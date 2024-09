La Vantage Foundation met V&A Solution en relation avec Metta Home pour une journée de divertissement et d'apprentissage

BANGKOK, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À la suite de leur récent partenariat, la Vantage Foundation a mis V&A Solution AEC Co Ltd (ou " V&A Solution ") en relation avec le foyer Metta Home pour organiser un événement interactif, attrayant et éducatif pour les enfants.

Vantage Foundation Connects V&A Solution with Metta Home for a Day of Fun and Learning

Un représentant de V&A Solution a commencé la journée par un exposé simple sur la manière de gérer judicieusement son argent, donnant aux enfants des conseils utiles sur la manière d'épargner et de dépenser de manière responsable. Après la séance, les enfants ont dégusté un déjeuner offert par McDonald's, ce qui a contribué à l'ambiance animée et positive de la journée.

L'événement s'est conclu sur une série de jeux amusants, dont les favoris des enfants thaïlandais tels que la balle au capitaine, un jeu de mémoire et une course de ballons d'eau en équilibre. Les enfants ont participé aux activités avec enthousiasme, lors d'une après-midi placée sous le signe du rire, du travail d'équipe et de l'effervescence. Les jeux n'avaient pas seulement pour but de divertir les enfants, ils visaient également à encourager la coopération et à renforcer les liens entre eux.

Steven Xie, directeur exécutif de la Vantage Foundation, a déclaré : " À la Vantage Foundation, nous nous attachons à mettre en relation des entreprises locales avec des organisations caritatives locales afin qu'elles puissent rendre à leur tour directement service à leurs communautés. Faciliter des partenariats comme celui qui existe entre V&A Solution et Metta Home nous permet d'offrir des expériences positives et durables à ces enfants et de créer des liens plus profonds au sein de la communauté ".

Pomme Natchaphan, responsable de V&A Solution pour la Thaïlande, a déclaré : " Nous avons été ravis de passer la journée avec les enfants de Metta Home. Leur apprendre les bonnes habitudes en matière d'argent était une chose, mais le véritable moment fort était de voir leur enthousiasme pendant les jeux et le déjeuner. C'était un plaisir de rendre service à notre tour, et nous sommes reconnaissants à la Vantage Foundation de nous avoir mis en contact avec Metta Home ".

Pakorn Romruen, directeur du foyer pour mineurs observés Metta Home a déclaré : " Les activités d'aujourd'hui ont assuré un équilibre important entre éducation et loisirs, contribuant ainsi au développement global des enfants. Les événements de ce type aident non seulement à développer des compétences essentielles telles que le travail d'équipe et l'interaction sociale, mais apportent aussi à leur vie quotidienne la positivité dont ils ont tant besoin. Nous sommes reconnaissants à V&A Solution et à la Vantage Foundation pour leur soutien à la création d'une expérience significative et enrichissante pour les enfants dont nous nous occupons. "

En mettant en relation des entreprises locales comme V&A Solution avec Metta Home, la Vantage Foundation poursuit sa mission de sensibilisation aux défis invisibles, tels que la dépression, l'anxiété et la solitude, qui contribuent souvent à l'immobilité et aux difficultés sociales. Grâce à des partenariats et à des événements constructifs, la fondation vise à offrir aux jeunes le soutien et les expériences dont ils ont besoin pour s'épanouir.

Pour en savoir plus sur la manière de soutenir Metta Home, rendez-vous sur le site officiel du ministère de l'observation et de la protection des mineurs.

À propos de Vantage Foundation

Vantage Foundation est une organisation caritative indépendante lancée au McLaren Technology Centre au Royaume-Uni en 2023. La fondation a travaillé avec des organisations caritatives dans le monde entier, notamment la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.vantage.foundation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2516238/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg