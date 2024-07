TIFIN kondigt internationale uitbreiding aan rond zijn missie om AI voor vermogen te gebruiken met de lancering van TIFIN India en de strategische investering van DSP Group

TIFIN India omvat MyFI, een AI-assistent om particulieren te helpen betere vermogensresultaten te behalen. Ook TIFIN India Enterprise maakt deel uit van het bedrijf.

Aditi Kothari Desai, vicevoorzitter van de DSP-groep, treedt toe tot het bestuur van TIFIN India Enterprise.

BOULDER, Colo. en NEW YORK, 18 juli 2024 /PRNewswire/ -- TIFIN, een toonaangevend AI- en innovatieplatform voor vermogen, maakt zijn internationale debuut met de lancering van TIFIN India. De introductie van TIFIN India is een belangrijke mijlpaal in TIFIN's visie om zijn expertise in zowel direct-to-consumer (DTC) als business-to-business (B2B) AI voor vermogenstoepassingen naar wereldwijde markten te brengen.

Het potentieel van de Indiase markt voor impact is uniek. Op dit moment is de penetratie van vermogensbeheer in India slechts 8% (vergeleken met 72% in de VS en 44% in China). Met een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen verwacht TIFIN dat meer dan 500 miljoen mensen de komende 7 jaar vermogensbeheerdiensten zullen gaan gebruiken. TIFIN India zal worden onderverdeeld in twee verticalen: MyFi, een AI-assistent om particulieren te helpen betere vermogensresultaten te behalen, en TIFIN India Enterprise, dat AI-gebaseerde producten zal bouwen voor financiële dienstverleners.

TIFIN India Enterprise werd gelanceerd in samenwerking met de DSP-familiegroep, een van de oudste en meest gerespecteerde financiële dienstverleners in India. Naast een investering van de DSP-familiegroep, zal Aditi Kothari Desai, vicevoorzitter van het DSP Mutual Fund bedrijf, zitting nemen in de raad van bestuur van TIFIN India Enterprise samen met TIFIN oprichter en CEO Dr. Vinay Nair.

"Ik ben verheugd om onze strategische samenwerking met TIFIN India Enterprise aan te kondigen. Dit is een belangrijke stap in de richting van AI in de Indiase fintech," aldus Aditi Kothari Desai, vicevoorzitter van DSP Mutual Fund. "TIFIN's diepgaande expertise in vermogens-AI, samen met de ongeëvenaarde 160-jarige erfenis in de Indiase financiële sector en sterke digitale capaciteiten in vermogenstechnologie van de DSP Group, positioneert TIFIN India Enterprise als een formidabele onderneming. Onze visie is om onszelf te vestigen als de eerste keuze voor het ontwikkelen van AI-gestuurde vermogensoplossingen. Hierbij willen we gebruikmaken van onze ongeëvenaarde combinatie van technologische bekwaamheid en uitgebreide domeinkennis om het succes van elk project en product te garanderen. We kijken ernaar uit om deze innovatieve oplossingen eerst aan te bieden aan financiële tussenpersonen via onze groepsmaatschappij, CompoundExpress."

In een reactie op de lancering zei Vinay Nair, oprichter, voorzitter en CEO van TIFIN: "Ons doel is AI te gebruiken om meer mensen wereldwijd toegang te geven tot beter financieel advies. We combineren onze wereldwijde expertise in het verticaliseren van AI voor vermogen met lokale knowhow. TIFIN India maakt gebruik van lessen uit TIFIN's portfolio om producten te ontwerpen die specifiek zijn afgestemd op Indiase investeerders en financiële ondernemingen."

TIFIN India's strategie is in volle gang, nu het bedrijf India's eerste spraakgestuurde AI-assistent, MyFi, voor vermogensvorming op de lange termijn aankondigt. MyFi maakt gebruik van beleggingsintelligentie om gepersonaliseerde beleggingsbegeleiding te genereren op basis van de beleggingsportefeuille van de gebruiker voor een segment dat niet alleen via menselijke interactie kan worden aangesproken gezien het enorme aantal beleggers.

Over TIFIN

TIFIN is een AI-vermogensplatform TIFIN creëert en exploiteert bedrijven die datawetenschap, AI en technologie toepassen om fricties in vermogens- en activabeheer aan te pakken. Tot de bedrijven van TIFIN behoren 55ip (verkocht aan JP Morgan), Paralel en momenteel Magnifi, TIFIN Wealth, TIFIN Give, TIFIN AG, TIFIN AMP, Sage, Helix, en TIFIN @Work. TIFIN wordt gesteund door onder andere JP Morgan, Morningstar, Hamilton Lane, Franklin Templeton en SEI.

Mediacontacten

Michael Walsh

[email protected]

AJ Boury

[email protected]

De hierin opgenomen informatie mag op geen enkele wijze worden opgevat of geïnterpreteerd als een uitnodiging tot het verkopen of aanbieden van adviesdiensten. Alle inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1594579/TIFIN_Logo.jpg