مؤسسة Vantage Foundation تربط بين V&A Solution وMetta Home ليوم من المرح والتعلم

بانكوك، 27 شتنبر/أيلول، 2024 /PRNewswire/ -- عقب شراكتهم الأخيرة، قامت Vantage Foundation بربط V&A Solution AEC Co Ltd (أو "V&A Solution") مع Metta Home لاستضافة حدث تفاعلي وجذاب وتعليمي للأطفال.

بدأ ممثل من V&A Solution اليوم بحديث بسيط حول كيفية إدارة الأموال بحكمة، حيث قدم للأطفال نصائح مفيدة حول الادخار والإنفاق بمسؤولية. بعد الجلسة، استمتع الأطفال بوجبة غداء من ماكدونالدز، مما أضفى على اليوم أجواءً مفعمة بالحيوية والإيجابية.

Vantage Foundation Connects V&A Solution with Metta Home for a Day of Fun and Learning

اختتم الحدث بمجموعة من الألعاب الممتعة، بما في ذلك الألعاب التايلاندية المفضلة في الطفولة مثل كرة القبطان ولعبة الذاكرة وسباق بالونات الماء المتوازنة. شارك الأطفال بحماس، وملأوا فترة ما بعد الظهر بالضحك والعمل الجماعي والإثارة. لم تقتصر الألعاب على الترفيه عن الأطفال فحسب، بل شجعتهم على التعاون وعززت روابطهم مع بعضهم البعض.

قال ستيفن شي، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage: "نركز في مؤسسة Vantage على ربط الشركات المحلية بالجمعيات الخيرية المحلية حتى تتمكن من رد الجميل مباشرةً لمجتمعاتها. يتيح لنا تيسير الشراكات مثل الشراكة بين V&A Solution وMetta Home تقديم تجارب إيجابية ودائمة لهؤلاء الأطفال وخلق روابط أعمق داخل المجتمع."

قال بوم ناتشافان، المدير القطري لشركة V&A Solution في تايلاند: "لقد شعرنا بسعادة غامرة لقضاء اليوم مع الأطفال في Metta Home. كان تعليمهم عن عادات المال الجيدة جزءًا واحدًا فقط من اليوم، لكن رؤية حماسهم أثناء الألعاب والغداء كان حقًا أبرز ما في الأمر. لقد كان من دواعي سرورنا أن نرد الجميل، ونحن ممتنون لمؤسسة Vantage Foundation على ربطنا مع Metta Home."

وقال باكورن رومروين، رئيس دار الأحداث الخاضعين للمراقبة في Metta Home: "وفرت أنشطة اليوم توازنًا مهمًا بين التعليم والترفيه، مما ساهم في التنمية الشاملة للأطفال. لا تساهم مثل هذه الأحداث في تعزيز مهارات الحياة الأساسية مثل العمل الجماعي والتفاعل الاجتماعي فحسب، بل تجلب أيضًا الإيجابية التي يحتاجون إليها كثيراً في حياتهم اليومية. نحن ممتنون لـ V&A Solution وVantage Foundation على دعمهما في خلق تجربة هادفة وثرية للأطفال الذين تحت رعايتنا."

من خلال ربط الشركات المحلية مثل V&A Solution مع Metta Home، تواصل مؤسسة Vantage مهمتها المتمثلة في زيادة الوعي بالتحديات غير المرئية، مثل الاكتئاب والقلق والوحدة، والتي غالباً ما تساهم في الجمود والمعاناة الاجتماعية. من خلال الشراكات والأحداث الهادفة، تهدف مؤسسة Vantage إلى تزويد الشباب بالدعم والخبرات التي يحتاجونها للازدهار.

لمزيد من المعلومات حول كيفية دعم Metta Home، يرجى زيارة الموقع الرسمي لإدارة مراقبة وحماية الأحداث.

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة أُطلقت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. عملت المؤسسة مع منظمات خيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤسسة iREDE في نيجيريا، وTeach For Malaysia في ماليزيا، وInstituto Claret في البرازيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: .www.vantage.foundation

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