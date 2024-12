Tiger® Beer renforce ses partenariats footballistiques en devenant le partenaire bière international officiel du Tottenham Hotspur Football Club

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/tiger-beer/9307951-en-tiger-beer-expands-football-partnerships-becomes-official-international-beer-partner-yottenham-hotspur-football-club

« Chez Tiger® Beer, nous croyons que le courage individuel est ancré dans le soutien collectif », déclare Sean O'Donnell, directeur mondial de la marque Tiger® Beer. « Nos partenariats avec des clubs emblématiques comme Tottenham Hotspur incarnent notre conviction que le progrès n'est pas une action individuelle. Ensemble, nous célébrons les équipes et l'esprit collectif qui soutient le progrès, rappelant à tous que nous pouvons réaliser des exploits individuels incroyables lorsque nous nous soutenons les uns les autres ».

Ces nouveaux partenariats footballistiques de Tiger® Beer soulignent l'engagement de l'entreprise à soutenir la passion du ballon rond en Asie et au-delà. Avec plus de 195 millions de fans en Asie, Spurs sont un allié naturel dans l'engagement de Tiger® Beer pour enflammer la passion du foot dans toute la région.

Ryan Norys, responsable des revenus, Tottenham Hotspur, déclare : « Il est fantastique de travailler avec une marque emblématique comme Tiger pour proposer à nos fans en Asie des expériences uniques visant à rassembler les gens grâce au pouvoir du football. »

S'appuyant sur une récente enquête menée auprès de 2 000 supporters et d'après laquelle près de trois personnes sur quatre considèrent que les activités proposées sont essentielles pour unir les supporters d'un club, Tiger® Beer s'engage à offrir des expériences passionnantes aux supporters des Spurs. Ces expériences prendront notamment la forme d'interactions, d'opportunités d'assister à l'entraînement de l'équipe et d'expériences de formation et de coaching exclusives.

Avec Tiger® Beer, les fans de foot du monde entier peuvent libérer leurs tigres et s'unir pour célébrer leur passion. Les fans sont invités à se joindre au mouvement alors que Tiger® Beer et ses partenaires se réunissent pour créer des expériences inoubliables et légendaires. Suivez @tigerbeer sur Instagram pour des événements exclusifs, des promotions et des opportunités d'interagir avec vos clubs préférés.

Demandes de renseignements :

Joey Brophy, Global Brand PR

[email protected]

À propos de Tiger® :

Tiger® est né en 1932 dans les rues de Singapour. Aujourd'hui, Tiger® est la première bière premium internationale d'Asie, disponible dans plus de 60 marchés à travers le monde. Contre vents et marées, la société a trouvé le brassage optimal, un équilibre parfait entre audace et fraîcheur. Tiger® continue d'innover en matière de rafraîchissement et de rendre l'impossible possible depuis des décennies. Tiger® croit qu'un tigre vit en chacun de nous et qu'il mérite de vivre sans cage. Le progrès n'est pas le fruit d'une action individuelle - en trouvant du courage dans ceux qui nous entourent, il n'y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tigerbeer.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580734/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580735/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580736/3.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=G3JBI_M2c0k

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2580738/Tiger_Beer_Logo.jpg

