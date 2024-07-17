隨著 TIFIN India 的推出和 DSP Group 的戰略投資，TIFIN 宣佈圍繞其利用人工智能創富的使命進行國際擴張

TIFIN India 包括 MyFI（幫助個人實現更好財富成果的人工智能助理）以及 TIFIN India Enterprise。

DSP 集團副主席 Aditi Kothari Desai 加入 TIFIN India Enterprise 董事會。

科羅拉多州波德和紐約2024年7月17日 /美通社/ -- 領先的人工智能及創新財富平台 TIFIN 藉著 TIFIN India 的推出進軍國際市場。TIFIN 的願景是將其在直接面向消費者 (DTC) 和企業對企業 (B2B) 的人工智能財富應用程式擴展至全球市場，TIFIN India 的推出代表著這個願景之重要里程碑。

印度市場具有獨特的影響潛力。目前，印度的財富管理滲透率僅為 8%（而美國和中國分別為 72% 和 44%）。印度人口超過 14 億，TIFIN 預期在未來 7 年內將會有超過 5 億人可以獲得財富和資產管理服務。TIFIN India 將分為兩個主要領域，分別是幫助個人實現更好財富成果的人工智能助手 MyFi，以及為金融服務公司建立人工智能原生產品的 TIFIN India Enterprise。

TIFIN India Enterprise 是與 DSP 家族集團合作推出的，DSP 家族集團是印度其中一家歷史最悠久且最受尊敬的金融服務公司。除了來自 DSP 家族集團的投資外，DSP Mutual Fund 公司副主席 Aditi Kothari Desai 將會與 TIFIN 創辦人兼行政總裁 Vinay Nair 博士一起擔任 TIFIN India Enterprise 的董事會成員。

DSP Mutual Fund 公司副主席 Aditi Kothari Desai 表示：「我很高興宣佈我們與 TIFIN India Enterprise 的戰略合作，這標誌著將人工智能引入印度金融科技領域的重要一步。TIFIN 在財富人工智能領域的深厚專業知識，結合 DSP 集團扎根印度金融領域 160 年的超然歷史，以及在財富科技領域的強大數碼能力，使 TIFIN India Enterprise 成為一家強大的企業。我們的願景是成為開發人工智能驅動財富解決方案的首選，利用我們無與倫比的技術實力和全面的行業知識，確保每個項目和產品都能成功。我們期待透過我們的集團公司 CompoundExpress 向金融中介機構提供這些創新解決方案。」

TIFIN 創辦人、主席兼行政總裁 Vinay Nair 對 TIFIN India 的推出評論道：「我們的願景是利用人工智能幫助全球更多人獲得更好的財務建議。我們將我們在垂直化人工智能創富的全球專業知識與本地的專業知識互相結合。TIFIN India 會利用從 TIFIN 的投資組合中汲取的經驗，建立專為印度投資者和金融企業量身定制的產品。」

TIFIN India 的策略現正順利進行，該公司宣布推出印度第一個用於創造長期財富的對話式人工智能助理 MyFi。MyFi 會利用投資情報，根據用戶的投資組合產生個人化的投資指導，這可以補充真人互動的不足，以滿足數量龐大的投資者。

關於 TIFIN

TIFIN 是一個人工智能財富平台。TIFIN 建立並營運公，利用數據科學、人工智能和技術，解決財富和資產管理中的障礙。TIFIN 的公司包括 55ip（已售予 JP Morgan）、Paralel，目前還有 Magnifi、TIFIN Wealth、TIFIN Give、TIFIN AG、TIFIN AMP、Sage、Helix 以及 TIFIN @Work。TIFIN 獲得 JP Morgan、Morningstar、Hamilton Lane、Franklin Templeton 和 SEI 等公司的支持。

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