Tiger® Beer توسع شراكاتها في مجال كرة القدم وتصبح الشريك الدولي الرسمي للبيرة لنادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم

- الشراكة مع توتنهام هوتسبير تعمق التزام Tiger بدعم الشغف بكرة القدم والتقدم الجماعي، بما يتماشى مع إيمانها بأن التقدم ليس عملاً فردياً
سنغافورة، 17 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- تواصل Tiger®Beer دعم الجرأة والتقدم، حيث أصبحت بفخر الشريك الدولي الرسمي للبيرة لنادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم. تمثل هذه الشراكة الثانية لشركة Tiger مع أحد أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إعلانها الأخير عن رعايتها لنادي مانشستر يونايتد. من خلال هذه الشراكات متعددة السنوات، تعزز شركة البيرة الآسيوية الشهيرة التزامها الدائم بإثارة الروابط التي تقرب المشجعين في آسيا وخارجها من الأندية التي يحبونها.
قال شون أودونيل، المدير العالمي للعلامة التجارية العالمية لـ Tiger® Beer: "نحن في Tiger®Beer، نؤمن بأن الشجاعة الفردية متجذرة في الدعم الجماعي". "تجسد شراكاتنا مع الأندية الشهيرة مثل توتنهام هوتسبير إيماننا بأن التقدم ليس عملاً منفرداً. نحتفل معاً بالفرق والروح الجماعية التي تغذي التقدم، ونذكّر الجميع بأننا نستطيع تحقيق إنجازات فردية مذهلة عندما ندعم بعضنا البعض."
يؤكد توسيع شراكات Tiger®Beer في مجال كرة القدم على التزامها بتغذية شغف كرة القدم في آسيا وخارجها. مع وجود أكثر من 195 مليون مشجع في آسيا، يعتبر نادي توتنهام حليفاً طبيعياً لالتزام Tiger®Beer بإشعال شغف كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة.
قال ريان نوريس، كبير موظفي الإيرادات في نادي توتنهام هوتسبير: "إنه لأمر رائع أن نتشارك مع علامة تجارية أخرى رائدة في مجال كرة القدم في Tiger، بهدف إشراك مشجعينا في آسيا من خلال تجارب فريدة تهدف إلى جمع الناس معًا من خلال قوة كرة القدم."
واستناداً إلى الرؤى المستخلصة من استطلاع الرأي الذي أجرته مؤخراً على 2000 من مشجعي كرة القدم، حيث يرى 3 من كل 4 مشجعين تقريباً أن أنشطة المشجعين ضرورية لتوحيد مشجعي النادي الذي اختاروه، تكرس شركة Tiger®Beer جهودها لتقديم تجارب مثيرة لمشجعي توتنهام. سيشمل ذلك أنشطة وفرصاً لمشاهدة تدريبات الفريق وتجارب تدريبية حصرية.
بالتعاون مع Tiger®Beer، يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم أن يطلقوا العنان لنمورهم ويتحدوا ككيان واحد للاحتفال بشغفهم بكرة القدم. المشجعون مدعوون للانضمام إلى الرحلة حيث تجتمع بيرة Tiger®Beer وشركاؤها لخلق تجارب أسطورية لا تُنسى. يمكن للمشجعين متابعة https://www.instagram.com/tigerbeer/@tigerbeer على إنستجرام للتعرف على الفعاليات الحصرية والعروض الترويجية وفرص التفاعل مع أنديتهم المفضلة بشكل لم يسبق له مثيل.
للاستفسارات:
جوي بروفي، العلاقات العامة للعلامة التجارية العالمية
تأسست Tiger® في عام 1932 في شوارع سنغافورة. واليوم، تعد Tiger® هي البيرة العالمية الأولى في آسيا وهي متوفرة في أكثر من 60 سوقاً حول العالم. تتحدى Tiger® الصعاب لابتكار المشروب المثالي الذي يحقق التوازن المثالي بين الجرأة والانتعاش، حيث تكشف عن طرق جديدة للارتقاء بالمشروبات إلى المستوى التالي وجعل المستحيل ممكناً لعقود. تعتقد Tiger® أن هناك نمرًا داخل كل واحد منا، يستحق أن يعيش دون قيود. التقدم ليس عملًا فرديا، فمن خلال استمداد الشجاعة ممن حولنا، لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه.
شارك هذا المقال