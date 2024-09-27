Vantage Foundation совместно с V&A Solution и Metta Home проводят день веселья и обучения

БАНГКОК, 27 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- После их недавнего партнерства фонд Vantage Foundation объединил V&A Solution AEC Co Ltd (или «V&A Solution») и Metta Home для проведения увлекательного интерактивного и образовательного мероприятия для детей.

Представитель V&A Solution начал день с простого разговора о том, как разумно управлять деньгами, дав ребятам полезные советы по сбережению и экономному расходованию денежных средств. После учебной сессии детей угостили обедом от McDonald's, который внес свою лепту в оживленную и позитивную атмосферу дня.

Vantage Foundation Connects V&A Solution with Metta Home for a Day of Fun and Learning

Мероприятие завершилось целым рядом веселых игр, в том числе любимыми тайскими детскими играми, такими как «Капитанский мяч» (Captain's Ball), игра на запоминание и гонка на сохранение равновесия с воздушными шариками, наполненными водой. Дети с энтузиазмом участвовали в играх, наполняя день смехом, командной работой и радостным настроем. Игры не только служили развлечением, но и поощряли сотрудничество и укрепляли связи детей друг с другом.

Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, сказал: «В Vantage Foundation мы уделяем особое внимание связям местных компаний с местными благотворительными организациями, чтобы они могли напрямую помогать своим сообществам. Содействие партнерским отношениям, таким какие существуют между V&A Solution и Metta Home, позволяет нам дарить этим детям незабываемые положительные впечатления и создавать более глубокие связи внутри сообщества».

Помм Начапхан (Pomme Natchaphan), руководитель компании V&A Solution в Таиланде, сказал: «Мы были в восторге от того, что провели день с детьми в Metta Home. Обучение их правильным денежным привычкам было лишь частью дня, но видеть их радостное возбуждение во время игр и обеда было настоящим удовольствием. Нам было приятно внести свою лепту, и мы благодарны Фонду Vantage Foundation за то, что объединил нас с Metta Home».

Пакорн Ромруен (Pakorn Romruen), руководитель интерната для несовершеннолетних под наблюдением, Metta Home, сказал: «Сегодняшние занятия обеспечили важный баланс между образованием и отдыхом, способствуя общему развитию детей. Подобные мероприятия не только помогают развивать основные жизненные навыки, такие как работа в команде и социальное взаимодействие, но и привносят столь необходимый позитивный настрой в их повседневную жизнь. Мы благодарны V&A Solution и Vantage Foundation за их поддержку в создании значимого и обогащающего опыта для детей, находящихся у нас на попечении».

Объединяя местные компании, такие как V&A Solution, с Metta Home, фонд Vantage Foundation продолжает выполнять свою миссию по повышению осведомленности о невидимых вызовах, таких как депрессия, тревожность и одиночество, которые часто способствуют социальной иммобильности и проблемам. Благодаря партнерским отношениям и значимым мероприятиям Фонд стремится предоставить молодым людям поддержку и опыт, необходимые им для процветания.

Для получения дополнительной информации о том, как поддержать Metta Home, посетите официальный сайт Департамента по надзору за несовершеннолетними и их защите ( Department of Juvenile Observation and Protection).

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая Фонд iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia в Малайзии и Instituto Claret в Бразилии.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.vantage.foundation

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