tudo-em-um que integra extração e amplificação.

O sistema de reagentes foi projetado para detectar HBV, HCV, HIV-1 e HIV-2 mesmo em cargas virais baixas, permitindo que os laboratórios identifiquem infecções no período de janela, reduzam o risco de doenças transmitidas por transfusão e melhorem a segurança geral do suprimento de sangue.

No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, essa capacidade de detecção precoce evidencia um compromisso coletivo com a proteção de cada vida ligada à doação e transfusão de sangue.

Comprometidos com transfusões mais seguras — hoje e sempre

"No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembramos que cada transfusão segura representa uma promessa de proteção para outra vida humana", disse Li Ming, CEO da Tianlong. "Nossa missão é fornecer aos laboratórios soluções que aprimorem a precisão, fortaleçam a biossegurança e apoiem o esforço global para prevenir a transmissão do HIV."

Sobre a Tianlong

A Tianlong Science and Technology, fundada em 1997, é uma pioneira no campo dos testes genéticos e diagnósticos moleculares. Junto com nossa empresa do grupo, Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), estabelecemos cinco plataformas tecnológicas centrais — imunodiagnósticos, bioquímica, diagnósticos moleculares, POCT e espectrometria de massa — especializando-nos em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de instrumentos e reagentes para diagnóstico in vitro (IVD), oferecendo soluções abrangentes em uma ampla gama de setores, incluindo diagnósticos clínicos, bancos de sangue, controle de doenças, prevenção de epidemias veterinárias e segurança alimentar.

