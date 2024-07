A TIFIN anuncia expansão internacional de sua missão de utilizar IA para gestão patrimonial com o lançamento da TIFIN India e investimento estratégico do DSP Group.

A TIFIN India inclui o MyFI, um assistente de IA para ajudar as pessoas a alcançar melhores resultados de gestão patrimonial, bem como a TIFIN India Enterprise.

Aditi Kothari Desai, vice-presidente do grupo DSP, entra para o conselho da TIFIN India Enterprise.

BOULDER, Colo. e NOVA YORK, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A TIFIN, uma plataforma líder de IA e inovação para gestão patrimonial, faz sua estreia internacional com o lançamento da TIFIN India. O lançamento da TIFIN India representa um marco importante na visão da TIFIN de levar sua experiência em IA direto ao consumidor (DTC) e business-to-business (B2B) para aplicações de gestão patrimonial nos mercados globais.

Há um potencial de impacto único no mercado indiano. Atualmente, a penetração de gestão patrimonial na Índia é de apenas 8% (em comparação com 72% nos EUA e 44% na China). Com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, a TIFIN espera que mais de 500 milhões de pessoas acessem serviços de gestão patrimonial e de ativos nos próximos sete anos. A TIFIN India será organizada em dois setores verticais principais, a MyFi, uma assistente de IA para ajudar as pessoas a obter melhores resultados de gestão patrimonial, e a TIFIN India Enterprise, que criará produtos nativos de IA para empresas de serviços financeiros.

A TIFIN India Enterprise foi lançada em parceria com o grupo familiar DSP, uma das empresas de serviços financeiros mais antigas e respeitadas da Índia. Além de um investimento do grupo da família DSP, Aditi Kothari Desai, vice-presidente da empresa DSP Mutual Fund, atuará no conselho de administração da TIFIN India Enterprise com o fundador e CEO da TIFIN, Dr. Vinay Nair.

"Estou muito feliz em anunciar nossa parceria estratégica com a TIFIN India Enterprise, constituindo um passo significativo para trazer a IA para o mundo das fintechs indianas", disse Aditi Kothari Desai, vice-presidente da empresa DSP Mutual Fund. "A profunda experiência da TIFIN em IA de gestão patrimonial, combinada com o legado incomparável de 160 anos do DSP Group no setor financeiro indiano e as fortes capacidades digitais em tecnologia de gestão patrimonial, posiciona a TIFIN India Enterprise como um empreendimento formidável. Nossa visão é nos estabelecer como a principal escolha para o desenvolvimento de soluções de gestão patrimonial baseadas em IA, aproveitando nossa combinação incomparável de proezas tecnológicas e conhecimento abrangente neste domínio para garantir o sucesso de cada projeto e produto. Estamos ansiosos para oferecer essas soluções inovadoras para intermediários financeiros começando através da CompoundExpress, uma empresa do nosso grupo."

Comentando sobre o lançamento, Vinay Nair, fundador, presidente e CEO da TIFIN, disse: "Nossa visão é alavancar a IA para ajudar mais pessoas a acessar globalmente um melhor aconselhamento financeiro. Estamos combinando nossa experiência global na verticalização da IA para gestão patrimonial com o conhecimento local. A TIFIN India aproveita os aprendizados do portfólio da TIFIN para criar produtos especificamente adaptados para investidores e empresas financeiras indianas."

A estratégia da TIFIN India está bem encaminhada, já que a empresa anunciou o primeiro assistente de IA conversacional da Índia, o MyFi, para a criação de patrimônio a longo prazo. A MyFi aproveita a inteligência de investimento para gerar orientação de investimentos personalizada com base na carteira de investimentos do usuário para um segmento que não pode ser abordado apenas por meio da interação humana, dado o grande volume de investidores.

Sobre a TIFIN

A TIFIN é uma plataforma de IA para gestão patrimonial. A TIFIN cria e opera empresas que aplicam ciência de dados, IA e tecnologia para lidar com atritos na gestão patrimonial e de ativos. As empresas da TIFIN incluíram a 55ip (vendida para a JP Morgan), Paralel e atualmente incluem a Magnifi, TIFIN Wealth, TIFIN Give, TIFIN AG, TIFIN AMP, Sage, Helix, e TIFIN @Work. A TIFIN recebeu apoio de investidores como JP Morgan, Morningstar, Hamilton Lane, Franklin Templeton e SEI, entre outros.

Contatos de mídia

Michael Walsh

[email protected]

AJ Boury

[email protected]

As informações aqui contidas não devem, de forma alguma, ser interpretadas como uma solicitação de venda ou oferta de venda de serviços de consultoria. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos.

Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/1594579/TIFIN_Logo.jpg

FONTE TIFIN