All Products A Tiger® Beer expandiu suas parcerias no futebol e se tornou a Parceira Oficial Internacional de Cerveja do Tottenham Hotspur Football Club BRAZIL - Portuguese USA - English APAC - English Middle East - Arabic USA - English USA - Français Tiger Beer 17 dez, 2024, 06:01 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo A parceria com o Tottenham Hotspur aprofunda o compromisso da Tiger em promover a paixão pelo futebol e o progresso coletivo, alinhando-se à sua crença de que o progresso não é um ato solitário SINGAPURA, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Tiger® Beer continua a defender a ousadia e o progresso, orgulhosamente se tornando a Cerveja Parceira Oficial Internacional do Tottenham Hotspur Football Club. Isso marca a segunda parceria da Tiger com um clube proeminente da Premier League inglesa, após o recente anúncio de patrocínio do Manchester United. Através dessas parcerias plurianuais, a icônica cervejaria asiática reforça seu compromisso duradouro de criar conexões que aproximem os torcedores na Ásia e além dos clubes que amam. Continue Reading

A cerveja Tiger® expandiu as parcerias no futebol e se tornou a Parceira Oficial Internacional de Cerveja do Tottenham Hotspur Football Club Com mais de 195 milhões de torcedores na Ásia, os Spurs são um aliado natural no compromisso da cerveja Tiger® em despertar a paixão pelo futebol em toda a região. A ampliação das parcerias da cerveja Tiger® no futebol ressalta seu compromisso de alimentar a paixão pelo futebol na Ásia e em outros lugares Cerveja Tiger | Tottenham Hotspur: Juntos rugem mais alto

Tenha acesso ao comunicado de imprensa multicanais interativo completo aqui: https://www.multivu.com/tiger-beer/9307951-en-tiger-beer-expands-football-partnerships-becomes-official-international-beer-partner-yottenham-hotspur-football-club

"Na Tiger® Beer, acreditamos que a coragem individual está enraizada no apoio coletivo," afirmou Sean O'Donnell, diretor global de marca da Tiger® Beer. "Nossas parcerias com clubes icônicos como o Tottenham Hotspur representam nossa crença que o progresso não é um ato solitário. Juntos, celebramos as equipes e o espírito coletivo que impulsiona o progresso, lembrando a todos que podemos alcançar feitos individuais incríveis quando nos apoiamos mutuamente."

As crescentes parcerias da Tiger® Beer no futebol ressaltam seu compromisso em fomentar a paixão pelo futebol na Ásia e em outras regiões. Com mais de 195 milhões de torcedores na Ásia, Spurs é um aliado natural no compromisso da Tiger® Beer de acender a paixão pelo futebol em toda a região.

Ryan Norys, diretor de receitas do Tottenham Hotspur, afirmou: "É fantástico fazer parceria com outra marca líder de mercado como a Tiger, com o objetivo de engajar nossos torcedores na Ásia através de experiências únicas destinadas a reunir as pessoas através do poder do futebol."

Aproveitando os insights de sua pesquisa recente com 2.000 torcedores, onde quase 3 em cada 4 consideram suas atividades como fundamentais para unir os apoiadores de seu clube escolhido, a Tiger® Beer está dedicada a oferecer experiências emocionantes para a torcida dos Spurs. Essas atividades incluirão ativações, oportunidades para assistir ao treinamento da equipe e experiências exclusivas de treinamento e coaching.

Junto com a Tiger® Beer, os torcedores de todo o mundo podem libertar seus tigres e se unir como um só para celebrar sua paixão pelo futebol. Os torcedores são convidados a participar da jornada enquanto a Tiger® Beer e seus parceiros se unem para criar experiências inesquecíveis e lendárias. Os torcedores podem seguir @tigerbeer no Instagram para eventos exclusivos, promoções e oportunidades de interagir com seu time favorito como nunca antes.

Sobre a Tiger®:

A Tiger® foi fundada em 1932 nas ruas de Singapura. Hoje, a Tiger® é a cerveja premium internacional número um da Ásia e está disponível em mais de 60 mercados em todo o mundo. Desafiando as probabilidades para criar a melhor cerveja, um equilíbrio perfeito entre ousadia e frescor, a Tiger® vem descobrindo novas maneiras de levar o frescor ao próximo nível e, por décadas, tornar possível o impossível. A Tiger® acredita que exista um tigre dentro de todos nós que merece viver livre. O progresso não é um ato solitário - ao tirarmos coragem daqueles ao nosso redor, não há limites para o que podemos alcançar.

Para mais informações, acesse www.tigerbeer.com

FONTE Tiger Beer