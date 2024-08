A TorusChain Association lança a primeira blockchain de camada 1 sem emissão de gás, a TorusChain está revolucionando o ecossistema WEB3

ZUG, Suíça, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A TorusChain Association, com sede na Suíça, anuncia o lançamento global da TorusChain - a primeira blockchain de camada 1 sem emissão de gás do mundo, redefinindo o ecossistema WEB3. Com sua excepcional velocidade e capacidade de operar com taxas de gás zero, a TorusChain fornece uma plataforma revolucionária para rápida implantação e dimensionamento de projetos, acelerando os ciclos de inovação.



A TorusChain transcende os recursos tradicionais de blockchain, integrando um ecossistema abrangente repleto de tecnologias avançadas, plataformas e oportunidades de geração de receita. Esse ecossistema reduz todo o ciclo de vida de desenvolvimento do projeto, desde o lançamento até a aquisição do usuário, eliminando a necessidade de várias repetições e levando à realização mais rápida das metas do projeto.

"Ao permitir que os projetos sejam lançados rapidamente, com acesso a grandes grupos de usuários e carteiras abastecidas, a TorusChain acelera a jornada do conceito ao lançamento no mercado. Essa cadeia tem a ver com velocidade e com a promoção de um ambiente onde a inovação prospere," disse Shabir Momin, presidente da TorusChain Association.

Ramy Copty, cofundador e diretor da TorusChain Association, destacou as parcerias estratégicas que aprimoram o ecossistema da Torus Chain: "Nossa rede é fortalecida por um vasto apoio, incluindo gateways de pagamento, integrações tecnológicas, aceleradores de marketing e programas de aquisição de usuários, garantindo que os projetos na TorusChain possam tirar partido de uma ampla gama de recursos para serem bem sucedidos."

"Uma oferta de destaque dentro do ecossistema TorusChain é o FunNFT.com, uma plataforma revolucionária que introduz protocolos NFT exclusivos para royalties e aluguéis. Philipp Zahrer, cofundador e diretor da TorusChain Association, acrescentou: "Esta plataforma possibilita que criadores, artistas, celebridades e influenciadores fracionem, monetizem e compartilhem seu trabalho com independência e velocidade sem precedentes, promovendo relacionamentos diretos com seus fãs e fomentando uma nova economia fandom".

O lançamento da TorusChain é ainda mais fortalecido pela NewMedia Holding, uma gigante da mídia digital com um alcance de mais de 1,8 bilhão de usuários em todo o mundo. "Por meio de nossa parceria com o EngagePoints, um programa de fidelidade WEB2-WEB3, estamos oferecendo uma ponte perfeita para bilhões de usuários, viabilizando o marketing global de projetos na TorusChain", disse Gurpreet Singh, COO da NewMedia Holding.

A rede TorusChain está repleta de soluções tecnológicas avançadas adaptadas para projetos e usuários. Os principais recursos incluem ToruScan (explorador de blockchain), TorusSwap (DEX), Developer Bridge (mensagens entre cadeias), Customer Bridge (para transferências de ativos entre cadeias), Tofee Wallet (uma carteira multiassinatura autocustodial) e Staking Dashboard (gerenciamento e reivindicação de prêmios de apostas).

Com mais de 100 projetos inovadores que abrangem jogos, IA, DeFi, metaversos, órgãos da indústria, etc., como RAKDAO, Enjinstarter, Arkadiapark, Fabwelt, Warlands, OzoneMetaverse, Nemesis, Thegrapeescape, 0xhares, Arena Games, Gamer Hub, MagicCraft, One.Game, PhantomBlaze, Streambay, SpaceVrse, estão mudando o cenário WEB3 usando TorusChain.

https://linktr.ee/toruschain

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2487714/Torus_Logo.jpg

FONTE TorusChain Association