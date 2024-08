L'association TorusChain lance la première blockchain de couche 1 sans gaz, TorusChain révolutionne l'écosystème WEB3

ZOUG, Suisse, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- L'association TorusChain, dont le siège est en Suisse, annonce le lancement mondial de TorusChain, la première blockchain de couche 1 sans gaz, qui redéfinit l'écosystème WEB3. Grâce à sa vitesse exceptionnelle et à sa capacité à fonctionner sans frais de gaz, TorusChain fournit une plateforme qui change la donne pour le déploiement et la mise à l'échelle rapides de projets, accélérant ainsi les cycles d'innovation.



TorusChain transcende les capacités traditionnelles de la blockchain en intégrant un écosystème complet rempli de technologies avancées, de plateformes et d'opportunités génératrices de revenus. Cet écosystème réduit l'ensemble du cycle de développement du projet, du lancement à l'acquisition des utilisateurs, éliminant ainsi le besoin d'itérations multiples et permettant d'atteindre plus rapidement les objectifs du projet.

« En permettant le lancement rapide de projets, l'accès à de vastes pools d'utilisateurs et à des portefeuilles chargés, TorusChain accélère le passage du concept à la mise sur le marché. Cette chaîne est synonyme de rapidité et de promotion d'un environnement propice à l'innovation », déclare Shabir Momin, président de l'association TorusChain.

Ramy Copty, cofondateur et directeur de l'association TorusChain, souligne les partenariats stratégiques qui améliorent l'écosystème de Torus Chain : « Notre réseau est renforcé par un soutien étendu, notamment des passerelles de paiement, des intégrations technologiques, des accélérateurs de marketing et des programmes d'acquisition d'utilisateurs, ce qui garantit que les projets sur TorusChain peuvent tirer parti d'un large éventail de ressources pour réussir ».

« FunNFT.com est une offre remarquable au sein de l'écosystème TorusChain. Il s'agit d'une plateforme révolutionnaire qui introduit des protocoles NFT uniques pour les redevances et les locations. » Philipp Zahrer, cofondateur et directeur de l'association TorusChain, ajoute : « Cette plateforme permet aux créateurs, aux artistes, aux célébrités et aux influenceurs de fractionner, de monétiser et de partager leur travail avec une indépendance et une rapidité sans précédent, en favorisant les relations directes avec leurs fans et en alimentant une nouvelle économie de passionnés ».

Le lancement de TorusChain est renforcé par NewMedia Holding, un géant des médias numériques qui compte plus de 1,8 milliard d'utilisateurs dans le monde. « Grâce à notre partenariat avec EngagePoints, un programme de fidélisation WEB2-WEB3, nous offrons une passerelle transparente à des milliards d'utilisateurs, permettant un marketing mondial pour les projets sur TorusChain », déclare Gurpreet Singh, COO, NewMedia Holding.

Le réseau TorusChain est doté de solutions technologiques avancées adaptées à la fois aux projets et aux utilisateurs. Les principales fonctionnalités comprennent ToruScan (explorateur de blockchain), TorusSwap (DEX), Developer Bridge (messagerie inter-chaînes), Customer Bridge (pour les transferts d'actifs inter-chaînes), Tofee Wallet (un portefeuille multi-signatures autodéposé) et Staking Dashboard (gestion et réclamation des récompenses de staking).

Avec plus de 100 projets innovants couvrant le gaming, l'IA, la DeFi, les métavers, les organismes industriels, etc., comme RAKDAO, Enjinstarter, Arkadiapark, Fabwelt, Warlands, OzoneMetaverse, Nemesis, Thegrapeescape, 0xhares, Arena Games, Gamer Hub, MagicCraft, One.Game, PhantomBlaze, Streambay, SpaceVrse, sont en train de changer l'écosystème WEB3 en utilisant TorusChain.

https://linktr.ee/toruschain

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487714/Torus_Logo.jpg