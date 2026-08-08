Bybit processa a Coreia do Norte e o Grupo Lazarus, obtendo liminar para congelar ativos roubados em ação histórica de recuperação de criptoativos

Processo judicial acusa a Coreia do Norte e o Grupo Lazarus de orquestrar o roubo de US$ 1,5 bilhão, enquanto o congelamento de ativos ordenado pelo tribunal apoia os esforços de recuperação e Bybit expande a colaboração com a polícia e parceiros do setor para fortalecer a responsabilização por crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 8 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Bybit, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou hoje que entrou com uma ação civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia contra a República Popular Democrática da Coreia (RPDC), seu Departamento Geral de Reconhecimento (DGR) e o Grupo Lazarus, que as autoridades americanas identificaram como o grupo de hackers ligado à RPDC responsável pelo ataque cibernético de fevereiro de 2025.

A Bybit também obteve uma liminar para congelar os ativos roubados identificados e mantidos por indivíduos e entidades não identificados que detêm ou movimentam esses fundos, denominados no processo como réus John Doe. A ordem judicial visa preservar os ativos digitais roubados identificados enquanto o litígio continua, representando um passo importante nos esforços contínuos da Bybit para recuperar fundos, apoiar investigações policiais internacionais e reforçar a responsabilização por crimes cibernéticos em larga escala. De fato, o tribunal concluiu que a "Bybit demonstrou probabilidade de êxito no mérito" de seu processo.

A ação judicial faz parte de uma estratégia mais ampla que combina inteligência em blockchain, cooperação internacional e recursos judiciais para processar os agentes ilícitos responsáveis pelo que o tribunal, ao conceder a liminar inicial, descreveu como "um dos maiores roubos de criptomoedas da história". Embora as investigações criminais continuem sendo da responsabilidade das autoridades governamentais, os processos cíveis oferecem uma via adicional para preservar ativos e proteger os interesses das partes afetadas.

"Nosso foco nunca mudou: Proteger primeiro os nossos utilizadores, recuperar o que pudermos e garantir que as pessoas por detrás destes ataques sejam responsabilizadas", disse Ben Zhou, cofundador e CEO da Bybit. "O ataque de Lázaro não foi apenas um ataque à Bybit. Foi um ataque à confiança em nosso setor. Por isso, temos trabalhado em estreita colaboração com investigadores, bolsas de valores, reguladores, autoridades policiais e, agora, com os tribunais. Esperamos que isto marque mais um passo para tornar o mundo das criptomoedas um lugar muito mais difícil para os criminosos operarem e um lugar muito mais seguro para todos os outros."

Fortalecendo a responsabilização por meio de ações legais.

A liminar proíbe a transferência ou dissipação de bens identificados relacionados ao caso enquanto o litígio estiver em andamento. A Bybit pretende buscar medidas judiciais adicionais à medida que o processo avança.

A ação civil está sendo conduzida independentemente das investigações criminais em andamento realizadas pelas autoridades policiais dos EUA. A Bybit continua a cooperar estreitamente com as agências relevantes, incluindo o FBI, partilhando informações sobre blockchain e resultados de investigações que possam apoiar esforços de aplicação da lei mais abrangentes.

À medida que os ativos digitais se tornam cada vez mais alvo de crimes cibernéticos sofisticados e transfronteiriços, a empresa acredita que as medidas legais, juntamente com a aplicação da lei penal, podem desempenhar um papel importante na preservação de ativos recuperáveis e no fortalecimento da responsabilização.

Colaboração global impulsiona a recuperação de ativos

Desde o incidente de fevereiro de 2025, a Bybit tem trabalhado em conjunto com empresas de análise de blockchain, exchanges, custodiantes e agências internacionais de aplicação da lei para rastrear ativos roubados e desmantelar redes de lavagem de dinheiro.

A data:

Aproximadamente US$ 48,4 milhões em bens roubados foram recuperados.

Aproximadamente US$ 30,5 milhões foram congelados em mais de 28 corretoras e custodiantes, aguardando novas medidas legais e investigativas.

Esses esforços também apoiaram ações de fiscalização mais amplas, visando infraestruturas supostamente utilizadas para lavagem de fundos roubados. As autoridades alemãs desmantelaram a corretora de criptomoedas eXch, enquanto as autoridades alemãs e suíças posteriormente interromperam a atividade da Cryptomixer.io, eliminando canais essenciais usados para movimentar lucros ilícitos. Em conjunto, essas ações demonstram o impacto da cooperação eficaz entre o setor privado e as forças da lei no combate ao cibercrime transnacional.

"O verdadeiro teste virá depois da crise", acrescentou Ben. "É aí que você demonstra se o seu comprometimento é real. Para nós, isso significa continuar a reforçar a nossa segurança, trabalhar em conjunto com investigadores e parceiros da indústria e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger os nossos utilizadores. Confiança não é algo que se afirma. Você precisa merecer isso com ações, todos os dias."

Construindo um Ecossistema de Ativos Digitais Mais Resiliente

O processo judicial representa um componente do compromisso mais amplo da Bybit em aprimorar os padrões de segurança em todo o setor de criptomoedas. A empresa continua investindo em recursos avançados de inteligência blockchain, aprofundando a cooperação com corretoras e órgãos reguladores, e apoiando iniciativas que visam tornar o roubo de ativos digitais cada vez mais difícil, rastreável e custoso para organizações criminosas.

Essa ação reflete o compromisso da Bybit em responsabilizar os agentes de ameaças patrocinados por estados e em usar todos os meios legais disponíveis, tanto na esfera civil quanto em cooperação com as autoridades policiais, para combater o cibercrime que visa o setor de ativos digitais.

O processo cível continua em andamento. A Bybit continuará a cooperar com as autoridades competentes e a fornecer atualizações conforme permitido pelo tribunal.

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FONTE Bybit