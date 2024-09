BANGKOK, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Após sua recente parceria, a Vantage Foundation reuniu a V&A Solution AEC Co Ltd (ou "V&A Solution") e a Metta Home para realizar um evento interativo, envolvente e educacional para as crianças.

Um representante da V&A Solution começou o dia fazendo uma apresentação simples sobre como administrar o dinheiro com sabedoria, dando conselhos úteis às crianças sobre como poupar e gastar com responsabilidade. Após a sessão, as crianças se deliciaram com um almoço do McDonald's, contribuindo para a atmosfera animada e positiva do dia.

A Vantage Foundation reuniu a V&A Solution e a Metta Home para promover um dia de diversão e aprendizado

O evento foi encerrado com uma série de jogos divertidos, entre eles os jogos favoritos da infância tailandesa, como o Captain's Ball, um jogo da memória e uma corrida de balões de água. O entusiasmo tomou conta das crianças, enchendo a tarde de risadas, trabalho em equipe e animação. Além de divertir as crianças, os jogos também incentivaram a cooperação e fortaleceram os laços entre elas.

Steven Xie, Diretor Executivo da Vantage Foundation, disse: "Na Vantage Foundation, nosso foco é colocar empresas locais em contato com instituições de caridade locais para que elas possam retribuir diretamente às suas comunidades. Viabilizar parcerias como a existente entre a V&A Solution e a Metta Home nos permite levar experiências positivas e duradouras a essas crianças e criar laços mais profundos com a comunidade."

Pomme Natchaphan, Gerente Nacional da V&A Solution na Tailândia, disse: "Ficamos entusiasmados em passar o dia com as crianças na Metta Home. Ensinar às crianças bons hábitos financeiros foi apenas uma parte do dia, cujo ponto alto foi ver a sua empolgação durante os jogos e o almoço. Foi um prazer retribuir, e somos gratos à Vantage Foundation por nos colocar em contato com a Metta Home."

Pakorn Romruen, diretor do Lar para Menores Observados, Metta Home, disse: "As atividades de hoje trouxeram um equilíbrio importante entre educação e recreação, contribuindo para o desenvolvimento geral das crianças. Eventos como esse ajudam a promover habilidades essenciais para a vida, como trabalho em equipe e interação social, e também trazem a tão necessária positividade para suas vidas diárias. Somos gratos à V&A Solution e à Vantage Foundation por seu apoio na criação de uma experiência marcante e enriquecedora para as crianças que estão sob nossos cuidados."

Ao reunir empresas locais, como a V&A Solution, com a Metta Home, a Vantage Foundation prossegue com sua missão de aumentar a conscientização sobre desafios ocultos, como depressão, ansiedade e solidão, que muitas vezes contribuem para a imobilidade e a luta social. Com parcerias e eventos marcantes, a Fundação visa oferecer aos jovens o apoio e as experiências de que necessitam para prosperar.

Para saber como apoiar a Metta Home, visite o site oficial do Departamento de Observação e Proteção Juvenil.

Sobre a Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização beneficente independente lançada no McLaren Technology Centre, no Reino Unido, em 2023. A fundação já trabalhou com organizações beneficentes em todo o mundo, incluindo a The iREDE Foundation, na Nigéria, a Teach For Malaysia, na Malásia, e o Instituto Claret, no Brasil.

Para obter mais informações, acesse www.vantage.foundation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516599/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

FONTE Vantage Foundation