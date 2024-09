A ValueLabs economizou 500.000 horas com o AiDE® em 75 dias e tem como meta 40% de eficiência até março de 2025

HAIDERABADE, Índia, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A ValueLabs, empresa de software e serviços de IA, anunciou hoje o impacto de sua plataforma de IA generativa, AiDE® (AI Driven Everything). Em apenas 75 dias, a ValueLabs conseguiu uma economia coletiva de 500.000 horas de trabalho em diversos projetos de Desenvolvimento de Produtos de Software, Engenharia de Qualidade e BPO para seus clientes em todo o mundo. Isso equivale a uma economia de 1.200 pessoas trabalhando por um ano inteiro. Olhando para o futuro, a empresa pretende duplicar esse impacto, visando um aumento de eficiência de 40% em todos os compromissos com clientes até março de 2025.

Em alguns casos, a produtividade aumentou 4 vezes, resultando em economias significativas de custos e ganhos de eficiência. O futuro, de acordo com a ValueLabs, envolverá humanos e IA trabalhando em conjunto como Redes Generativas de IA (GAINs). Sua visão é se tornar uma empresa 10 vezes maior, com a ajuda da AiDE® e de 10 vezes mais engenheiros.

O AiDE® é construído com os mais altos padrões de segurança e conformidade, incluindo a certificação SOC 2 Tipo II, tornando-se uma plataforma confiável em diversos setores, incluindo setores altamente regulamentados.

"Este é um momento decisivo em que humanos e IA trabalham juntos em uma Rede Generativa de IA (GAIN). Nós superamos a transição de prova de conceito para produção, e isso é apenas o começo. Próxima parada: 1.000.000 de horas de trabalho economizadas em 75 dias. Destino final, uma empresa 10 vezes maior, movida a AiDE® e 10 vezes mais engenheiros", declarou Arjun Rao, fundador e CEO da ValueLabs.

O AiDE® é a escolha confiável tanto para grandes empresas quanto para empresas de médio porte. Devido à eficiência no esforço e à redução dos cronogramas, a ValueLabs está observando que os cronogramas de produtos estão sendo reduzidos substancialmente, de três anos para dois anos, em um caso.

Veda Reddy, CEO da Imagine, a unidade de inovação da ValueLabs, acrescentou: "Quando se trata da adoção e do impacto da GenAI em empresas, não existe uma solução única que sirva para todos. Fizemos implementações em escala em nossos clientes em diversos domínios e vários processos de negócios principais, inclusive em ambientes altamente regulamentados. Conseguimos fazer isso de forma eficaz por meio do AiDE Fabric, com modelos escaláveis, personalizáveis e seguros, pipelines de inferência e componentes de engenharia, permitindo que uma solução sob medida seja criada para cada ambiente de cliente. Enquanto grande parte do mundo está focada em assistentes de codificação, nós estamos viabilizando fluxos de trabalho empresariais de grande escala, de ponta a ponta, com segurança de nível corporativo por meio do AiDE®.

Sobre a ValueLabs

A ValueLabs é uma empresa global de tecnologia impulsionada por GenAI que ajuda as empresas com excelência operacional, tempo de lançamento no mercado mais rápido e fidelidade do cliente. Nosso paradigma "Humano + IA" alcança uma velocidade de entrega mais rápida com qualidade inquestionável. Com 29 locais, 7.000 associados e 300 clientes em todo o mundo, nosso compromisso com a excelência resultou na liderança do setor na pontuação líquida do promotor (Net Promoter Scores - NPS) de mais de 80 para funcionários e 90 para clientes.

