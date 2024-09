ValueLabs économise 500 000 heures grâce à AiDE® en 75 jours, et vise une efficacité de 40 % d'ici mars 2025

HYDERABAD, Inde, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- ValueLabs, une société de logiciels et de services d'IA, a annoncé aujourd'hui l'impact de sa plateforme d'IA générative, AiDE® (AI Driven Everything - L'IA au service de tout). En seulement 75 jours, ValueLabs a économisé collectivement 500 000 heures-personnes dans le cadre de divers projets de développement de produits logiciels, d'ingénierie de la qualité et de BPO, pour ses clients du monde entier. Cela représente une économie équivalente au travail de 1 200 personnes pendant une année entière. À l'avenir, l'entreprise entend doubler cet impact en visant une augmentation de l'efficacité de 40 % pour l'ensemble des engagements des clients d'ici mars 2025.

Dans certains cas, la productivité a été multipliée par quatre, ce qui a permis de réaliser des économies et des gains d'efficacité considérables. Selon ValueLabs, l'avenir sera axée sur la collaboration entre les humains et l'IA sous la forme de réseaux d'IA générative (GAIN). Sa vision est de devenir une entreprise « 10x », alimentée par AiDE® et des ingénieurs « 10x ».

AiDE® est conçu selon les normes de sécurité et de conformité les plus élevées, y compris la certification SOC 2 Type II, ce qui en fait une plateforme de confiance dans diverses industries, y compris les secteurs hautement réglementés.

« Il s'agit d'un moment décisif où les humains et l'IA travaillent ensemble au sein d'un réseau d'IA générative (GAIN). Nous avons franchi le gouffre qui sépare le PdC de la production, et ce n'est qu'un début. Prochaine étape : 1 000 000 d'heures-personnes économisées en 75 jours, avec pour destination finale, une entreprise 10x, alimentée par AiDE® et des ingénieurs 10x », a déclaré Arjun Rao, fondateur et PDG de ValueLabs.

AiDE® est le choix de confiance des grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne. En raison des gains d'efficacité et de la réduction des délais, ValueLabs constate que les feuilles de route des produits ont été considérablement réduites, passant de trois ans à deux ans dans un cas.

Veda Reddy, PDG d'Imagine, la branche innovation de ValueLabs, a ajouté : « Lorsqu'il s'agit de l'adoption et de l'impact de l'IA générative par les entreprises, il n'existe pas de solution unique. Nous avons réalisé des mises en œuvre à grande échelle pour nos clients dans divers domaines et divers processus commerciaux de base, notamment dans des environnements hautement réglementés. Nous sommes en mesure de le faire efficacement grâce à la AiDE Fabric, avec des modèles évolutifs, personnalisables et sécurisés, des pipelines d'inférence et des composants d'ingénierie, de sorte qu'une solution personnalisée sur mesure peut être conçue pour chaque paysage client. Alors qu'une grande partie du monde se concentre sur les assistants de codage, nous permettons des flux de travail à grande échelle de bout en bout avec une sécurité de niveau entreprise grâce à AiDE® »l.

À propos de ValueLabs

ValueLabs est une société technologique mondiale alimentée par l'IA générative qui aide les entreprises à atteindre l'excellence opérationnelle, à accélérer la mise sur le marché et à fidéliser les clients. Notre paradigme « humain + IA » permet d'accélérer la création de valeur tout en garantissant une qualité à toute épreuve. Avec 29 sites, 7 000 associés et 300 clients localisés dans le monde entier, notre engagement en faveur de l'excellence s'est traduit par des taux de recommandation nets (Net Promoter Scores - NPS) de plus de 80 pour les employés et de 90 pour les clients.

