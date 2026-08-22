DUBAI, UAE, 22 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Bybit, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou uma pré-venda exclusiva para titulares do Bybit Card antes do lançamento geral de ingressos para o Tomorrowland Brasil 2027, um dos festivais de música mais icônicos do mundo, programado para acontecer em 2027 em São Paulo.

A vantagem do Bybit Card: Acesso exclusivo à pré-venda de ingressos para o Tomorrowland Brasil 2027

A partir de 21 de setembro às 10h BRT, os titulares do Bybit Card terão acesso prioritário ao primeiro lote de ingressos, antes da venda ao público em geral. O período de pré-venda terá duração de 48 horas ou até que os ingressos alocados se esgotem, o que ocorrer primeiro.

As vantagens do Bybit Card não termina aqui. Os titulares do Bybit Card que comprarem ingressos antecipados durante o período de vendas receberão um desconto de 15%, com um limite máximo de R$ 200 de economia, além de outras vantagens do Bybit Card para os participantes do Tomorrowland Brasil, reservadas para os amantes da música e da arte na comunidade Bybit Card.

A Bybit também está oferecendo gratuitamente um design de cartão virtual Tomorrowland Brasil x Bybit de edição limitada, disponível para titulares do cartão Bybit. Para participar, os usuários podem solicitar um Bybit Card e selecionar o design do cartão colecionável Tomorrowland, com aprovação disponível instantaneamente ou em alguns dias úteis. Um cartão virtual será emitido imediatamente após a aprovação. Assim que os fundos forem depositados no cartão, os titulares entram automaticamente na corrida de pré-venda do Tomorrowland Brasil.

A Bybit é a parceira oficial de pagamentos do Tomorrowland Brasil 2027, que acontece de 30 de abril a 2 de maio de 2027, no Parque Maeda em Itu, São Paulo, sob o tema "Consciência".

A mais recente pré-venda segue a colaboração anterior da Bybit com o Tomorrowland Brasil, Portal Do Amanhã by Bybit, realizada em 1º de maio de 2026, marcando a contagem regressiva de um ano para o Tomorrowland Brasil 2027. Outra venda antecipada exclusiva para clientes com Bybit Card, realizada em 12 de maio, teve todos os ingressos esgotados em apenas duas horas. A próxima pré-venda de setembro oferecerá aos titulares do Bybit Card mais uma oportunidade exclusiva de acesso antecipado a todos os tipos de ingressos pela primeira vez. Esta será também a última oportunidade para os titulares do Bybit Card comprarem ingressos antes da venda geral para o Tomorrowland Brasil 2027.

Além do festival, o Bybit Card está rapidamente se tornando um dos cartões mais populares para criptomoedas em todo o mundo, oferecendo os seguintes recursos:

Aceitação global: O Bybit Card pode ser usado em qualquer lugar onde a Mastercard seja aceita, cobrindo gastos do dia a dia, como compras de supermercado, viagens e assinaturas.

O Bybit Card pode ser usado em qualquer lugar onde a Mastercard seja aceita, cobrindo gastos do dia a dia, como compras de supermercado, viagens e assinaturas. Cashback durante todo o ano: 2% a 10% de cashback em compras elegíveis do dia a dia e categorias de gastos impulsionadas, incluindo reembolsos totais em serviços digitais populares como Netflix e Spotify.

2% a 10% de cashback em compras elegíveis do dia a dia e categorias de gastos impulsionadas, incluindo reembolsos totais em serviços digitais populares como Netflix e Spotify. Sem taxas ocultas: Não há taxa de inscrição nem anuidade.

Não há taxa de inscrição nem anuidade. Integração rápida: A aprovação segue um processo KYC simplificado, com os cartões emitidos em poucos minutos.

Aplicam-se termos e condições. Para saber mais, os usuários podem visitar: Desbloqueie o Tomorrowland Brasil 2027 - Pré-venda com seu Bybit Card

#Bybit / #NewFinancialPlatform

Sobre a Bybit

A Bybit é a nova plataforma financeira.

Acreditamos que todas as pessoas devem ter acesso a todas as oportunidades financeiras do mundo. É por isso que estamos construindo a primeira plataforma inteligente que conecta qualquer pessoa, em qualquer lugar, ao sistema financeiro mundial.

Com a confiança de mais de 80 milhões de usuários em todo o mundo, a Bybit reúne investimento, negociação, pagamentos e construção de patrimônio em um único ecossistema seguro e inteligente. Por meio da combinação de tecnologia baseada em inteligência artificial, ampla liquidez global, segurança robusta e operações transparentes, a Bybit torna as finanças globais mais acessíveis, eficientes e capacitadoras para todos.

Feito para todos. Impulsionado pela inteligência. Aberto ao mundo.

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Sobre WEAREONE.world

A Tomorrowland foi fundada há 20 anos pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers e continua sendo uma empresa familiar, impulsionada por uma equipe criativa e apaixonada. Ao longo dos anos, o Tomorrowland evoluiu para uma marca global de entretenimento. O grupo WEAREONE.world é composto por diversas unidades de negócios, incluindo Festivais e Eventos, Música, Experiências, Lazer, Produtos e Ficção. Hoje, mais de 350 membros apaixonados da equipe criam magia a partir da sede na Antuérpia (Bélgica), bem como de escritórios locais no Brasil, França, Ibiza e Tailândia.

Para consultas da imprensa, entre em contato com: Debby Wilmsen, Press Coordinator & Spokeswoman, Tomorrowland [email protected]

FONTE Bybit