استطاعت ValueLabs توفير 500,000 ساعة عمل باستخدام منصة ®AiDE في غضون 75 يومًا، وتهدف إلى رفع الكفاءة 40% بحلول مارس 2025

حيدر آباد، الهند, 26 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم ValueLabs، وهي شركة برامج وخدمات الذكاء الاصطناعي، عن تأثير وفعالية منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، AiDE® (الذكاء الاصطناعي الذي يقود كل شيء). في غضون 75 يومًا فقط، تمكنت ValueLabs من توفير 500,000 ساعة عمل مجتمعة في مختلف المشاريع المتعلقة بتطوير المنتجات البرمجية، وهندسة الجودة، والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (BPO) لعملائها في جميع أنحاء العالم، ويعادل هذا التوفير عمل 1,200 شخص مدة عام كامل. تطمح الشركة في المستقبل إلى مضاعفة هذا التأثير، من خلال وضعها هدف زيادة الكفاءة بنسبة 40٪ في جميع مشاريع العملاء بحلول مارس 2025.

وفي حالات محددة، ارتفعت الإنتاجية بنسبة 4 أضعاف، وهو ما أدى إلى توفير كبير في التكاليف وتحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة. ووفقًا لـ ValueLabs، فإنها ترى أن المستقبل سيكون قائمًا على التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي في شبكات الذكاء الاصطناعي التوليدية (GAINs). تتمثل رؤيتهم في أن تصبح شركة أكفأ 10x، مدعومة من قِبَل AiDE® ومهندسين أكفأ 10x.

ولقد بُنِيَت AiDE® على أعلى معايير الأمان والامتثال، من ضمنها شهادة SOC 2 من النوع الثاني، وهو ما يجعلها منصة موثوقة في مختلف الصناعات، بما في ذلك القطاعات الخاضعة للتنظيم الصارم.

وقال Arjun Rao، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ValueLabs: "هذه علامة فارقة تسجّل العمل التعاوني بين البشر والذكاء الاصطناعي في شبكة الذكاء الاصطناعي التوليدية (GAIN). لقد تجاوزنا مرحلة إثبات المفهوم (POC) وانتقلنا إلى مرحلة الإنتاج، وهذه ليست إلا البداية فقط. المحطة التالية هي توفير 1,000,000 ساعة عمل في غضون 75 يومًا، والوجهة النهائية لنا هي شركة أكفأ 10x، مدعومة من قبل AiDE® ومهندسين أكفأ 10x".

تتمتع AiDE® بثقة الشركات الكبيرة والشركات متوسطة الحجم على حد سواء. ونظرًا إلى الكفاءات في الجهد وتقليل الفترات الزمنية، تشهد ValueLabs تسريعًا كبيرًا في خرائط طريق المنتجات، والتي انخفضت في إحدى الحالات من ثلاث سنوات إلى سنتَين.

وأضافت Veda Reddy، الرئيسة التنفيذية لشركة Imagine، ذراع الابتكار في ValueLabs: "عندما يتعلق الأمر باعتماد الذكاء الاصطناعي التوليد المؤسسي GenAI وتأثيره، فلا يوجد حل واحد يناسب الجميع. لقد وسَّعنا نطاق التنفيذ عبر عملائنا في مجالات متنوعة وعمليات الأعمال الأساسية المختلفة، بما في ذلك البيئات الخاضعة للتنظيم الصارم. ولقد تمكَّنا من تحقيق ذلك بنجاح من خلال منصة AiDE Fabric، التي تتميز بمرونتها ونماذجها القابلة للتطوير والتخصيص والآمنة، وخطوط أنابيب الاستنتاج، ومكونات الهندسة؛ إذ قمنا بتصميم حل مخصص لكل عميل وفقًا لاحتياجاته. وفي حين أن معظم العالم يركز على مساعدي البرمجة والترميز، فإننا نستطيع تمكين سير العمل من نهاية إلى نهاية على نطاق واسع مع الأمان على مستوى المؤسسة مع AiDE®".

نبذة عن ValueLabs

شركة ValueLabs هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI وتساعد الشركات على تحقيق التميز التشغيلي، وتسريع الوصول إلى التسويق، واكتساب ولاء العملاء. يعمل نموذجنا "الإنسان + الذكاء الاصطناعي" على تسريع سرعة تحقيق القيمة مع جودة مكفولة. ومن خلال وجود 29 موقعًا و7,000 موظف و300 عميل في جميع أنحاء العالم، أدى التزامنا بالتميز إلى تحقيق نتائج رائدة في الصناعة من حيث مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) الذي يزيد عن 80 للموظفين و90 للعملاء.

لمزيد من المعلومات حول ValueLabs ومنصة AiDE®، تُرجى زيارة https://www.valuelabs.com/

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1343811/ValueLabs_Logo.jpg