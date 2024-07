TIFIN kündigt mit dem Start von TIFIN India und einer strategischen Investition der DSP Group eine internationale Expansion an, um seine Mission der Nutzung von KI für den Wohlstand zu erfüllen

Zu TIFIN India gehören MyFI, ein KI-Assistent, der Privatpersonen dabei hilft, bessere Vermögensergebnisse zu erzielen, sowie TIFIN India Enterprise.

Aditi Kothari Desai, stellvertretende Vorsitzende der DSP Group, wird Mitglied des Vorstands von TIFIN India Enterprise.

BOULDER, Colorado, und NEW YORK, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- TIFIN, eine führende KI- und Innovationsplattform für Vermögen, gibt mit dem Start von TIFIN India ihr internationales Debüt. Der Start von TIFIN India ist ein wichtiger Meilenstein in der Vision von TIFIN, seine Expertise in den Bereichen Direct-to-Consumer (DTC) und Business-to-Business (B2B) KI für Vermögensanwendungen auf globale Märkte zu bringen.

Der indische Markt ist in seinem Wirkungspotenzial einzigartig. Gegenwärtig beträgt die Marktdurchdringung der Vermögensverwaltung in Indien nur 8% (im Vergleich zu 72% in den USA und 44% in China). Bei einer Bevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen rechnet TIFIN damit, dass in den nächsten 7 Jahren mehr als 500 Millionen Menschen Vermögensverwaltungsdienste in Anspruch nehmen werden. TIFIN India wird in zwei Hauptbereiche gegliedert sein: MyFi, ein KI-Assistent, der Privatpersonen zu besseren Vermögensergebnissen verhilft, und TIFIN India Enterprise, das KI-native Produkte für Finanzdienstleister entwickeln wird.

TIFIN India Enterprise wurde in Partnerschaft mit der DSP Group gegründet, einem der ältesten und angesehensten Finanzdienstleistungsunternehmen in Indien. Neben einer Investition von DSP wird Aditi Kothari Desai, stellvertretende Vorsitzende der DSP Mutual Fund Company, gemeinsam mit TIFIN-Gründer und Geschäftsführer Dr. Vinay Nair im Vorstand von TIFIN India Enterprise sitzen.

„Ich freue mich sehr, unsere strategische Partnerschaft mit TIFIN India Enterprise bekannt zu geben, die einen wichtigen Schritt in Richtung KI in der indischen Fintech-Branche darstellt", so Aditi Kothari Desai, stellvertretende Vorsitzende der DSP Mutual Fund Company. „TIFINs weitreichende Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz, kombiniert mit der beispiellosen 160-jährigen Erfahrung der DSP Group im indischen Finanzsektor und den starken digitalen Fähigkeiten im Bereich Wealth Tech, positioniert TIFIN India Enterprise als ein beeindruckendes Unternehmen. Unsere Vision ist es, uns als erste Wahl für die Entwicklung von KI-gesteuerten Vermögenslösungen zu etablieren, indem wir unsere unvergleichliche Mischung aus technologischem Können und umfassendem Fachwissen nutzen, um den Erfolg jedes Projekts und Produkts sicherzustellen. Wir freuen uns darauf, diese innovativen Lösungen zunächst über unsere Konzerngesellschaft CompoundExpress den Finanzvermittlern anzubieten."

Vinay Nair, , Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von TIFIN , kommentiert die Markteinführung wie folgt: „Unsere Vision ist es, KI so einzusetzen, dass mehr Menschen weltweit Zugang zu einer besseren Finanzberatung erhalten. Wir kombinieren unsere globale Expertise in der Vertikalisierung von KI für den Wohlstand mit lokalem Know-how. TIFIN India nutzt die Erkenntnisse aus dem TIFIN-Portfolio, um Produkte zu entwickeln, die speziell auf indische Investoren und Finanzunternehmen zugeschnitten sind."

Die Strategie von TIFIN India ist in vollem Gange: Das Unternehmen kündigte Indiens ersten dialogfähigen KI-Assistenten an, MyFi, der langfristigen Vermögensaufbau ermöglicht. MyFi nutzt Investment-Intelligenz, um auf der Grundlage des Anlageportfolios des Nutzers personalisierte Anlageempfehlungen für ein Segment zu erstellen, das angesichts der schieren Menge an Anlegern nicht allein durch menschliche Interaktion angegangen werden kann.

TIFIN ist eine KI-Plattform für Vermögen. TIFIN gründet und betreibt Unternehmen, die Datenwissenschaft, KI und Technologie einsetzen, um Reibungsverluste in der Vermögensverwaltung zu beseitigen. Zu den TIFIN-Unternehmen gehörten 55ip (verkauft an JP Morgan), Paralel und derzeit Magnifi, TIFIN Wealth, TIFIN Give, TIFIN AG, TIFIN AMP, Sage, Helix und TIFIN @Work. TIFIN wurde unter anderem von JP Morgana, Morningstar, Hamilton Lane, Franklin Templeton und SEI unterstützt.

Die hierin enthaltenen Informationen sind in keiner Weise als Aufforderung zum Verkauf oder Angebot zum Verkauf von Beratungsdienstleistungen zu verstehen oder auszulegen. Der gesamte Inhalt dient nur zu Informationszwecken.

